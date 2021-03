Tre puntate dedicate all’analisi della Esg Identity delle società del private equity operanti in Italia, dopo l’entrata in vigore della normativa Sfdr. Sotto la lente, in questa prima uscita, i diversi livelli di impegno (commitment) e l’integrazione dei fattori ESG nel modello di governance

Il mondo del private equity in Italia si va allineando all’orbita del modello di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Esg) lanciato dall’Unione europea e avviatosi con l’entrata in vigore, lo scorso 10 marzo, del regolamento sugli obblighi informativi relativi alla sostenibilità dei servizi finanziari (la Sfdr). Si tratta di quelle società che gestiscono i fondi di investimento, chiusi e a medio/lungo termine, diretti ad acquisire partecipazioni o strumenti di debito in imprese non quotate nei mercati pubblici (private equity i primi; private debt i secondi), fra cui si annovera anche il venture capital, rivolto nello specifico al finanziamento e supporto manageriale attivo delle startup e giovani aziende innovative (e con più alti livelli di rischio). Un mercato rilevante in Italia, che ha registrato nel 2019 un ammontare di investimenti pari a 7,2 miliardi di euro in Italia, e che l’anno prima aveva segnato la cifra record dei 9,8 miliardi di euro, sebbene i dati del primo semestre 2020 mostrino un calo in linea con la generale contrazione degli investimenti legata alla crisi pandemica (-12%).

LA BOA DELLA SFDR

Anche i gestori di private equity e debt, dal 10 marzo, sono soggetti alla normativa sulla trasparenza riguardo ai rischi e impatti Esg degli investimenti effettuati. L’attuazione dei nuovi requisiti informativi per la sostenibilità è particolarmente rilevante e sensibile per un settore che punta a offrire canali di finanziamento e opportunità di investimento in aziende impegnate in progetti innovativi e a più alto rischio, spesso legate agli ambiti più direttamente esposti ai fattori Esg, quali l’energia, l’industria dei materiali, il digitale e le infrastrutture urbane. Di conseguenza, è il momento di indagare sul modo in cui le società di private equity in Italia si stanno adeguando alla nuova normativa europea per la sostenibilità. Qual è, dunque, la loro identità Esg, ovvero il loro grado di integrazione dei criteri Esg nei modelli di governo e gestione degli investimenti?

INCHIESTA IN TRE PUNTATE

Per rispondere, l’ufficio studi di ETicaNews ha realizzato una inchiesta in tre puntate sui profili Esg delle società di private equity operanti nel mercato italiano. Questo articolo si concentra sui “livelli di impegno” (commitment) e all’integrazione dei fattori ESG nel modello di “governance”. La seconda e la terza puntata vedranno invece al centro, rispettivamente, le pratiche Esg adottate nel “processo di investimento” e, infine, la “classifica finale” delle Sgr impegnate sul fronte dei private equity, con una valutazione complessiva dello scenario.

FOCUS SUL SETTORE ENERGIA E AMBIENTE

L’analisi ha come oggetto un campione di quaranta società di private equity che risultano associate all’Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt) ed elencate nel sito web dell’associazione sotto la categoria “energia e ambiente”, in quanto ambito maggiormente esposto ai fattori Esg. Lo studio è stato effettuato sui documenti reperibili sul sito Internet, a dieci giorni dall’entrata in vigore della Sfdr che impone i nuovi obblighi di trasparenza Esg anche ai gestori di fondi di investimento alternativi (Fia), fra cui rientrano anche quelli di private equity e venture capital. L’articolo 3 della Sfdr richiede a tutti i partecipanti ai mercati finanziari di rendere accessibili su proprio siti web le politiche adottate per integrare le valutazioni Esg nelle proprie strategie e processi di investimento, con obblighi aggiuntivi per i fondi i cui investimenti promuovano fattori Esg (art. 8) o abbiano come obiettivo specifico la sostenibilità (art. 9). Questa analisi si concentra però solo sulla identità Esg delle società di gestione, senza toccare quindi i caratteri di sostenibilità dei singoli fondi da esse gestiti (su questi ultimi ci concentreremo in una prossima ricerca).

Come riferimento per la valutazione dell’identity Esg si è tenuto conto, oltre all’obbligo informativo sulla policy Esg stabilito dalla Sfdr, anche delle linee guida Esg dell’AIFI per gli investimenti sostenibili e responsabili, pubblicate nel novembre 2019. Le linee guida vengono presentate non come uno standard vero e proprio, ma come «un perimetro all’interno del quale gli operatori in private capital potranno definire il proprio sistema di gestione delle tematiche Esg», con riferimento particolare alle diverse fasi del processo di investimento. Infine, per gli aspetti relativi alla governance, il metro adottato si basa sui modelli di ricerca elaborati nell’ambito delle analisi condotte da ETicaNews per i progetti Integrated Governance Index e Sri Awards.

Per tutti gli indicatori utilizzati, il valore più basso (“0”) è stato assegnato nei casi in cui non vi fosse alcuna informazione o riferimento in merito ai fattori Esg nei siti web delle società esaminate. Per quel che riguarda il commitment, il punteggio più alto (“10”) è stato dato ai gestori che fanno della sostenibilità Esg la propria core mission. Sul versante della trasparenza, si è invece assegnato il valore massimo a quelle Sgr che sui loro siti web presentano una policy Esg approfondita e facilmente accessibile, mettendo allo stesso tempo a disposizione dei rapporti annuali sulla performance Esg della società, nel suo complesso. Infine, sono stati valutati col massimo dei punti i gestori il cui il management ha come mission l’integrazione dei fattori Esg.

