Gap Esg delle Pmi, sfida per private investor

Uno studio Crif conferma che il percorso verso la sostenibilità per le piccole e medie imprese presenta ancora molte sfide. Il ruolo dei private investments diventa quindi sempre più cruciale per colmare il gap esistente tra le aziende che già adottano modelli sostenibili e quelle che faticano a intraprendere questo cambiamento

Nella prima puntata di ESG.PRIVATEMARKETS di ET.Group (leggi Il private investor Esg “gioca” per l’azienda) il focus è stato sul ruolo centrale del private investor Esg in Italia nel sostenere lo sforzo di una crescita sostenibile delle Pmi del nostro Paese. Ma qual è la reale situazione delle Pmi italiane rispetto alla sostenibilità, economica ed Esg allo stesso momento (Eesg)? E come il mondo dei private investments Esg può supportarle nel percorso di transizione?

Alcune importanti risposte emergono dal report “ESG Outlook 2024“ pubblicato di recente da Crif. In sintesi, il percorso verso la sostenibilità per le piccole e medie imprese italiane presenta ancora molte sfide, e il ruolo della finanza Esg diventa sempre più cruciale per colmare il gap esistente tra le aziende che già adottano modelli sostenibili e quelle che faticano a intraprendere questo cambiamento.

COSA SVELANO I NUMERI

Secondo lo studio, il 40% delle Pmi italiane presenta ancora un livello di adeguatezza Esg basso o molto basso, evidenziando un ritardo rispetto alle grandi imprese, che invece registrano un miglioramento significativo (+22 punti percentuali nelle fasce di adeguatezza alta e molto alta). Questo divario è il risultato di molteplici fattori, tra cui una minore capacità delle Pmi di gestire e rendicontare le informazioni Esg, oltre a difficoltà nell’accesso a risorse finanziarie dedicate alla transizione ecologica.

I PUNTI CRITICI PER LE PMI ITALIANE

L’analisi di Crif mostra come il percorso verso la sostenibilità sia dunque ancora in salita per molte Pmi. Tra i principali punti critici emergono:

Rischio fisico e ambientale : il 35% delle Pmi italiane è esposto a rischi ambientali elevati, con il 6% delle imprese che affronta rischi climatici acuti come alluvioni e ondate di calore.

: il 35% delle Pmi italiane è esposto a rischi ambientali elevati, con il 6% delle imprese che affronta rischi climatici acuti come alluvioni e ondate di calore. Score Esg disomogeneo : le Pmi del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige) si distinguono per una maggiore adeguatezza Esg, mentre le regioni del Sud mostrano un ritardo.

: le Pmi del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige) si distinguono per una maggiore adeguatezza Esg, mentre le regioni del Sud mostrano un ritardo. Settori virtuosi e in difficoltà: i settori più avanti nella sostenibilità sono IT, media e telecomunicazioni, consulenza e leisure, mentre agricoltura, mining, oil & gas risultano i più arretrati.

TASSI DI DEFAULT E ADEGUATEZZA ESG

In questo contesto, il ruolo della finanza Esg e in particolare di quella dedicata all’economia reale diventa sempre più centrale nel supportare le Pmi italiane. Secondo Crif, le aziende con un elevato livello di adeguatezza Esg registrano tassi di default inferiori del 34% rispetto alla media, dimostrando come la sostenibilità non sia solo un fattore etico, ma anche un elemento chiave per la stabilità finanziaria. Il report segnala che questo dato sta spingendo in particolare il settore bancario a integrare i criteri Esg nei processi di concessione del credito, adottando metriche come il Green Asset Ratio (Gar) e il Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (Btar) per valutare il livello di sostenibilità delle aziende finanziate.

IL NODO CREDITO SOSTENIBILE

Tuttavia, nonostante questi progressi, l’accesso al credito sostenibile per le Pmi rimane un nodo cruciale. Le banche italiane stanno gradualmente allineando i propri portafogli alla tassonomia europea, ma le imprese di piccole dimensioni faticano ancora a rispettare i criteri richiesti per ottenere finanziamenti agevolati o investimenti mirati alla transizione ecologica. Il coinvolgimento attivo della finanza Esg nei private markets potrebbe rappresentare un elemento chiave per accelerare questo cambiamento, offrendo alle aziende non solo risorse finanziarie, ma anche competenze e strumenti per adeguarsi ai nuovi standard di sostenibilità richiesti dal mercato.

