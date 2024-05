Fondi pensione, Esg come obbligo “politico”

L'ambizione dei fondi pensione è quella di avere un ruolo "politico", ossia di incidere sul modello economico e sociale del Paese. Per farlo, la strada è quella di un legame sempre più Esg con le aziende. Una identità Esg che spinge anche l'adesione dei giovani

Da soggetto quasi avulso alle strategie di investimento, a soggetto consapevole della necessità di identificarsi negli investimenti Esg. La trasformazione radicale dei fondi pensione negoziali italiani è emersa in modo evidente in occasione dell’assemblea annuale di Assofondipensione dello scorso 23 aprile. Per questi soggetti, è stato il messaggio chiave della giornata, è terminato il lungo periodo di incubazione, perché oggi richiedono un “ruolo politico”, ossia il ruolo di investitore capace di impegnarsi in disegni di lungo periodo per la comunità in cui agiscono (il Paese, se non il settore industriale di appartenenza). Non solo. Per i fondi pensione, la scelta Esg appare anche la strada obbligata per superare una sfida strutturale: la spinta alle adesioni da parte di nuovi giovani sottoscrittori. Per convincere questi ultimi, infatti, è lecito chiedere incentivi di natura legislativa che garantiscano vantaggi finanziari. Ma la vera visione è offrire ai potenziali iscritti, i giovani lavoratori, una value proposition, un obiettivo, appunto, di investitore “politico” che agisce per il bene della polis. Con obiettivi, dunque, ambientali, sociali e di governance.

L’AMBIZIONE POLITICA

I numeri di Assofondipensione evidenziano quale sia il potenziale di un impegno per la polis. All’associazione aderiscono oggi 32 fondi pensione negoziali, cui sono iscritti oltre 4 milioni di lavoratori, per un valore di risparmio accumulato e destinato alle future prestazioni superiore ai 67 miliardi di euro.

L’idea che questi soggetti, dopo essersi dimostrati buoni custodi dell’ingente patrimonio previdenziale loro affidato, siano oggi in grado di dire la propria sulle scelte economico-finanziarie del Paese, è emersa nelle relazioni del presidente Giovanni Maggi e del vicepresidente Ignazio Ganga (i nuovi vertici associativi, assieme al segretario Andrea Mariani, sono stati eletti nei primi mesi del 2024). Entrambi, peraltro, non hanno mancato di evidenziare come questo contributo sia connettibile alla possibilità di investire in modo diretto nell’economia reale. Ma a uscire allo scoperto in modo deciso è stato il segretario della Cgil Maurizio Landini. Per i fondi pensione negoziali, ha detto, «è il momento di occuparsi di politica industriale, attraverso investimenti nell’economia reale italiana. Per noi (i sindacati, ndr), non c’è un altro luogo più efficace di questo dei fondi pensione per parlare di politica economico-industriale».

IL RUOLO NELLA POLIS

Dunque, con quali ambizioni occuparsi di economia reale? E qui il messaggio dei relatori dell’assemblea Assofondipensione è stato ancora più forte. C’è l’occasione di diventare un riferimento, in un’epoca storica che ne è priva. «Per i fondi pensione – ha aggiunto Landini – c’è l’opportunità di guardare oltre la propria realtà, e di iniziare a dire la propria sul Paese che vogliamo costruire, sul suo modello sociale». Questo, ha spiegato, è il driver per attirare i giovani lavoratori nel secondo pilastro, non bastano gli incentivi fiscali.

E a indicare il modello cui i fondi pensione sono indirizzati, è stato l’economista Leonardo Becchetti: lasciando da parte i titoli dei giornali, ha esordito, «o noi ci occupiamo di Esg, o l’Esg si occuperà di noi». Chiarendo che «è momento di un ruolo politico dei fondi pensione, il cui lavoro straordinario è stato fatto proprio sul piano Esg: si è sviluppato un vero dialogo con le imprese». È su questo rapporto con l’economia reale, ha spiegato Becchetti, che si evidenzia il ruolo nella polis degli enti previdenziali, e il loro potenziale nell’essere una risposta alla voglia di partecipazione e impegno che si percepisce nella società. E l’approccio Esg è quello che consente di tener conto degli impatti nella comunità, e che garantisce una crescita nel medio lungo periodo.

IL PESO POLITICO DELL’IDENTITÀ ESG

La strada di un’identità Esg dei fondi pensione, dunque, è quella che definisce anche il loro ruolo politico. Per giunta, garantisce la crescita degli iscritti e, così, la sopravvivenza del sistema previdenziale nazionale (oggi prigioniero dell’inverno demografico che mina il primo pilastro). La decisione in merito all’adesione a un fondo pensione da parte delle nuove generazioni di lavoratori, infatti, segue gli stessi schemi che guidano le scelte di consumo, professionali o di investimento dei giovani: i fattori decisivi non sono quelli materiali, ma sono soprattutto quelli valoriali, a cominciare dalla sostenibilità sociale e ambientale. Investire nella direzione Esg, dunque, soddisfa le aspirazioni dei sottoscrittori potenziali. Ma anche di quelli attuali (vedi articolo Anti-ESG? Un pensionato Usa ci salverà).

La prova più tangibile arriva dal principale fondo negoziale italiano, Cometa. Impegnato negli ultimi 3 anni in un’attività di engagement diretto e voto in assemblea con le principali aziende italiane e internazionali, ha mandato segnali molto chiari sulle proprie ambizioni Esg. E uno dei risultati più eclatanti l’ha rimarcato più volte il presidente Riccardo Realfonzo (vedi intervista su ESG Business Review): nel 2023, il fondo ha registrato oltre 35mila nuovi aderenti, il 60% dei quali giovani under 35.

