Acp aumenta l’investimento in infrastructure green bond

Alternative Capital Partners Sgr (Acp Sgr) ha annunciato di aver perfezionato, tramite il fondo di impact investing Sustainable Securities Fund (Ssf), un add-on investment e la sottoscrizione di ulteriori quote di un infrastructure green bond quotato sul segmento professionale ExtraMot Pro3.

Il fondo Ssf è il primo ed unico Fia di impact investing classificato art. 9 Pir Alternative Compliant oggi operativo in Italia. L’operazione di investimento aggiuntivo ha portato l’investimento complessivo a un totale di 3,5 milioni di euro (dai 2,9 milioni di euro già deliberati a luglio 2022). Questi capitali saranno utilizzati per la sottoscrizione di oltre l’80% di un infrastructure green bond per finanziare il revamping e il repowering di un portafoglio di impianti fotovoltaici distribuiti in diverse regioni d’Italia (Marche, Abruzzo, Calabria e Lombardia).

L’add-on investment consentirà di ottenere un recupero addizionale di produzione immediata di circa 980 MWh annui e quindi una riduzione delle emissioni di Co2 di circa 300 tonnellate all’anno, perfettamente in linea con la strategia a impatto del Fondo Ssf.

«Il mercato degli infrastructure green bond, così come disciplinati dai Green Bond Principles Icma, risulta essere in grandissima crescita a livello sia europeo che nazionale, ma sono ancora pochissimi, e tutti stranieri, gli investitori attivi nel nostro Paese – ha commentato Piero Atella, Head of Infrastructure di Acp Sgr, Fund Manager ed Esg Manager del Fondo Ssf -. Acp Sgr ed il Fondo Ssf rappresentano la prima realtà interamente italiana ad operare in tale ambito, sia nel ruolo di sottoscrittore di questi strumenti innovativi che di listing sponsor».