IL RISPETTO DELLA SFDR



Non sono poche le sorprese che saltano all’occhio da un’analisi della Esg Identity delle società del campione in merito alla governance. A dieci giorni dalla entrata in vigore della Sfdr, che, va ricordato, obbliga tutti i gestori di private equity a pubblicare sui siti web indicazioni relative alle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità, ancora 18 società su 40 non presentano alcuna informazione in merito alla sostenibilità o ai fattori Esg (il 45% del totale). Fra queste rientrano le Sgr a controllo pubblico a livello nazionale (come Cdp Equity, in precedenza denominata Fondo Strategico Italiano) e regionale (Friuli, Fvs, Lazio Innova e Trentino Sviluppo). Soltanto la Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione si impegna esplicitamente ad adottare «entro il primo semestre 2021» una policy Esg. Altre tre Sgr senza una policy consultabile, indicano però nel loro sito una forma di commitment per la sostenibilità, con riferimenti agli impatti positivi degli investimenti in ambito ambientale e sociale. Per quel che riguarda il rispetto degli obblighi di trasparenza dei rischi Esg in conformità alla Sfdr, quindi, si registra quindi un ritardo da parte di un significativo numero di società di gestione.

IL COMMITMENT ESG

Al top della classifica quanto a commitment Esg, sono solo 5 i gestori di private equity e venture capital che presentano obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale come mission specifica. Si tratta di quattro operatori italiani, specializzati in investimenti a impatto prevalentemente ambientale (Ambienta Sgr; Sefea Impact Sgr e Triton Sgr) e in ambito sociale (Avanzi Etica Sicaf), e di una società di partecipazioni (Finsea) con un portafoglio di 20 aziende specializzate nel settore delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’economia circolare. Delle Sgr restanti, 16 mostrano sui loro siti web un commitment all’integrazione dei fattori Esg come parte della mission aziendale (il 40% del totale), mentre altre 5 si riferiscono a impegni generici in merito alla sostenibilità Esg, o riservati solo ad alcuni fondi specifici. In generale quindi le Sgr del campione che riportano informazioni sull’integrazione dei fattori Esg mostrano un livello di commitment generalmente alto.

LA GOVERNANCE ESG

Il quadro cambia però se guardiamo alle policy e alla trasparenza in merito ai profili e risultati Esg. In questo caso la classifica vede una cerchia di 8 società che ottengono il massimo punteggio, con policy chiare e la pubblicazione di rapporti annuali sulla performance Esg della società. Dall’altra parte, però, un numero consistente di società (anche fra quelle nella top five del commitment Esg) non rende disponibili dei report annuali (11 Sgr, il 27,5% del totale) o li riserva solo agli investitori (2 Sgr). Il dato mostra come, troppo spesso, a livelli elevati di commitment non corrispondano necessariamente ancora adeguate misure di trasparenza che possano dimostrare in che modo l’impegno per la sostenibilità si sia tradotto in pratica.

Elaborazione di ETicaNews su dati disponibili dai siti web delle Sgr

Ancor più frammentata è la scena dei private equity sul fronte del personale adibito a supervisionare e implementare le politiche Esg. Oltre le Sgr con una mission Esg specifica che hanno un top management dedicato ai temi della sostenibilità (5), sono solo 4 le società con un team formato da figure dedicate nello specifico a mansioni legate ai fattori Esg. Al contrario, 5 gestori del campione dichiarano di avere un solo Esg manager dedicato che si relaziona con l’investment team della società, mentre altri 5 hanno un Esg team formato da altre figure del management. Se a queste aggiungiamo una Sgr che assegna compiti Esg a figure del management, sono quindi 11 le società con un commitment Esg che non hanno un team composto da figure con mansioni specifiche quanto alla sostenibilità. Inoltre, la metà delle società analizzate non presenta informazioni in merito all’organizzazione interna del personale dedicato ai temi Esg.

CONCLUSIONI

Il panorama che si delinea da questa ricognizione in merito alla governance Esg mostra luci ed ombre. Da una parte appare promettente il fatto che una maggioranza di gestori mostri alti livelli di commitment Esg (22 società, il 55% del totale), con una top five di società di private equity dal forte profilo Esg. Dall’altra, quasi la metà delle società analizzate non ha presentato alcun commitment e policy a dieci giorni dall’entrata in vigore della Sfdr. Anche sul versante della reportistica integrata della società e del personale Esg, nonostante un numero incoraggiante di operatori che ha registrato un punteggio elevato nella nostra classifica, è ancora fin troppo consistente la percentuale di chi non divulga informazioni sui risultati Esg ottenuti e che non prevede figure del management dedicate nello specifico a compiti legati alla politica di sostenibilità.

Le società di private equity in Italia si stanno quindi muovendo verso un’integrazione dei rischi e fattori Esg nella loro governance ma con un passo e andature molto diverse fra loro.

Giuseppe Montalbano