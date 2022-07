La verità assoluta? No, è il romanticismo Esg

Gli scienziati azzuffano sulla verità sostenibile. Un episodio che fa riflettere. Per parlare di verità c'è una impossibilità di sistema (l'informazione zapping). E una impossibilità di metodo: la conoscenza Esg supera l'informazione perfetta e compiuta

Alla fine di giugno, il gruppo interdisciplinare di esperti su ambiente e salute, denominato Minds for One-Health, ha diffuso un comunicato richiamando l’attenzione sulla necessità di raccontare la verità sul clima, mettendo nel mirino i tentativi di minimizzare la gravità della situazione da parte di personaggi apparsi sui media. L’accusa firmata dalla lunga lista di studiosi, ricercatori e docenti del gruppo interdisciplinare, chiamava all’azione la classe politica e, soprattutto, metteva nel mirino il sistema dell’informazione, accusato di compiacenza anche verso le tesi più pericolose, rivolgendosi a «tutti i giornalisti coscienziosi e i cittadini affinché si facciano parte di questo cambiamento».

Negli stessi giorni, si è accesa una querelle tra organizzazioni socio-ambientaliste, nei confronti delle dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il quale ha definito irrealistiche alcune convinzioni in merito alle capacità di trasformazione rapida del sistema energetico nazionale in chiave rinnovabile. Alcune organizzazioni, i “rinnovabilisti”, sono insorte. Altre organizzazioni si sono schierate col ministro.

I due casi riportati evidenziano il riemergere di un concetto di cui a lungo abbiamo saputo fare a meno: la verità. E ne ripropongono l’importanza, in un contesto che rivela due ordini di problemi. Uno riguarda il sistema di diffusione delle informazioni. Il secondo, assai più impattante, riguarda lo stesso modello di conoscenza della verità.

IL MODELLO DI DIFFUSIONE

Alla fine del 2021 è uscito un film che ha fatto molto discutere, e che forse non è stato pienamente compreso nel suo messaggio: Don’t look up, la storia di un mondo che si adagia sulle proprie consapevolezze, incurante degli allarmi su una cometa gigantesca in rotta di collisione con il pianeta. La pellicola tratteggia un sistema in cui i media raccontano il disastro imminente, ma anche le tesi contrarie, sostenute da soggetti con credibilità pari a quella di chi denuncia l’impatto. Il risultato è un mondo che crede a ciò cui preferisce credere, sommerso da miliardi di particelle di informazione frammentata e zappificata, perché questi stimoli continui e superficiali sono ciò che lo fanno stare bene.

Il film evidenzia che la mancata percezione della verità non è solo un problema di media, o di profondità di informazione. Il problema è che media e informazione offrono al pubblico ciò che questo richiede, cioè miliardi e miliardi di nano informazioni al secondo. È poi il pubblico che sceglie le particelle e ricostruisce la notizia cui si sente più affine.

Questo scenario di zapping continuo è la condizione di partenza per una rapida amplificazione delle asimmetrie informative. Per ogni tema, ci saranno coloro che “sanno”, e in misura sempre maggiore ci saranno coloro che “non sanno”, e che si fidano.

IL MODELLO DI CONOSCENZA

Il modello di conoscenza della verità è da sempre in evoluzione, sia nelle scienze matematiche sia in quelle sociali. Ma a definirne i limiti, l’estensione, c’è da oltre mezzo millennio la razionalità della dimostrazione scientifica di Galileo e Cartesio.

Nell’ambito della sostenibilità (una scienza?; una scienza sociale?; una scienza fisica?) si sta verificando qualcosa di nuovo. L’avvento del modello Esg rappresenta un sistema di interpretazione del mondo che presuppone una delle più radicali trasformazioni di conoscenza della storia, ovvero una moltiplicazione all’infinito delle variabili che determinano le scelte economiche e di destinazione degli investimenti. Ma anche, se vogliamo, ogni abitudine del singolo, nella sua vita quotidiana.

Qui la sovra-informazione non è derivata dal sistema. Ma riguarda esattamente l’oggetto, il merito della verità.

Quanto sia potente la “moltiplicazione delle variabili” si deduce anche dalla fatica di Sisifo in cui sta impegnandosi il Regolatore, il quale sta cercando di inseguire questa molteplicità, catalogarla e, infine, decidere quale parte sia “vera” e quale non. Il regolatore sta cercando di restringere il campo, per renderlo finito e conoscibile, salvo scontrarsi con una continua e inesorabile fuga in avanti della realtà stessa. Imprendibile. Incontornabile. Infinita.

LA QUALITÀ CONTRO CARTESIO

In tale prospettiva, si profila un cambio di approccio che sfida Galileo e Cartesio. Ovvero, è il caso di abituarsi a un sistema a ignoranza necessaria crescente. Non soltanto si amplificano le asimmetrie informative. Ma, come dimostra anche la querelle tra scienziati, lo stesso studioso della sostenibilità finisce per confrontarsi con una impossibilità di conoscenza completa e assoluta della verità.

Volendo spingere la speculazione di questa riflessione, gli Esg sembrano favorire una nuova alternanza tra razionalismo e romanticismo. In cui il soggetto torna al centro del mondo, ma non per guidarlo, bensì per seguirlo e connettersi a esso emotivamente.

Il soggetto diventa centrale come portatore della verità: saranno necessari strumenti di ricerca del vero che non si legano agli output quantitativi di un soggetto (ciò che fa, ciò che consuma, ciò che produce), in quanto progressivamente non conoscibili, non confrontabili, non monitorabili. Ma questa indagine si legherà all’identità del soggetto. Ai suoi impegni. Ai modelli di vita. Alle sue relazioni.

Inoltre, il soggetto diventa centrale anche come osservatore della verità. Quest’ultima avrà sfaccettature differenti a seconda di chi la esamina. E queste differenze soggettive non saranno bias (pregiudizi) che inficiano la verità. Ma diverranno il presupposto concettuale del vero.

Nella interpretazione del mondo, insomma, l’approccio prettamente quantitativo in cui la sostenibilità ha cercato negli anni di certificare la propria credibilità, sembra ripiegare in favore di un approccio qualitativo in cui la percezione umana diviene sovrana.

Non ha più ragione di esistere l’horror vacui della conoscenza. Al contrario, il “vuoto” acquista valore come componente fondante del mosaico.

E il credo di Cartesio diventa una impolverata pergamena soffiata via dalla brezza romantica di Saint-Exupéry: gli Esg sono invisibili agli occhi.

