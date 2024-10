Iigcc studia le grandi opportunità nel “Unlabelled Debt”

Institutional Investors Group on Climate Change (Iigcc) ha pubblicato il position paper “Net Zero Bondholder Stewardship: The Potential for Unlabelled Debt“. Il documento evidenzia le opportunità nel debito non etichettato per gli investitori a reddito fisso che desiderano allinearsi alla transizione verso il net-zero, e delinea le raccomandazioni di best practice e i casi di studio su come perseguire questo lavoro.

Il debito societario sarà fondamentale per la transizione dei portafogli di investimento, per aumentare gli investimenti in soluzioni climatiche e per finanziare, in ultima analisi, la transizione a zero emissioni.

Per supportare gli obbligazionisti nell’attività di stewardship e far progredire le aziende lungo la scala di maturità dell’allineamento Nzif, l’Iigcc ha pubblicato “A Critical Element: Net Zero Bondholder Stewardship Guidance – Engaging with Corporate Debt Issuers” nel 2023. Nel 2024, ha poi pubblicato la “Net Zero Bondholder Stewardship: Engaging Labelled Debt Guidance”, che esplora le particolarità del coinvolgimento in obbligazioni verdi e legate alla sostenibilità per collegare il finanziamento e gli impegni net zero.

Sebbene il debito etichettato, spiega una nota di Iigcc, offra l’opportunità di collegare direttamente il finanziamento ai risultati della transizione nell’economia reale, un approccio olistico e multiforme al finanziamento del debito a zero emissioni in tutti i formati e quadri obbligazionari è indispensabile per una transizione a zero emissioni in tutta l’economia. Strumenti come le obbligazioni legate alla sostenibilità possono iniziare a coinvolgere i settori ad alta intensità di carbonio, ma riconosciamo che la maggior parte del debito emesso da questi settori probabilmente rimarrà senza etichetta.

Sbloccare il potenziale net zero delle obbligazioni non etichettate può quindi rappresentare una grande opportunità per gli investitori a reddito fisso che si allineano alla transizione net zero. È fondamentale che l’ecosistema finanziario sia attrezzato per integrare le azioni net zero, i meccanismi di responsabilità e la gestione nel debito non etichettato come parte dello sforzo per creare riduzioni delle emissioni nell’economia reale.

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso le opportunità esistenti per rafforzare la stewardship degli obbligazionisti e standardizzando l’integrazione dei fattori net zero nel debito non etichettato.

