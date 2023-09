S&P Global, aumentano le donne lavoratrici in Arabia Saudita

La partecipazione femminile alla forza lavoro in Arabia Saudita è quasi raddoppiata nel periodo 2016-2022. È quanto emerge dal report “Greater Share Of Working Women Bolster Saudi Arabia’s Economic Growth, Improving Productivity Will Entrench It” di S&P Global Ratings che analizza la crescita economica del Paese e gli sforzi per diversificare la sua economia che hanno portato a un aumento del tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro.

Dal report emerge anche che, se la partecipazione alla forza lavoro nel Regno continuerà a crescere dell’1% all’anno nei prossimi 10 anni, S&P prevede che la crescita annua del Pil reale possa in media essere superiore di 0,3% a quella che si avrebbe se il tasso di partecipazione crescesse al suo trend storico.

Infine, la ricerca sottolinea come l’ampliamento della forza lavoro rappresenti uno tra i fattori che contribuiscono a sostenere la crescita economica a lungo termine.

