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Gaza, Banca Etica lancia crowdfunding per la Flotilla

24 Apr 2026
In breve SRI Finance Commenta Invia ad un amico

Per sostenere la seconda missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza Ã¨ possibile partecipare al crowdfunding promosso da Banca Etica su Produzioni dal Basso. La raccolta ha giÃ  raggiunto piÃ¹ di 10mila euro e mira a reperire le ulteriori risorse necessarie per permettere ai volontari e agli attivisti di navigare fino a Gaza per rompere lâ€™assedio, portare aiuti e puntare di nuovo i fari sullâ€™intollerabile crisi umanitaria e del diritto internazionale che da oltre due anni si sta consumando a Gaza.

Le imbarcazioni, partite da Barcellona, stanno facendo rotta verso la Sicilia per unirsi alla delegazione italiana e salpare alla volta di Gaza. L’iniziativa Ã¨ stata presentata a Roma alla Camera dei Deputati e a Siracusa in una conferenza stampa. Â«Banca Etica – ha detto Francesco CarfÃ¬, referente per il crowdfunding di Banca Etica – Ã¨ orgogliosa di poter affiancare gli attivisti della Global Sumud Flotilla in questa importante missione, che Ã¨ contemporaneamente umanitaria e politica, e che mostra come lâ€™attivismo e la mobilitazione possano imporre alle agende politiche i temi essenziali dei diritti umani e del rispetto del diritto internazionale. Chi non puÃ² salire a bordo puÃ² mobilitarsi ogni giorno sostenendo il crowdfunding e scegliendo la finanza etica. Da sempre Banca Etica rifiuta di investire in armi e petrolio, cosÃ¬ come in titoli di Stato israeliani e in tutte le imprese incluse nella lista Onu delle realtÃ  che traggono profitto dallâ€™occupazione illegale della PalestinaÂ».

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