Finanza Sri, ultimi report degli analisti/39

Interventi di: Spectrum Markets, M&G Investments, Pgim Investments, Wellington Management, Gam. Sotto la lente: Gli investitori individuali nella lotta al cambiamento climatico - I prossimi passi della Bce sul Cspp - Gli investimenti nell'innovazione alimentare - L'ascesa dei blue bond - La sostenibilità nei mercati emergenti

ET.analist è lo spazio in cui ETicaNews raccoglie i contributi di analisti, asset manager e studiosi che fanno il punto su temi specifici del mondo della finanza sostenibile. Dai green bond agli emergenti, dall’impact agli Sdgs, una panoramica sulle tematiche sottostanti le strategie Esg di gestori e investitori.

SPECTRUM MARKETS

Martina Hoffard, Head of Marketing

“Cosa significa il “cambiamento climatico” per gli investitori individuali?”

In questo contributo, Hoffard analizza come il riscaldamento globale stia accelerando la frequenza e la gravità degli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo e come, nel lungo termine, il cambiamento climatico e le catastrofi naturali avranno conseguenze economiche negative, che si aggravano ulteriormente se a essere colpiti sono i Paesi più poveri. «Il deterioramento del clima sta già innescando un aumento dell’immigrazione dai Paesi più poveri a quelli più sviluppati», osserva l’analista. Hoffard spiega che gli eventi meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico hanno anche un effetto inflazionistico, dovuto in parte alle perturbazioni sulle catene di approvvigionamento. «In tutto il mondo, i governi stanno tentando di reagire alla situazione attraverso politiche e interventi che avranno necessariamente un impatto sui mercati, come le tasse sul carbonio, i sistemi di scambio delle emissioni e i sussidi per le industrie verdi» aggiunge l’esperta, sottolineando come «queste misure non vanno sottovalutate dagli investitori individuali, poiché influenzeranno la competitività dei vari settori in modi diversi, e avranno enormi implicazioni a lungo termine». Inoltre, la manager rileva anche la situazione geopolitica che rafforza l’urgenza di investire nelle infrastrutture di energia verde. Secondo Hoffard, gli investitori individuali possono «fare la loro parte, investendo nelle realtà coinvolte nella lotta al cambiamento climatico, e trarre vantaggio dalle oscillazioni di mercato». Ma avverte che devono tenere a mente tre fattori: la volatilità a breve termine, la mitigazione a lungo termine e le opportunità che derivano dal passaggio al net zero. Infine, conclude che gli investitori devono rimanere consapevoli e informati per trovarsi in una posizione migliore per prendere decisioni di investimento in un futuro ormai imprevedibile e volatile.

M&G INVESTMENTS

Mario Eisenegger, Fund Manager del Fixed Income Team

“Anticipando i prossimi passi della BCE sul CSPP”

In questo contributo, Eisenegger analizza su quello che potrebbe succedere ai green bond dopo che la Banca centrale europea ha annunciato, a fine luglio, che non reinvestirà asset nel Corporate Sector Purchasing Programme (Cspp), il programma con cui aiuta a gestire e mitigare i rischi finanziari del cambiamento climatico spostando o indirizzando gli acquisti di obbligazioni verso emittenti con performance climatiche migliori. «Poiché il Cspp rappresenta il 90% delle partecipazioni detenute dalla Bce (circa 380 miliardi di euro), il processo di decarbonizzazione del portafoglio attraverso lo spostamento dei reinvestimenti è essenzialmente arrivato a un punto morto», commenta l’analista. Secondo il manager, questa decisione lascia alla Bce solo due opzioni: un approccio passivo o un approccio attivo. «Ritengo che la Bce si sentirà in obbligo di adottare un approccio attivo per assicurarsi di restare con il timone in mano, fare ulteriori passi avanti nella mitigazione dei rischi climatici dei titoli corporate e arrivare a un portafoglio allineato all’Accordo di Parigi», spiega l’esperto. Questo approccio prevede una vendita coordinata di titoli con un basso punteggio climatico e sostituzione delle obbligazioni vendute con l’acquisto di titoli con un punteggio climatico migliore. «È di fondamentale importanza per gli investitori obbligazionari anticipare la successiva mossa della Bce», aggiunge Eisenegger. «Seguendo questa logica, i team Fixed Income e Climate di M&G hanno lavorato insieme per approssimare la metodologia della Bce usando le informazioni divulgate». L’analista illustra che il modello di M&G indica che, per quanto riguarda i titoli Cspp, «l’industria di base, l’energia e la salute siano i settori più propensi alle pressioni sulle vendite da parte della Bce. Gli emittenti francesi e tedeschi sembrano essere i più colpiti», mentre «in termini di rating creditizio, pare che gli emittenti di titoli BBB siano troppo esposti».

PGIM INVESTMENTS

Shehriyar Antia, Head of Thematic Research

“Offerta alimentare, l’innovazione sta trasformando la produzione”

