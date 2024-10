Basket Bond Confindustria, minibond per 11 milioni

Confindustria ha promosso un nuovo programma Basket Bond Sistema Confindustria del valore complessivo di 50 milioni di euro, strutturato da Banca Finint e che vede come investitori, in modo paritetico, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale (Mcc).

L’obiettivo dell’iniziativa, che beneficia del Fondo di Garanzia per le Pmi gestito da Mcc, è di affiancare le imprese per promuoverne i piani di investimento e per rafforzarne la competitività in Italia con strumenti di finanza alternativa.

Sono già state emesse le prime due tranche di minibond del valore complessivo di 11 milioni da parte di cinque imprese attive in diversi settori dell’economia italiana e operanti in Friuli-Venezia Giulia, Campania, Veneto e Piemonte: C Blade Forging and Manufacturing, Caffaro Industrie, Ekoru, Imilani e Nuova Simplast.

I minibond, della durata di 7 anni comprensivi di preammortamento, hanno permesso di raccogliere risorse utili a sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo. In particolare, le società utilizzeranno i fondi per l’implementazione di nuovi impianti e centri di lavoro, per la realizzazione di nuove idee di business e per l’acquisto di macchinari che permetteranno di ottimizzare i tempi e la capacità produttiva delle imprese.

