Bppb approva il suo primo Piano di Transizione

3 Feb 2026
Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) ha approvato il primo Piano di Transizione prudenziale ESG, che integra progressivamente i fattori Esg nella strategia, nella governance e nel framework di risk management della Banca.

Lâ€™obiettivo strategico generale del Piano Ã¨ il rafforzamento progressivo della resilienza del modello di business ai rischi Esg, con prioritÃ  ai rischi climatici di transizione e fisici

Il Piano traduce la strategia di sostenibilitÃ  in azioni concrete, in linea con il profilo di Less Significant Institution (Lsi), e si articola su tre ambiti di intervento (Ambiente, Sociale, Governance) e su orizzonti temporali distinti: breveâ€“medio periodo (2026â€“2028); traguardi intermedi (2035); lungo termine (2050).

Â«La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, coerentemente con la propria identitÃ  cooperativa, ha avviato un percorso di transizione fondato su concretezza e misurabilitÃ  degli impegni â€“ ha dichiarato il presidente Leonardo Patroni Griffi -. Energia rinnovabile, digitalizzazione, inclusione, riduzione degli impatti ambientali e attenzione ai bisogni dei territori rappresentano i pilastri di questo Piano. La nostra banca nasce e cresce nei territori e intende accompagnare famiglie, imprese e comunitÃ  in un percorso di transizione sostenibile, capace di generare valore nel tempoÂ».

 