In questo report, Antia analizza come la tecnologia e l’innovazione dovranno svolgere un ruolo cruciale nel trovare nuovi modi di coltivare e produrre cibo per affrontare le sfide del futuro. «È importante che gli investitori riconoscano che sia le startup tecnologiche che gli operatori tradizionali globali stanno promuovendo il cambiamento in ogni fase», ha spiegato l’analista. «Gli investitori lungimiranti dovranno puntare su diverse aree chiave, tra cui la scienza delle colture, l’AgTech e l’“agricoltura alternativa” che trasformano la produzione alimentare». Secondo l’esperto, il panorama AgTech è piuttosto frammentato e molte startup trovano modi diversi per applicare la tecnologia all’agricoltura, il che può offrire interessanti opportunità di venture capital per gli investitori. «Nei mercati emergenti, molte aziende agricole sono ancora su piccola scala», aggiunge Antia. «Trovare modi per migliorare la produttività delle aziende agricole su questa scala è fondamentale per soddisfare le future esigenze alimentari dei consumatori e raggiungere l’autosufficienza alimentare». Per il manager, altre aree di opportunità per gli investitori sono la gestione dell’acqua e l’agricoltura di precisione. «Con la quadruplicazione prevista della dimensione del suo mercato entro il 2030, l’agricoltura di precisione offre agli investitori ampie opportunità di crescita. È particolarmente utile nelle aziende agricole industriali su larga scala e gli investitori possono trovare in questo segmento opportunità di debito e di capitale», illustra l’analista, sottolineando che gli Stati Uniti sono un mercato leader, ma anche l’America Latina è un immenso mercato in crescita. Infine, un altro fronte è quello della carne coltivata con l’agricoltura cellulare, per produrre proteine in modi più sostenibili. «Sebbene la carne coltivata riceva grande attenzione da parte dei media e abbia raccolto oltre 1 miliardo di dollari in venture capital, il settore rimane in una fase incerta per gli investitori», ragiona Antia. «Il mercato è molto affollato e altamente frammentato, con oltre cento startup e poca visibilità su quali di esse potrebbero emergere come vincitrici».

WELLINGTON MANAGEMENT

Campe Goodman, Fixed Income Portfolio Manager



“Il trend si sta invertendo per le obbligazioni blu?”

In questo contributo, Goodman analizza come i cambiamenti climatici stanno influenzando le temperature degli oceani, con implicazioni di vasta portata poiché gli oceani assorbono circa il 30% delle emissioni globali di CO2. «A livello economico, la blue economy, ovvero le attività che dipendono dall’oceano e dalle sue risorse, rappresenta circa il 5% del Pil globale. Nonostante ciò, i finanziamenti per preservare questa risorsa critica sono stati limitati», spiega l’analista, sottolineando che tradizionalmente gli investitori attenti alla sostenibilità si sono concentrati sulle obbligazioni verdi. «I blue bond sono un fenomeno relativamente nuovo con caratteristiche ancora in evoluzione. Mirano a supportare l’utilizzo sostenibile delle risorse oceaniche per la crescita economica, migliorare i mezzi di sostentamento e i posti di lavoro associati all’economia blu e preservare la salute dell’ecosistema oceanico», aggiunge l’esperto. «Per gli investitori, i blue bond possono offrire rendimenti, contribuendo al contempo allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia ambientale». Tuttavia, rileva Goodman, l’emissione di obbligazioni blu da parte delle società è ancora relativamente rara, in parte per la novità di questo strumento e in parte perché le società emittenti presentano solitamente un’esposizione meno diretta ai rischi e alle opportunità legate agli oceani. In attesa che lo strumento maturi, il manager ritiene che «gli investitori debbano procedere con cautela, con il supporto di gestori in grado di fornire valutazioni indipendenti delle singole obbligazioni e degli emittenti». E rimarca che «il trend si sta invertendo, con un aumento delle emissioni nella più tradizionale struttura “earmarked proceeds” che già conosciamo per i green bond. In prospettiva, i blue bond potrebbero seguire la strada intrapresa dal mercato delle obbligazioni verdi, che oggi è più grande e di qualità superiore rispetto a cinque anni fa». Per questo Goodman ritiene che «questa classe d’investimento nascente offra interessanti opportunità d’investimento per gli investitori selettivi» e si aspetta che «si trasformi in un nuovo universo di dimensioni considerevoli, con un potenziale d’impatto e di rendimento finanziario interessante».

GAM

Tim Love, Investment Director, Emerging Markets Equities

“Sfruttare le opportunità di sostenibilità nei mercati emergenti”

In questo contributo, Love analizza l’universo degli investimenti nei mercati emergenti, che si estende su circa 35 Paesi, con altrettante valute diverse e livelli significativi di rischi e opportunità di diversificazione. «Se a ciò si aggiungono le enormi differenze sul piano della governance, è chiaro che il margine di diversione e di opportunità di alfa nell’universo azionario dei mercati emergenti è ampio e riguarda diversi tipi di strategie», spiega l’analista, sottolineando che l’ampiezza delle possibilità implica che l’opportunità di investimento non è facilmente replicabile dai veicoli passivi. Invece, «per i gestori attivi focalizzati sull’alfa, i mercati emergenti rappresentano un territorio interessante in cui accrescere valore per gli investitori», ragiona l’esperto, ma occorre identificare regolarmente titoli di alta qualità che possono presentarsi con valutazioni interessanti a causa della natura in costante evoluzione di questi mercati. Data l’ampia gamma di opportunità, aggiunge il manager, «possiamo essere certi di trovare un numero sufficiente di società che soddisfano i nostri criteri per popolare a pieno il portafoglio». L’autore ritiene che un’opportunità destinata a crescere in modo massiccio nei mercati emergenti sia rappresentata dagli investimenti in sostenibilità. «Di fronte a tutte le incredibili innovazioni in corso nel mondo a favore di un ambiente globale a basse emissioni e più pulito, non possiamo non affrontare i problemi e le opportunità dei mercati emergenti», illustra l’aperto, mettendo in luce come qualsiasi risparmio ambientale previsto per l’Europa o gli Stati Uniti sarà probabilmente più che compensato dall’aumento dell’impronta di carbonio della Cina, dell’India e di molti altri Paesi emergenti in rapida crescita. «La dimensione del problema e l’opportunità di investimento sono enormi», sostiene Love. «Investendo in società orientate alla sostenibilità che soddisfano tutti gli altri criteri di selezione dei nostri portafogli per i mercati emergenti, riteniamo che gli investitori possano diventare parte della soluzione».

