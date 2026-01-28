Linklaters, come sarà il legal Esg nel 2026

Piani di transizione pragmatici, nuova regolamentazione in arrivo (nella semplificazione), interoperabilità tra gli standard di disclosure, urgenza della due diligence nella supply chain e controversie in crescita. Sono i cinque temi globali che plasmeranno il 2026 dopo un 2025 di incertezza giuridica

Piani di transizione pragmatici, nuova regolamentazione in arrivo (nella semplificazione), interoperabilità tra gli standard di disclosure, urgenza della due diligence nella supply chain e controversie in crescita. Sono i cinque temi globali che, secondo l’“ESG Legal Outlook 2026” di Linklaters, plasmeranno il panorama regolatorio e di policy del 2026 dopo un 2025 che ha generato ansia e incertezza giuridica per le aziende.

«L’attenzione globale alla sostenibilità e all’agenda di decarbonizzazione continua nonostante le attuali difficoltà economiche e geopolitiche», scrivono i legali di Linklaters, indicando che ci lasciamo alle spalle un anno di ricalibrazione, incentrato sulla semplificazione e con una maggiore enfasi sulla crescita e la competitività delle imprese. Certo, la transizione verso un’economia a basse emissioni presenta ritmo e forza disomogenei nelle diverse regioni mondiali.

PIANI DI TRANSIZIONE PIÙ PRAGMATCI

Lo scenario è stato caratterizzato in Europa dall’abolizione nella Csddd (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) dell’obbligo di redigere piani di transizione e da un’ondata di revisioni di target climatici, in un contesto geopolitico sfidante. Sarebbe quindi plausibile pensare che il dibattito dei piani di transizione sia giunto al capolinea. Linklaters ritiene invece che i piani di transizione rimarranno un punto focale nel 2026 grazie a una combinazione di adesione da parte delle aziende, aspettative normative e pressione degli investitori, sottolineando come l’attesa è che le aziende «continueranno a rivedere i propri impegni climatici, adottando un approccio più pragmatico rispetto a ciò che è possibile realizzare ed entro quali tempi». L’intervento ricorda, inoltre, che si è ancora in attesa della decisione del Regno Unito sull’introduzione in capo alle istituzioni finanziarie e alle aziende del Ftse 100.

«Le ricerche e le conversazioni con gli investitori – spiega Linklaters – suggeriscono che lo slancio e l’interesse sono ancora presenti, laddove ciò abbia senso dal punto di vista economico». Certo, il ritmo della transizione potrebbe non essere ancora quello necessario per rimanere entro gli obiettivi di temperatura dell’accordo di Parigi, ma sta comunque progredendo. Allo stesso modo, poiché le condizioni di mercato non si sono sempre sviluppate come previsto, alcune aziende stanno rivedendo la realizzabilità dei loro obiettivi climatici a breve termine, ma in generale mantengono ancora le loro ambizioni di fondo e gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine e di sostenibilità più ampia. «In questo contesto – continua – la pianificazione della transizione rimane fondamentale, così come la trasparenza». E gli standard di rendicontazione possono essere una valido strumento affinché le aziende articolino più chiaramente come si preparano a navigare la transizione.

NUOVA REGOLAMENTAZIONE

Accanto alla semplificazione normativa sulla sostenibilità, il 2026 sarà caratterizzato anche nuove iniziative regolatorie, tra cui quelle relative ai regimi di informativa, alla finanza sostenibile, all’economia circolare e alla tariffazione del carbonio.

Inoltre, sottolinea Linklaters, «mentre molti hanno accusato l’Ue di aver svuotato di significato la Csrd e la Csddd, resta il fatto che, sebbene l’ambito di applicazione di queste direttive si sia ridotto, i requisiti sostanziali di divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità e di due diligence in materia ambientale e dei diritti umani rimangono significativi e sono ancora all’avanguardia nella regolamentazione sulla sostenibilità a livello globale».

In diverse legislazioni asiatiche, inoltre, il cantiere legislativo ha mantenuto un ritmo costante nello sviluppo di quadri normativi per la finanza sostenibile e la divulgazione delle informazioni. «Nel 2025 – sottolinea Linklaters – le tassonomie della finanza sostenibile hanno continuato a essere perfezionate in tutta la regione e si è registrata una significativa attività nello sviluppo dei mercati del carbonio».

DISCLOSURE E INTEROPERABILITÀ

«Nel 2026 assisteremo alla continua diffusione e perfezionamento dei regimi di informativa sulla sostenibilità in tutto il mondo, con problemi di interoperabilità sempre più evidenti», afferma Linklaters, sottolineando come sia in aumento la preoccupazione che «la proliferazione dei regimi di informativa rischi di frammentare la regolamentazione e possa rendere difficili sia la rendicontazione sia l’usabilità».

Oltre all’approccio europeo della Csrd, più di 30 giurisdizioni stanno implementando (o prevedono di implementare) gli standard Ifrs di divulgazione della sostenibilità, spesso con modifiche locali. Ciò include giurisdizioni come il Regno Unito, con gli Uk Srs e la più ampia revisione sulla rendicontazione aziendale attesa in consultazione nel 2026, così come una serie di giurisdizioni in tutta l’Asia, con le prime divulgazioni basate sull’Issb previste a Hong Kong e a Singapore, nonché la rendicontazione sulla sostenibilità nella Cina continentale prevista nella prima parte dell’anno. Negli Stati Uniti, mentre il governo federale ha bloccato l’attuazione delle norme Sec in materia di informativa climatica, alcuni Stati hanno mantenuto un ritmo costante. «La California – ricorda Linklaters – continua a lavorare all’attuazione delle norme in materia di informativa sui rischi finanziari legati al clima e sulle emissioni di gas serra, anche se l’obbligo di fornire determinate informazioni, in vigore da gennaio di quest’anno, è stato sospeso (con una sentenza prevista a breve). Anche New York sta portando avanti progetti di legge in materia di informativa climatica, con disposizioni chiave che dovrebbero entrare in vigore nel 2027. Ci aspettiamo inoltre importanti aggiornamenti agli standard Sasb, Ghg protocol e al nuovo Sbti net Zero che andranno ad aggiungersi a un panorama già affollato».

