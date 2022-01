Finanza Sri, ultimi report degli analisti/28

Interventi di: Nzs Capital - State Street Global Advisors - S&P Global Ratings - Swisscanto Invest - Franklin Templeton Sotto la lente: La complessità della matematica Esg - Tenere il passo con la transizione - La valutazione del capitale naturale - L'outlook 2022 all'insegna della de-carbonizzazione - Informative Esg negli emergenti

ET.analist è lo spazio in cui ETicaNews raccoglie i contributi di analisti, asset manager e studiosi che fanno il punto su temi specifici del mondo della finanza sostenibile. Dai green bond agli emergenti, dall’impact agli Sdgs, una panoramica sulle tematiche sottostanti le strategie Esg di gestori e investitori. Il servizio fa parte del pacchetto ET.pro.

NZS CAPITAL – JUPITER AM

Brad Slingerlend, cofondatore e investitore



“La matematica ESG non è così semplice come sembra”

Brad Slingerlend, cofondatore e investitore di Nzs Capital, società partner di Jupiter Am, spiega nel contributo, anticipato a ETicaNews in esclusiva per l’Italia, quanto la “matematica Esg” possa essere complicata. Due gli esempi portati: l’industria dei semiconduttori che mostra come calcolare il vero impatto ambientale sia complesso; la difficoltà di concentrarsi sulle principali metriche Esg in settori come la difesa o l’energia, a fronte di rischi imprevisti con gravi conseguenze a lungo termine. La riflessione parte dalla premessa che i processi di produzione dei semiconduttori non sono ottimali dal punto di vista ambientale: la creazione di chip logici avanzati è un processo lungo mesi che richiede enormi quantità di energia e acqua. «I produttori di semiconduttori e, per estensione, la miriade di aziende che utilizzano i chip nei propri prodotti e servizi hanno un problema di impatto ambientale, sebbene non ignorino il problema e stiano intraprendendo azioni per affrontarlo – sottolinea Slingerlend -. Tuttavia, l’altra faccia dell’equazione mostra che il calcolo ambientale, sociale e di governance (Esg) è molto più complesso di una semplice verifica dell’utilizzo di energia e acqua». Questi strumenti, infatti, permettono operazioni che aumentano l’efficienza e aiutano l’economia globale a consumare meno risorse, come ad esempio riunirsi in video-conferenza e diminuire i voli per lavoro, sistemi di riscaldamento e condizionamento a velocità variabile, veicoli elettrici, illuminazione a led, produzione, trasmissione e stoccaggio di energia rinnovabile, fabbriche robotizzate, sensori e monitoraggio remoto, telecomunicazioni avanzate da telefono cellulare e intelligenza artificiale. «Un altro esempio di complicata matematica Esg è la difesa, un settore generalmente evitato dagli investitori a impatto», rivela l’esperto. E avverte che «man mano che la tecnologia avanza e gli esseri umani trovano motivi per non essere d’accordo tra loro, non riuscire a investire abbastanza per mantenere tutte le parti su un piano di parità potrebbe essere fatale». «Stiamo anche assistendo a una conseguenza imprevista, nella forma dell’inflazione, derivante dalla riduzione degli investimenti nei combustibili fossili. La forza della ripresa post-pandemica è stata fondata sul ricorso ai combustibili fossili», scrive Slingerlend, spiegando che per avere successo nel lungo periodo dobbiamo bilanciare l’allocazione delle risorse necessarie per mantenere l’economia dei combustibili fossili mentre investiamo pesantemente in energie e tecnologie alternative per aggiornare l’infrastruttura energetica. «È difficile e a volte è necessario accettare il male insieme al bene, nella convinzione che il bene supererà il male a lungo termine – è la conclusione -. Ogni azienda e investitore può e deve lottare per l’ottenimento di migliori risultati Esg».

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

Carlo Maximilian Funk, Emea Head of Esg Investment Strategy

“Tenere il passo con la transizione climatica”

In questo contributo, Funk avverte gli investitori che la transizione climatica potrebbe avvenire più velocemente di quanto pensino e suggerisce di «pensare alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio come a uno shock multidimensionale, distribuito nel tempo, che avrà importanti conseguenze normative ed economiche, nonché profonde implicazioni per gli investimenti». Secondo l’esperto, gli eventi recenti, in primis la Cop26, gli incentivi specifici per Paese e i molteplici circoli virtuosi stanno preparando il terreno per un passaggio più veloce verso la decarbonizzazione nel 2022 e negli anni a venire. Inoltre, viene sottolineato che la decarbonizzazione ha effetti che potrebbero spingere una maggiore partecipazione dei mercati sviluppati ed emergenti e migliorare la bilancia commerciale di queste nazioni. L’intervento mette in luce numerosi circoli virtuosi: il rapporto volume-costo; l’avanzamento tecnologico e il conseguente abbattimento dei costi; le modificate aspettative e percezioni degli investitori e dei responsabili politici; e il circolo virtuoso finanziario dovuto al maggiore apporto di capitale da parte degli investitori. «I numerosi circoli virtuosi porteranno probabilmente a uno spostamento di massa dai combustibili fossili verso le energie rinnovabili, potenzialmente anche più rapidamente di quanto previsto da molti», si legge nel contributo. A questi, poi, si aggiunge «il circuito virtuoso innescato nella società in senso lato, nella politica e nella geopolitica» che accelererà ulteriormente questa trasformazione. Funk scrive che «la maggior parte degli investitori ha ancora un’esposizione significativa ai combustibili fossili attraverso vari strumenti finanziari sia nel mercato azionario che in quello obbligazionario». Per poter gestire e beneficiare della transizione climatica, l’esperto consiglia agli investitori di considerare i seguenti aspetti:

