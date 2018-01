A Torino fa rotta la sostenibilità

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, Finanza Sri e crowdfunding. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità. Il servizio fa parte del pacchetto ET.pro.

Oggi, venerdì 26 gennaio, a Bologna la Regione Emilia-Romagna e il Forum PA invitano a una giornata di lavoro e confronto chi lavora in Regione, negli enti locali, negli enti pubblici emiliani e romagnoli, nelle aziende pubbliche e private e tutti gli stakeholder interessati ad approfondire il percorso avviato a livello regionale per rispondere alle sfide del futuro. L’incontro è organizzato secondo le modalità dell’Open Space Technology, ossia un approccio di lavoro destrutturato e ispirato a un processo di apprendimento creativo nato dall’osservazione di Harrison Owen, nel corso della sua esperienza di organizzatore di conferenze, su come le persone si confrontano con molto più entusiasmo durante i coffee break che non nelle fasi di lavoro.

Martedì 30 gennaio, a Roma, in via delle Botteghe Oscure 4, si svolge l’incontro “Sos – Cura i tuoi soldi. Strumenti per chi è in difficoltà economica“. L’evento è organizzato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. Durante l’incontro saranno presentati gli strumenti messi a disposizione da istituzioni pubbliche e private per sostenere le persone in difficoltà economica. Il seminario mira anche a rappresentare un’occasione concreta di confronto tra le realtà del mondo consumerista e le associazioni del terzo settore più impegnate sul terreno della inclusione sociale.

Mercoledì 31 gennaio a Milano, al Talent Garden Calabiana di via Arcivescovo Calabiana 6, si tiene il Facebook Social Good Day. L’evento è dedicato alle organizzazioni non profit ed è organizzato in collaborazione con il Festival del Fundraising. Parteciperanno rappresentanti di Facebook e Instagram per mostrare le opportunità dei nuovi strumenti di donazione sulle piattaforme.

Ancora mercoledì 31 gennaio, ma a Torino, alla Cavallerizza Reale, si tiene l’incontro “Le rotte della sostenibilità“. L’evento è organizzato dal Salone Nazionale della CSR e durerà tutta la mattina. I lavori saranno introdotti da Sergio Scamuzzi (vice-rettore per la comunicazione interna ed esterna dell’Università degli Studi di Torino), Giuliana Fenu (direttore competitività del Sistema regionale, Regione Piemonte) e Rossella Sobrero (gruppo promotore Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale). Si parlerà di territorio, comunicazione, impegno, trasparenza, agricoltura, beni comuni, mercato e innovazione. Infine è prevista una tavola rotonda su “Agenda 2030: l’importanza delle partnership”.

Giovedì 1 e venerdì 2 febbraio a Milano, al Superstudio Più di via Tortona 27, il Consorzio Gino Mattarelli organizza la 13esima convention “Tutta un’altra impresa – Sociale, creativa e sostenibile“. La Convention di Cgm mira a essere un luogo di incontro, confronto e condivisione per tutti gli attori appartenenti alle imprese sociali del Gruppo Cooperativo e per la rete di partner e stakeholder con i quali il Consorzio collabora.