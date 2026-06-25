IX edizione della ricerca ET.Group – Assofondipensione Fondi pensione, chi ha più identità ESG? 25 Giu 2026 Notizie ESG Governance Commenta Invia ad un amico

Si è avviato il nono assessment sugli enti previdenziali italiani. Quest'anno diventa il primo tool che punta a esplorare la ESG Identity dei fondi pensione. Il progetto è realizzato da ET.Group e Assofondipensione