La necessità di ottenere chiarezza sulla loro esposizione al settore dei combustibili fossili e sui rischi associati. L’analisi di portafoglio che utilizza parametri climatici previsionali è un elemento chiave di questo processo, perciò per gli investitori è fondamentale trovare gli strumenti analitici corretti riguardanti le previsioni sulla transizione e i modelli del rischio fisico. La crescente importanza della stewarship e dell’engagement. Il semplice disinvestimento non è un’opzione adeguata per gli investitori e che, a volte, può anche frenare i benefici degli sforzi per allocare il capitale in modo sostenibile. Le conseguenze del cambiamento normativo: una migliore trasparenza nella divulgazione delle informazioni e nuovi modelli finanziari con cui integrare i mutevoli criteri Esg. Gli effetti della decarbonizzazione sugli utili societari. Le politiche fiscali dei governi per aiutare a costruire economie sostenibili potrebbero anche penalizzare i bilanci delle aziende a causa dell’aumento delle imposte. Gli investitori, però, potrebbero beneficiare delle opportunità nella tecnologia verde, come l’acciaio e il cemento a basso contenuto di carbonio, le tecnologie di riduzione del carbonio e i biocarburanti, e dell’abbinamento tra ecologia e digitalizzazione, con un’accelerazione prevista del software e dell’intelligenza artificiale legata al cambiamento climatico.

S&P GLOBAL RATINGS

Maurice Bryson, sustainable finance analyst



“Natural Capital Valuation: An Incentive To Protect Nature?”

In questo contributo, i membri del Sustainable Finance Group di S&P Global Ratings analizzano come l’uso sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della natura stiano diventando sempre più una preoccupazione principale per i responsabili politici e gli investitori. «La contabilità del capitale naturale è un tentativo di includere la natura nella valutazione della ricchezza», si legge. Il Pil, infatti, non è un indicatore completo della ricchezza delle attività di un’economia. «La logica per ampliare la valutazione della ricchezza includendo tutti gli stock di capitale, prodotti, umani, e naturali, è che fornisce un quadro più completo della prosperità». Inoltre, gli autori sottolineano che «man mano che gli impatti ambientali e sociali della perdita di biodiversità diventano più evidenti, un’altra potenziale strada esplorata da decisori politici, autorità di regolamentazione e altre parti interessate per arrestare questa perdita della natura è applicarvi un prezzo». La valutazione dei servizi ecosistemici è attualmente una scienza imperfetta. Nonostante le numerose sfide, però, sono in corso sforzi per valutare la dipendenza e l’impatto delle aziende sulla natura e fornire un quadro per incorporare il capitale naturale nei sistemi contabili nazionali. In questo contributo, si fa un esempio utilizzando la carne bovina prodotta nell’Amazzonia brasiliana come caso di studio per la determinazione del prezzo della natura nelle catene di approvvigionamento dipendenti dalla natura. Dall’analisi emerge che la produzione di carne bovina è un fattore chiave della deforestazione nella regione e viene stimato un costo ipotetico della perdita della natura per la carne di origine amazzonica di 4 Usd miliardi nel 2020, ovvero il 12% dei ricavi dei trasformatori di carne bovina brasiliani per lo stesso anno. Gli analisti mettono in luce che questi costi attualmente non sono presi in considerazione nel prezzo della carne bovina e sono sostenuti esternamente dalla società, ma se venissero internalizzati nel prezzo della carne bovina, utilizzando misure di determinazione dei prezzi contabili del capitale naturale, potrebbero potenzialmente incoraggiare pratiche agricole più rispettose delle foreste nella regione.