IL GROVIGLIO SUPPLY CHAIN

«I requisiti di due diligence della catena di approvvigionamento – assicura Linklaters – rimarranno una questione fondamentale nel 2026 e le aziende inizieranno a prepararsi alla realtà operativa di un coinvolgimento più attivo nelle loro catene del valore globali». La Csddd è solo un tassello di un puzzle più complesso. Sono in gioco anche il regolamento dell’Ue sulla deforestazione e il regolamento sul lavoro forzato, mentre le giurisdizioni di tutto il mondo, dalla Francia e dalla Germania al Canada, all’Australia e agli Stati Uniti, hanno i propri requisiti di due diligence o di rendicontazione della catena di approvvigionamento. Anche nel Regno Unito, il governo ha annunciato una revisione completa del proprio approccio alla condotta aziendale responsabile nel 2025, e lo scorso dicembre l’Independent Anti-Slavery Commissioner ha pubblicato un rapporto con raccomandazioni di ampia portata (e una bozza di legge) che includono proposte per la due diligence obbligatoria in materia di diritti umani, divieti di importazione di merci legate al lavoro forzato e riforme del Modern Slavery Act. «La questione cruciale ora – commenta Linklaters – è quali di queste raccomandazioni, se ve ne saranno, saranno adottate dal governo, quando seguiranno le azioni e se il Regno Unito finirà per allinearsi maggiormente all’approccio dell’Ue». Per le multinazionali che gestiscono intricate catene di approvvigionamento globali, districarsi in questo mosaico di obblighi è una sfida formidabile. «Riconoscendo questa complessità – conclude Linklaters -, i governi del Regno Unito, del Canada e dell’Australia hanno pubblicato congiuntamente nel 2025 un modello facoltativo per aiutare le imprese a rispondere ai requisiti ampiamente allineati in queste tre giurisdizioni».

CONTROVERSIE IN CRESCITA

I rischi legati alle controversie Esg e alle azioni normative, comprese le accuse di greenwashing, rimarranno questioni strategiche fondamentali fino al 2026. «Il ricorso alle controversie come strumento per promuovere il cambiamento in questo settore rimane interessante per i ricorrenti in molte giurisdizioni», afferma Linklaters, chiarendo che le controversie Esg continuano a intensificarsi nei principali campi di battaglia: contestazioni alle politiche climatiche dei governi e delle aziende che richiedono maggiore ambizione, opposizione a progetti ritenuti incompatibili con gli obiettivi climatici e richieste di risarcimento per presunti danni ambientali. In particolare, i ricorrenti stanno esercitando forti pressioni per estendere agli enti le responsabilità in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. «Anche quando non hanno successo – spiega Linklaters – questi casi possono avere ripercussioni a livello globale e ispirare ricorsi simili in altre giurisdizioni».

Le sfide specifiche relative ai progetti ad alta intensità di carbonio rimarranno probabilmente in cima all’agenda per il prossimo anno, a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Greenpeace Nordic. Il 2026 vedrà il protrarsi delle pressioni affinché le aziende siano ritenute responsabili dei danni ambientali oltre confine, come sancito nel caso Rwe: il tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento di un agricoltore peruviano nei confronti di un produttore di energia tedesco per gli impatti climatici in Perù, tuttavia, ha riconosciuto che, in linea di principio, i principali responsabili delle emissioni di gas serra possono essere citati in giudizio per effetti avvertiti a migliaia di chilometri di distanza.

«Le organizzazioni attiviste – aggiunge Linklaters – stanno mettendo in atto strategie sempre più sofisticate, perseguendo ordinanze ingiuntive e risarcimenti attraverso i tribunali (in particolare in giurisdizioni come il Regno Unito) e meccanismi non giudiziari come i Punti di contatto nazionali dell’Ocse».

Il greenwashing rimane saldamente nel mirino delle autorità di regolamentazione e dei litiganti a livello globale. I casi continuano a mettere alla prova nuovi Green claims, mentre le autorità di regolamentazione finanziaria esaminano attentamente le affermazioni di sostenibilità relative a fondi e prodotti finanziari, e le autorità dei consumatori, della pubblicità e della concorrenza intensificano i controlli sulle dichiarazioni ambientali ingannevoli. Nel Regno Unito, per esempio, la Advertising Standards Authority (Asa), il regolatore per la pubblicità, ha dichiarato che individuerà in modo proattivo le dichiarazioni pubblicitarie non conformi in materia di neutralità carbonica, zero emissioni nette, case più ecologiche, fast fashion, trasporti e viaggi, energia, smaltimento ecologico e alternative alimentari a base di carne, latticini e vegetali. Il suo strumento di intelligenza artificiale ora identifica le dichiarazioni ecologiche ingannevoli online senza dover attendere segnalazioni o reclami.

Elena Bonanni

