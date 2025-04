ESG.IAMA nel bando di Perseo Sirio

Il 24 marzo il fondo della Pubblica amministrazione e sanità ha inserito nel proprio bando la richiesta di partecipazione a ESG.IAMA per i gestori. L'iniziativa valorizza la convenzione con Assofondipensione

Il fondo pensione Perseo Sirio inserisce ESG.IAMA tra le condizioni preferenziali per la selezione dei gestori, nel bando pubblicato il 24 marzo. In questo modo, il fondo del settore Pubblica amministrazione e sanità si è aggiunto alla lista, ormai numerosa, di asset owner che hanno deciso di utilizzare lo standard ESG.IAMA per valutare la sostenibilità delle Sgr.

LO STRUMENTO

Il progetto ESG.IAMA (ESG Identity Asset Manager Assessment), sviluppato da ET.Group dal 2022, è il primo standard globale di valutazione dell’identità Esg degli asset manager e punta a diventare lo standard internazionale di riferimento, a disposizione del sistema (asset owner, enti previdenziali, reti bancarie, fondazioni e aziende) per valutare la sostenibilità dei gestori.

ESG.IAMA, in procinto di partire con la quarta edizione, ha raggiunto nel 2024 l’importante cifra di 64 asset manager internazionali partecipanti, per un Aum complessivo di circa 36,5 trilioni di euro.

IL BANDO

Nel suo bando, Fondo Perseo Sirio intende selezionare un gestore, cui affidare una mandato di tipo “Garantito” (di importo iniziale stimato di 490 milioni di euro), dalla durata di cinque anni.

«Ferma restando la facoltà per il Consiglio di amministrazione del Fondo – si legge nel bando – di apportare modifiche in sede di stipula della Convenzione», Perseo Sirio indica una serie di caratteristiche del mandato da assegnare. Tra queste, il punto 7 riporta:

«ESG: costituirà inoltre preferenziale nella valutazione del Candidato:

– aver adottato una Politica di Sostenibilità a livello societario;

– essere firmatario dei Principles for Responsible Investment dell’ONU (UN-PRI);

– la partecipazione all’iniziativa ESG-IAMA (ESG Identity Asset Manager Assessment)».

GLI UTILIZZATORI

Al momento dunque cinque fondi pensione e tre reti bancarie, per un patrimonio totale di circa 81 miliardi di euro, hanno adottato ESG.IAMA come strumento per valutare il livello di sostenibilità degli asset manager per i loro bandi, i rinnovi dei mandati e le attività di fund selection:

Alifond

Fondo Pensione Pegaso

Fondo Pensione Perseo Sirio

Previndai – Fondo Pensione

Solidarietà Veneto – Fondo Pensione

Bcc Risparmio & Previdenza sgr

La Cassa di Ravenna

Volksbank

Piattaforme internazionali, come investRFP.com, e associazioni come Assofondipensione e Assoprevidenza permettono invece ai loro associati/utenti di ottenere i dati e i punteggi degli asset manager che partecipano a ESG.IAMA, mentre la corporate Snam utilizza lo standard per le attività di investor relations.

Maggiori informazioni su ESG.IAMA possono essere trovare nel sito web: https://esgiama.com/

0 commenti