SWISSCANTO INVEST

Renè Nicolodi, Head of Equities & Themes



“MARKET OUTLOOK 2022: Nel segno degli investimenti sostenibili”

In questo contributo, Nicolodi spiega che le prospettive dei mercati finanziari e dell’economia globale per il 2022, e gli anni a seguire, saranno legate a tre temi: de-remunerazione, de-globalizzazione e de-carbonizzazione. «Con il termine de-remunerazione si intende che nel 2022 i rendimenti reali saranno negativi in quanto non ci aspettiamo un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed». Swisscanto ritiene che l’attuale incremento dell’inflazione sia temporaneo e che le Banche Centrali non metteranno in atto una politica monetaria più restrittiva. Inoltre, mette in luce che l’emergenza sanitaria ha accelerato «una tendenza che si stava già osservando a partire dalla tensione sulle tariffe commerciali tra Stati Uniti e Cina, ovvero la de-globalizzazione e l’aumento dell’importanza dei mercati locali, anziché di quelli globali». L’ultimo elemento che influenzerà lo scenario è la de-carbonizzazione, cioè la svolta green dell’economia sollecitata da un pubblico vasto. «Il cambiamento climatico non è più di interesse solo per pochi, ma è un tema al centro dell’attenzione e del dibattito politico, economico e sociale. Molto importanti sono anche gli ingenti investimenti che dovranno essere messi in campo per la transizione energetica verso un’economia “net zero”». Secondo l’esperto, nel 2022 le Banche Centrali continueranno ad alimentare la propensione al rischio favorendo così l’investimento azionario. «Nonostante le valutazioni elevate, le azioni rimangono più interessanti rispetto alle altre asset class, supportate anche da una crescita degli utili e da un sentiment ancora equilibrato, come si percepisce dall’allocazione dei portafogli. A livello geografico, le azioni americane continueranno a far registrare, per il settimo anno consecutivo, una performance migliore rispetto alle azioni europee». Nicolodi scrive che gli investimenti sostenibili faranno registrare una sovraperformance per il terzo anno consecutivo ed elenca tre elementi che spiegano l’urgenza di adottare un approccio improntato alla sostenibilità:

I forti flussi di riallocazione dei portafogli verso investimenti sostenibili spinti dalla pressione normativa, dalla percezione pubblica sulla loro importanza e dall’incremento della domanda degli investitori, sia istituzionali sia privati. Il miglioramento del ritorno corretto per il rischio, poiché è risaputo che la gestione del rischio migliora grazie all’integrazione Esg. Gli effetti positivi della selezione perché scegliere aziende più attente alle tematiche Esg permette di puntare su modelli di business orientati al futuro.

FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS EQUITY

Andrew Ness, Portfolio Manager, e Preyesh Patel, Senior Esg Analyst

“Informative ESG: guardando sotto la superficie”

La non omogeneità delle informative Esg delle società nei mercati emergenti offre opportunità agli investitori che guardano sotto la superficie. Da questa premessa parte la riflessione dei due analisti di Franklin Templeton Emerging Markets. «Investire in modo sostenibile significa non limitarsi a cercare società con profili eccellenti dal punto di vista ambientale, sociale e di governance – si legge -. Vuol dire andare anche alla scoperta di società con un’impronta Esg in miglioramento e che pubblicano informative esaurienti, in grado di segnalare ed evidenziare tale progresso». Nei mercati emergenti, però, non basta fare affidamento sulle informazioni divulgate per valutare gli impegni per la sostenibilità e le ambizioni delle società. Per questo motivo, gli autori consigliano agli investitori di tenere conto di questi tre aspetti fondamentali:

Le società dei mercati emergenti non sono completamente arretrate rispetto ai peer dei mercati sviluppati per quanto riguarda le informative Esg. In qualche mercato emergente specifico le aziende sono state più trasparenti. È incoraggiante anche la crescente apertura dimostrata dalle società dei mercati emergenti negli ultimi anni. Le politiche e le iniziative Esg stanno generalmente guadagnando terreno nei mercati emergenti. Ci aspettiamo che questa tendenza imprima uno slancio alle informative Esg delle società e alla responsabilità pubblica. Gli investitori possono sostenere informative migliori e altri miglioramenti tramite il coinvolgimento con le società, gli organi di regolamentazione e altri stakeholder. Sarà fondamentale osservare l’evoluzione delle informative Esg e il loro impatto sulla capacità degli investitori di percepire e posizionarsi nel modo migliore a fronte di tali transizioni.

Nell’intervento, gli autori mettono in luce che il miglioramento delle informative Esg nei mercati emergenti ha accompagnato di pari passo l’introduzione di politiche e iniziative Esg a livello del mercato generale. «Ci attendiamo un’accelerazione di questa tendenza che accompagni una consapevolezza crescente dei fattori Esg da parte degli organi di regolamentazione e degli investitori, e soprattutto con l’aumento di interesse per gli investimenti sostenibili. Codici di stewardship, codici di governance societaria e altre direttive hanno un ruolo influente nell’incoraggiare le informative». Infine, un altro elemento sottolineato sono le iniziative delle borse valori mirate a promuovere le prassi Esg delle società quotate, e ad attirare verso i loro mercati un capitale concentrato sulla sostenibilità. «Prevediamo che gli indici Esg porteranno a un notevole progresso dell’agenda di sostenibilità».