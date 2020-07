L’Onu fissa 5 punti dell’investimento Sdgs

I Principi hanno diffuso un nuovo report in cui delineano un quadro d’azione per gli investitori che cercano di plasmare i propri investimenti in linea con i risultati nel “mondo reale”, in vista del nuovo Reporting Framework che sarà lanciato nel 2021

Un quadro d’azione per l’integrazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) delle Nazioni unite nelle strategie di investimento. È quanto hanno definito i Principi di investimento responsabile Onu (UnPri) nel report “Investing with SDG Outcomes” diffuso la scorsa settimana. Il nuovo framework, precisano i Principi, «è il punto di partenza per un lavoro più approfondito e continuo sull’argomento, e sarà la base per l’orientamento e il monitoraggio futuri».

L’organismo Onu parte da una constatazione: la presa di coscienza degli investitori di come i rischi attuali, a partire dal climate change fino ad arrivare alle violazioni dei diritti umani, impattino sulle performance a lungo termine delle economie e, di conseguenza, sui portafogli. Questa presa di coscienza si è concretizzata con l’identificazione dei 17 Sdgs dell’Onu e ha assunto una maggiore urgenza, in tempi recenti, quando alle criticità già identificate si è sommata quella pandemica. La guida UnPri si pone l’obiettivo di far confluire gli investimenti verso una risposta globale «per assicurarsi che nessuno venga lasciato indietro».

IL RUOLO DEI FIRMATARI

Entrano in scena, così, gli oltre 3.150 firmatari UnPri, con un patrimonio complessivo di 89mila miliardi di dollari in gestione. «Un’attenzione particolare alla definizione dei risultati degli Sdgs implica l’ampliamento dell’analisi delle problematiche Esg finanziariamente rilevanti dei singoli investitori, per includere anche un’analisi parallela dei risultati più importanti per la società e l’ambiente a livello sistemico», sottolinea UnPri nel report. A oggi, le questioni “materiali” e i risultati sull’economia e sul mondo reale sono in fase di convergenza, ma non si sovrappongono completamente, e questo spiega l’ampio gap che ancora sussiste in vista degli obiettivi al 2030, che richiedono investimenti tra i 5mila e i 7mila miliardi di dollari da parte del settore privato.

Per colmare questo divario, Unpri suggerisce agli investitori di: identificare le opportunità nei modelli di business, nelle catene di fornitura e nei prodotti/servizi; prepararsi agli sviluppi legali e normativi; proteggere la loro reputazione e la loro licenza di operare; rispettare gli impegni assunti nei confronti dei clienti e dei beneficiari, e comunicare i progressi compiuti; considerare la materialità su orizzonti temporali più lunghi, per includere i rischi di transizione e quelli del sistema finanziario; limitare i risultati negativi e aumentare i risultati positivi degli investimenti.

IL FRAMEWORK IN 5 PARTI

UnPri propone quindi un quadro di riferimento in cinque punti per gli investitori che cercano di plasmare i risultati del mondo reale in linea con gli Sdgs.

