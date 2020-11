Oltre 800 partecipanti in una giornata di 13 eventi in streaming con 32 player nazionali e internazionali, con i quali è stato possibile attivare chat di interazione diretta. Per la prima volta, con la partecipazione di Banca d’Italia

@salone SRI 2020 molplica la conoscenza, alzando l’asticella degli approfondimenti, aprendo la strada a nuovi concetti di ricerca come la ESG Identity e la ri-connessione tra finanza ed economia reale. Sono stati circa 800 i partecipanti (su 1.250 registrati), un pubblico qualificato di operatori e professionisti degli Esg (investitori e aziende) che ha seguito, nell’intera giornata di martedì e in modalità streaming, la quinta edizione dell’unico appuntamento in Italia dedicato alla presentazione di scenari, soggetti, prodotti, strategie Sri (socially responsible investing). Al progetto, inoltre, hanno preso parte anche i partecipanti ai 4 webinar di roadshow che hanno condotto @salone.SRI nelle quattro settimane precedenti. Inoltre, @salone.SRI continuerà a vivere nelle prossime settimane, poiché sarà visitabile per tutti coloro che vorranno approfondire, scaricando i documenti o rivedendo le sessioni.

Una giornata aperta con uno speech di Banca d’Italia, e nella quale sono stati organizzati 13 eventi, per oltre 50 relatori italiani e internazionali, 32 player e 16 partner (Vai alla lista degli espositori). Main sponsor dell’evento è stato MSCI. Il Salone, parte del calendario della Settimana SRI (11-25 novembre, organizzata e promossa dal Forum per la finanza sostenibile).

Giunto alla sua quinta edizione, l’appuntamento ha moltiplicato l’attenzione e il livello di partecipazione, sfruttando a pieno le opportunità offerte dalla modalità reloaded. Del resto, il mondo della finanza responsabile ha ormai cambiato marcia: oggi, appurate le quantità in gioco (di prodotti, di player, di persone), si tratta di comprenderne il grado di reale integrazione degli Esg e il progressivo riallineamento tra finanza ed economia reale.

In base alle rilevazioni dell’ufficio studi di ETicaNews, che hanno portato alla presentazione della prima ricerca sulla ESG Identity su 108 società che emettono prodotti Sri in Italia, si riscontra un importante avanzamento sul fronte del commitment, della struttura interna (team Esg), dell’engagement Esg e della trasparenza/comunicazione. Questi sforzi riflettono quanto il mondo finanziario abbia ormai preso sul serio il cambio di paradigma.

LE DOMANDE

Il programma del Salone (Vai al programma) si è sviluppato attorno a 12 domande, che hanno stimolato la riflessione sui temi più attuali per l’investimento sostenibile:

1.Come gli Esg consentiranno il riavvicinamento tra finanza ed economia reale?

2.Con quali standard il fondo deve rendicontare le proprie caratteristiche ESG?

3.Come si muovono le reti di consulenza e cosa pensano i consulenti?

4.Quali sono le strategie dei gestori dei fondi SRI in Italia?

5.Come sta cambiando la dimensione del rischio social a causa del covid-19?

6.Quali sono i migliori prodotti Sri in Italia?

7.In che modo la tassonomia influenzerà il benchmark e l’allocazione degli investimenti?

8.Quanto diventa importante l’identità ESG di un investitore?

9.Quale ruolo avranno le aziende nella definizione di nuove strategie finanziarie?

10.Che ruolo giocheranno le aziende nei nuovi modelli della finanza?

11.Come valorizzare la resilienza degli ESG?

12.Quanto vale il mercato Sri in Italia?

Nel corso della giornata, i partner istituzionali e i player presenti si sono alternati in una serie di appuntamenti, per confrontarsi sulle risposte a questi interrogativi.

I PREMI “SRI AWARDS”

Durante il Salone sono stati assegnati, quest’anno per la prima volta assieme a Georgeson, gli SRI Awards. Giunti alla loro quarta edizione, gli SRI Awards 2020 sono stati assegnati ai migliori prodotti di risparmio socialmente responsabili distribuiti in Italia e alla migliore casa di gestione di prodotti Esg. I riconoscimenti sono frutto di un’analisi condotta da ETicaNews su base quantitativa, integrando gli score Esg messi a disposizione da MSCI, le performance di rischio-rendimento calcolate da MoneyMate, e un’analisi sulla governance del gestore. Gli Awards sono stati assegnati ai primi classificati delle categorie “azionari”, “tematici”, “flessibili-bilanciati”, “obbligazionari corporate”, “obbligazionari governativi”, ed “Etf”. Inoltre, ETicaNews ha individuato la migliore società di gestione in rapporto ai propri prodotti Sri.