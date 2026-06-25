IX edizione della ricerca ET.Group – Assofondipensione
Fondi pensione, chi ha più identità ESG?
Le scorse settimane è partita la nona edizione dello studio L’ESG nei Fondi Pensione, che contiene un passaggio molto innovativo. Si tratta della prima ricerca sulla valutazione dell’identità Esg dei fondi pensione, realizzata per salone.SRI 2026 da ET.Group in collaborazione con Assofondipensione. Un aspetto che diviene particolarmente importante nella prospettiva, già ventilata in alcune proposte legislative, che venga alzata la competizione nel mercato previdenziale.
Negli anni, la ricerca ha visto la partecipazione di un numero sempre maggiore di fondi pensioni, fino a raggiungerne 28 nel 2025, ovvero l’88% degli Associati di Assofondipensione. In questa nona edizione il questionario è di 74 domande divise in sette sezioni più una nuova Area Straordinaria. Come detto, la particolarità è che la ricerca, con il progredire della consapevolezza Esg, si è quest’anno trasformata in un auto-assessment, finalizzato a valutare:
- Integrazione Esg, in cui si analizzano alcuni aspetti di organizzazione interna del Fondo Pensione
- Gli Esg nella governance del gestore, dove si analizza la componente Esg nella governance e struttura del portafoglio
- Reporting di investimento, per analizzare alcuni aspetti di reportistica del Fondo Pensione
- Sviluppo engagement, in cui si analizza nello specifico l’attività di engagement Esg
- Impatto e Private Markets, dove si analizzano alcune delle sfide più tangibili in termini di rischi Esg, e alcune delle potenziali opportunità di confronto con gli stakeholder reali del Fondo Pensione
- Materialità, per analizzare la definizione dei temi materiali per il Fondo Pensione, in quanto azienda, ovvero la comprensione di cosa è vitale e più importante per il Fondo Pensione
- Identità Esg, dove si analizza l’identità Esg del Fondo Pensione, che include l’insieme degli elementi distintivi di un soggetto, a partire dalla sua struttura organizzativa (la governance) per arrivare alla coerenza e consistenza Esg della sua offerta al mercato, passando per le modalità con cui il soggetto pensa (la cultura aziendale Esg) e si impegna sul fronte sostenibile (il suo scopo Esg).
- Area Straordinaria – “Fondo Pensione Competitivo”, in cui per la prima volta si analizzano gli aspetti che rendono il Fondo Pensione un soggetto politico, inteso come protagonista della “polis”, e come questa dimensione politica si traduca in fattore competitivo nei confronti dei futuri sottoscrittori. Tale riflessione assume oggi maggiore rilevanza nel contesto di uno scenario di portabilità tra fondi pensione.
ANALISI QUANTITATIVA
Da quest’anno, sono assegnati dei punteggi alle varie opzioni di risposta. Questo esercizio quantitativo viene introdotto per consentire il confronto tra i Fondi e permettere a ognuno dei partecipanti di usufruire di un’analisi di benchmarking.
La deadline per la compilazione del questionario è fine luglio e i risultati della ricerca verranno presentati in un workshop riservato ai fondi pensione.Assofondipensioneesgfondi pensioneIdentità ESG