Identificare i risultati. Il primo punto riguarda l’identificazione e la comprensione da parte degli investitori dei risultati indesiderati o inattesi dei loro investimenti. Questa valutazione comporta l’identificazione sia degli outcome positivi sia di quelli negativi, sul mondo reale, relativi alle operazioni, ai prodotti e ai servizi delle società investite. In particolare, per identificare gli esiti negativi, i Principi invitano gli investitori a utilizzare tool esistenti forniti da provider di servizi Esg, come gli strumenti di screening del portafoglio per la biodiversità o quelli utilizzati per vagliare le violazioni dei Principi del Global Compact delle Nazioni unite. A questi si sommano altri strumenti utili per identificare (e in alcuni casi misurare) gli outcome. Unpri cita tra gli altri la Tassonomia green a cui i prodotti finanziari offerti nell’Ue dovranno fare riferimento entro dicembre 2021. Fissare politiche e obiettivi. Il secondo passaggio riguarda la definizione di policy e obiettivi per gli investitori. Questo consente di «spostare» l’investitore dall’identificazione e comprensione dei risultati non intenzionali all’adozione di misure intenzionali per «dare forma ai risultati». Poiché molti risultati sono collegati, ad esempio il cambiamento climatico e la scarsità d’acqua, gli investitori dovranno guardare a tutti gli investimenti e a tutti gli Sdgs in modo olistico quando considerano i loro obiettivi più importanti. UnPri specifica in questo caso come progressi positivi su un Sdgs possano anche portare a risultati negativi su un altro. Per individuare i risultati negativi, le strutture esistenti, come i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (Ungp) e la guida Ocse “Responsible business conduct for institutional investors”, stabiliscono le modalità con cui gli investitori si aspettano di identificare e gestire gli esiti negativi. Gli investitori modellano i risultati. Nella Parte 3 del framework, Unpri spiega le modalità con cui gli investitori cercano di plasmare i risultati in linea con le politiche e gli obiettivi stabiliti nella Parte 2, e la disclosure sui progressi compiuti rispetto a tali obiettivi. I risultati possono essere perseguiti attraverso una serie di azioni di stewardship, come le decisioni di investimento, la gestione e l’impegno con i responsabili politici e i principali stakeholder; e comunicati attraverso la divulgazione e la rendicontazione di sostenibilità. Il ruolo che un investitore svolge nel plasmare i risultati in conformità con gli Sdgs sarà in funzione della classe o delle classi di attività in cui investe, del mercato o dei mercati in cui opera (ad esempio, pubblico o privato), della sua quota, del suo orizzonte temporale di investimento e delle sue dimensioni e capacità di risorse. Una volta che gli obiettivi di stewardship sono stati fissati per risultati specifici (ad esempio un salario di sussistenza per i lavoratori della catena di fornitura di un rivenditore di abbigliamento, o servizi igienici in una regione specifica), i risultati possono essere modellati attraverso gli attuali strumenti di ownership attiva: il voto e l’engagement. Gli investitori dovrebbero poi impegnarsi con le autorità di regolamentazione e i policy maker (nel loro mercato nazionale e in qualsiasi giurisdizione che rappresenti una parte significativa dei loro portafogli) sull’ampia gamma di sviluppi normativi o legislativi che potrebbero migliorare i risultati. Il sistema finanziario plasma i risultati collettivi. Nella quarta parte del framework, UnPri considera il contributo del sistema finanziario alla definizione dei risultati in linea con gli Sdgs a livello di sistema finanziario. Tale contributo avviene sia attraverso l’aggregazione delle azioni dei singoli investitori, sia da parte di investitori che agiscono collettivamente (anche accanto ad altri partecipanti al sistema finanziario, come le agenzie di rating del credito, i fornitori di indici, i proxy advisor, le banche, gli assicuratori e le istituzioni finanziarie multilaterali). Un cambiamento duraturo nei settori economici o nelle industrie si basa su cambiamenti tecnologici, normativi o sulle preferenze dei consumatori che influiscono sulla domanda di prodotti o servizi, ma tutti questi possono essere influenzati dalle azioni collettive degli investitori che lavorano con altri in tutto il sistema finanziario, attraverso le loro decisioni di investimento e l’uso di strumenti di engagement. Gli stakeholder globali collaborano per raggiungere risultati in linea con gli Sdgs. L’ultima parte riconosce che nessun gruppo di attori può raggiungere gli Sdgs in modo isolato. Il settore finanziario, le imprese, i governi, il mondo accademico, la società civile, i media, gli individui e le loro comunità devono agire collettivamente per raggiungere gli Obiettivi Onu al 2030. Tra gli elementi necessari vi sono i programmi per collegare la domanda e l’offerta di investimenti su larga scala e la collaborazione sugli strumenti per contestualizzare i dati sui risultati nelle soglie globali e nelle tempistiche necessarie per raggiungere gli Sdgs. Un esempio di tale collaborazione è la Financial Sector Commission on Modern Slavery and Human Trafficking, un partenariato pubblico-privato tra i governi del Liechtenstein, dell’Australia e dei Paesi Bassi; oppure la United Nations University; le istituzioni del settore privato (compresi i proprietari di beni e i gestori di investimenti), le organizzazioni della società civile e le fondazioni. Sebbene sia necessario sviluppare un maggiore supporto per gli investitori, esistono già diversi strumenti, metriche e set di dati rilevanti funzionali all’obiettivo. Data l’urgenza con cui devono essere raggiunti gli Sdgs, gli investitori devono lavorare con gli altri per sviluppare ulteriormente gli strumenti e gli incentivi necessari.

Alla luce di questo sforzo il nuovo Reporting Framework che Unpri lancerà a gennaio 2021, includerà domande su se e come i firmatari stanno cercando di plasmare i risultati, individualmente e collettivamente, e come i progressi vengono misurati rispetto agli obiettivi di risultato.