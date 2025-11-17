salone.SRI, benvenuti ragazzi, siete l’Esg

Un gruppo di 80 universitari della Calabria verrà a seguire l'evento in Borsa Italiana il prossimo 19 novembre. Si tratta di un entusiasmo che merita un'analisi: forse gli studenti sono stati sottovalutati come pubblico di valore per la finanza

Mercoledì mattina 19 novembre, all’aeroporto di Lamezia Terme, alle prime luci dell’alba, un folto gruppo di passeggeri salirà su un aereo in direzione Milano. Destinazione salone.SRI. Quel gruppo è formato da oltre 80 studenti dell’Università della Calabria. I quali hanno aderito con entusiasmo alla proposta di un professore di economia, e si sono prenotati biglietto e giornata, per passarla tra le conferenze della decima edizione dell’evento, in Borsa Italiana.

Per un progetto dedicato ai professionisti degli Esg, è un passaggio anomalo. Certo, da anni sono attive collaborazioni coordinate, come quella che premia alcune classi delle superiori partecipanti a un progetto formativo di Unipol, o quella con il master della Cattolica di Milano che, anche in questa edizione, terrà una propria lezione all’interno della giornata.

Ma è la prima volta che salone.SRI diventa oggetto di entusiasmo spontaneo da parte di giovani universitari, per giunta provenienti da un migliaio di chilometri di distanza.

Questa storia merita una riflessione che va al di là della gestione logistica di un numero così ampio di ragazzi.

STUDENTI COME CLIENTI

La prima riflessione è che questi studenti sono spesso sottovalutati come pubblico. Cioè, i gestori, le banche o gli advisor guardano con diffidenza la presenza di queste persone senza giacca e cravatta ai propri eventi. Eppure, questi giovani rappresentano i clienti del futuro. E non di un futuro troppo lontano, ma in una prospettiva assai più vicina di quanto appaia. C’è una questione di passaggio generazionale di ricchezza, ma anche un fattore di confronto generazionale di cultura. Anche nelle famiglie o nelle imprese in cui il detentore del denaro rimane lo stesso, è impensabile che le nuove generazioni non influiscano nell’evoluzione dei principi e degli obiettivi. E dove portano tali obiettivi? Per capire quanto queste generazioni siano un alfiere per la finanza Esg, vale ancora una volta la pena rimandare a una recente ricerca di Morgan Stanley (vedi articolo E i giovani dissero: voglio una vita Esg). Un solo indicatore: la quota di interessati agli investimenti sostenibili sfiora il 100% per Gen Z e Millennials, con il 72% dei primi e il 69% dei secondi che si dicono “molto interessati”.

STUDENTI COME SISTEMA

Il discorso dell’alfiere Esg, diventa anche più rilevante in senso sistemico. L’attuale scenario istituzionale-politico sul fronte Esg, infatti, non è certo confortante. Di fatto, oggi la sostenibilità è stata trasformata in un generatore di conflitti. Emergono conflitti di giurisdizioni: i procuratori Usa minacciano le aziende internazionali di essere fuorilegge se rispettano le norme Ue. Conflitti tra categorie: gli asset owner chiedono ai gestori di non arrendersi alle pressioni anti-Esg della politica. Conflitti tra generazioni: nelle organizzazioni, la popolazione più giovane spinge gli Esg in contrasto con le resistenze della struttura più anziana. Conflitti “con” la generazione. Quest’ultimo aspetto suscita anche qualche apprensione nelle aziende: come possono reagire quei giovani che hanno aderito a un progetto Esg, di fronte alla retromarcia aziendale indotta dagli allentamenti di compliance?

In questo proliferare di interessi in conflitto, gli studenti rappresentano il migliore alleato per mantenere la rotta e spostare l’equilibrio a favore dell’innovazione sostenibile.

STUDENTI COME TALENTI

C’è poi un altro aspetto dal potenziale non ancora del tutto espresso (e compreso). Quello del rinnovo culturale interno del mondo della finanza. Nonostante la grande infornata di curricula Esg a cavallo tra il 2021 e 2022, il settore resta tra i più arretrati. Secondo il LinkedIn Green Skills Report 2025, pubblicato a novembre, emerge uno squilibrio piuttosto interessante. La ricerca si concentra sul fronte “verde”, ma il fenomeno si può immaginare anche negli altri ambiti della triade sostenibile (quindi nel Social e nella Governance).

«In tutti i settori – si legge nel rapporto -, i dati di quest’anno mostrano che l’assunzione di talenti green è costantemente superiore alla concentrazione di lavoratori qualificati green attualmente presenti in quel settore». Significa che c’è una richiesta di conoscenze ambientali che è superiore all’offerta. In particolare, la finanza registra un gap pari a quasi il 20% del totale delle assunzioni annue.

Un gap che si accompagna a una bassa concentrazione di talenti green.

UNA FORMAZIONE EFFETTIVAMENTE MANCANTE

«Rispetto ad altri settori fondamentali per la transizione climatica ed energetica – si legge nel rapporto di Linkedin -, quello dei servizi finanziari ha registrato una crescita modesta nella concentrazione di talenti verdi. Il settore parte già da una base bassa, con solo un lavoratore su dieci (10,8%) che possiede almeno una competenza verde». Tale aspetto stride, rileva la ricerca, con la necessità che investitori e finanziatori si rivelino all’altezza di sostenere una transizione che richiede tecnologie energetiche avanzate e nuove soluzioni climatiche. «È fondamentale che i servizi finanziari effettuino investimenti strategici per accelerare lo sviluppo delle competenze verdi in ogni ambito della finanza».

Insomma, gli studenti sono, e ancor più saranno, una merce preziosa per la stessa industria della finanza Esg. Non solo occorre curarli come potenziali detentori di patrimonio ad alta propensione Esg. Bensì, occorre curarli come detentori di un know how ancora poco diffuso.

Ecco, dunque, perché la storia degli studenti in visita aerea a salone.SRI merita una riflessione.

Anzi, merita molto di più. Merita un grazie. Da parte di chi salone.SRI lo organizza. E da parte di chi ha deciso di esserne partner.

Grazie.

