Giudice Usa: ok cause dei bimbi sul clima

ET.litigation propone ogni settimana un esempio particolarmente interessante di contenzioso legato agli Esg, ossia le "Esg litigation". In questa rubrica troverete anche gli aggiornamenti dei casi più importanti, magari accompagnati da contributi legali. Selezionati per chi vuole approfondire questo nuovo fronte

Un tribunale federale del Montana ha respinto la causa climatica di 22 giovani americani contro gli ordini esecutivi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma ha affermato che i querelanti hanno sostenuto con successo che il cambiamento climatico costituisce un’emergenza sanitaria per i bambini, .

Il caso. Il 29 maggio 2025, Our Children’s Trust, studio legale statunitense senza scopo di lucro ha intentato una causa, per conto di 22 giovani provenienti da Montana, Oregon, Hawaii, California e Florida, contro gli ordini esecutivi dell’amministrazione Trump a favore dei combustibili fossili e contro l’energia pulita e la scienza del clima. Nello specifico, il caso, portato avanti in collaborazione con Gregory Law Group, McGarvey Law e Public Justice, prende di mira tre dei decreti esecutivi di Trump in materia di energia e ambiente e denuncia che esacerbano la crisi climatica, aggravano i danni climatici e sanitari e violano i diritti costituzionali alla vita, alla salute e alla sicurezza dei giovani querelanti.

Tra gli imputati, oltre al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ci sono anche l’ufficio esecutivo del presidente, l’ufficio di gestione e bilancio, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, il Dipartimento degli interni, il Dipartimento dell’energia, il Dipartimento dei trasporti, l’U.S. Army Corps of Engineers, la National Aeronautics and Space Administration, il Dipartimento del commercio, la National Oceanic and Atmospheric Administration, la National Science Foundation, il Dipartimento della salute e dei servizi umani, i National Institutes of Health e gli Stati Uniti d’America.

Gli avvocati del governo hanno chiesto che la causa fosse respinta in quanto priva di merito. Inoltre, la difesa ha argomentato che il caso era un facsimile di un caso presentato dieci anni fa da Our Children’s Trust e respinto dalla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito, che aveva ritenuto che la politica, e non il tribunale, fosse la sede appropriata per le richieste dei querelanti.

La sentenza. Il 15 ottobre 2025, la Corte Federale di Missoula, in Montana, ha respinto la causa intentata da 22 giovani, riconoscendo l’argomentazione della difesa che la sentenza della Corte d’Appello costituisse un precedente legale.

Nella sentenza di 31 pagine, il giudice Dana L. Christensen ha scritto che i querelanti hanno presentato prove convincenti che dimostravano che i decreti esecutivi avrebbero accelerato il cambiamento climatico e aggravato i rischi per la salute e la sicurezza dei querelanti. Tuttavia, ha sottolineato che i querelanti non avevano una base giuridica per intentare la causa, principalmente perché i danni da loro descritti non potevano essere riparati da una decisione giudiziaria.

L’interpretazione. Secondo diversi esperti legali, il linguaggio usato dal giudice nella sentenza ha legittimato e rafforzato la strategia perseguita da anni da Our Children’s Trust. Anche se questa causa è stata ritenuta troppo ampia e troppo amorfa per essere perseguibile, secondo Daniel Metzger, senior fellow presso il Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University, il parere del giudice ha offerto «una guida molto dettagliata per la progettazione di casi in grado di superare le difficoltà che questo ha dovuto affrontare».

La Corte, infatti, non si è limitata a respingere il caso: ha anche stabilito che i querelanti hanno dimostrato con successo la connessione tra i rischi per la salute dei bambini e le politiche climatiche dell’amministrazione Trump. Così facendo, la sentenza segna una chiara perdita per i querelanti, ma «modellerà il modo in cui altri tribunali valuteranno argomenti simili» in futuro.

Anche Patrick Parenteau, professore emerito presso la Vermont Law and Graduate School, ha definito la sentenza di 31 pagine rivoluzionaria e ha detto al News York Times che «nessun’altra decisione di un tribunale degli Stati Uniti è arrivata fino a questo punto». Inoltre, ha aggiunto che la sentenza aiuterà a stabilire nuove leggi sui cambiamenti climatici e sui suoi effetti sui bambini.

Alessia Albertin

