I titoli Esg battono anche gli art. 8 e art. 9

I rendimenti medi Ytd dei fondi azionari autorizzati in Italia sono positivi ma non riescono a battere il mercato di riferimento. Tra tutti il più remunerativo si rivela un fondo azionario internazionale di Morgan Stanley IM. L'indagine è stata condotta su un campione di oltre 7.600 fondi

I fondi azionari euro e Usa, classificati art. 8 e art. 9, chiudono con una performance a doppia cifra il primo semestre del 2023. Nonostante i rendimenti positivi, l’andamento medio delle diverse categorie di fondi non regge il passo del mercato tradizionale e, nella maggior parte dei casi, i fondi perdono qualche occasione anche rispetto ai leader Esg aziendali. Guidano la classifica di performance Ytd un fondo azionario internazionale di Morgan Stanley Im, e due azionari Usa rispettivamente di Natixis Im e BlackRock.

Questi dati emergono dall’analisi di un universo di 7.600 fondi azionari articolo 8 e 9 autorizzati in Italia (sono incluse classi retail e istituzionali) dei quali sono stati considerati i dati di performance medi.

Per restare aggiornato sull’andamento dei fondi e degli Etf sostenibili prenota il tuo numero di ESG Business Review N.10 (in uscita a settembre). Al suo interno troverai diversi approfondimenti, tra cui l’analisi dei Pai con focus Impatto e dei portafogli Esg; non solo, sarà disponibile l’inserto con le classifiche dei migliori prodotti per performance, rischio e indicatori Esg.

L’indagine ha distinto i fondi art. 8 e 9 in diversi cluster a seconda dell’area geografica di riferimento. Gli Azionari Internazionali, che investono in tutte le aree geografiche senza distinzione, sono i più numerosi e rappresentano circa un terzo del campione (32,2%); seguono gli Azionari Europa che includono i fondi che investono in tutta Europa e i fondi specifici su Svizzera, Regno Unito e i Paesi Nordici (19%); gli azionari Asia contemplano fondi che investono in Asia Pacifico, Cina e Giappone (16,8%); gli Azionari Usa fanno riferimento ai fondi che investono negli Stati Uniti e nel Canada (13,3%); gli Azionari Emerging hanno al loro interno fondi focalizzati sugli Emerging Markets, Brasile, India e Turchia (12,8%) e infine gli Azionari Euro, rappresentati dai fondi che investono nell’eurozona e dai fondi con focus Francia, Germania, Italia e Spagna (5,9%).

FONDI SOSTENIBILI VS IL MERCATO TRADIZIONALE E ESG

A livello di rendimenti, analizzando la performance media di tutte le classi di fondi presenti all’interno della stessa categoria, i fondi più remunerativi del primo semestre 2023 sono i fondi azionari Euro (+12,46%) seguiti a breve distanza dai fondi azionari Usa (12,18%). Gli Azionari Internazionali e Europa restano leggermente indietro (rispettivamente 9,77 e 9,59%), piazzandosi davanti agli Azionari Emerging, che totalizzano un rendimento medio vicino al 4%; fanalino di coda gli Azionari Asia, con l’1,54 per cento.

Come sono andati i fondi rispetto al mercato? L’andamento da inizio anno segue quello del mercato di riferimento, tuttavia nella maggior parte dei casi i fondi azionari articolo 8 e 9 hanno perso qualche occasione sia rispetto al mercato tradizionale di riferimento (rappresentato dagli indici Msci) sia rispetto alle aziende leader negli Esg (rappresentate dagli indici Msci Esg Leader dell’area geografica di riferimento). L’unica eccezione è rappresentata dagli Azionari Emergenti.

I titoli delle società meglio posizionate in termini di environmental, social e governance dimostrano una forza notevole su quasi tutte le aree. Le performance del primo semestre 2023, vedono gli indici Esg Leader davanti a tutti nell’area europea, nell’area internazionale e nel mercato a stelle e strisce. Al contrario nell’Eurozona e nei Paesi emergenti, il mercato tradizionale ha reso di più rispetto alle soluzioni Esg.

I TOP PERFORMER

Il fondo che ha saputo cogliere al meglio le opportunità dei primi sei mesi dell’anno è il fondo azionario internazionale Global Endurance di Morgan Stanley IM che, con una performance Ytd di 56,20%, si posiziona davanti a tutti i competitor.

Il comparto è classificato articolo 8 ex Sfdr e promuove sia la caratteristica ambientale della lotta ai cambiamenti climatici con l’esclusione di investimenti nel carbone termico, sia la caratteristica sociale evitando di investire in attività suscettibili di arrecare danni alla salute e al benessere dell’uomo, tra cui i prodotti a base di tabacco e alcune armi, tra cui le armi da fuoco ad uso civile, le munizioni a grappolo e le mine antiuomo. Come evidenziato dai documenti societari, il 90% degli investimenti è allineato a caratteristiche ambientali o sociali. L’indicatore di sostenibilità utilizzato per monitorare il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali promosse prevede che nessuna delle società partecipate dal Comparto violi la relativa politica dello screening di esclusione.

Un altro fondo che si è distinto da inizio anno è il Loomis Sayles U.S. Growth Equity (+36,25%), di Natixis Investment Managers, che investe in titoli azionari di grandi società statunitensi. Il comparto è classificato articolo 8 Sfdr e mira a promuovere la caratteristica ambientale della riduzione degli effetti del cambiamento climatico investendo una quota del suo patrimonio in titoli azionari di emittenti le cui attività economiche promuovono la riduzione delle emissioni di gas serra e la generazione di energia pulita.

La strategia del fondo prevede che le considerazioni Esg siano integrate in ognuna delle fasi del processo di gestione; tuttavia, la maggior parte delle considerazioni Esg più importanti è inclusa nell’analisi dei criteri di qualità durante la quale il gestore valuta i criteri Ambientali (investire in R&S per innovare prodotti e soluzioni che consentano di ottenere risultati ambientali o sociali migliori; sviluppare tecniche di produzione, fornitura e approvvigionamento sostenibili), i criteri Sociali (promuovere catene di approvvigionamento sostenibili valorizzando le risorse, la produzione e le comunità locali; promuovere una cultura e valori aziendali, compresa la diversity) e infine i criteri di Governance (collegare la remunerazione del management a fattori a lungo termine di creazione di valore per gli azionisti, compresi i risultati Esg; definire politiche per stabilire e rispettare elevati standard di etica aziendale; orientare la propria attività per rispettare o superare l'Accordo di Parigi 2050).

Qualsiasi società che non soddisfi i criteri di qualità verrà eliminata dall’universo degli investimenti del fondo.

Terzo in ordine di classifica di rendimento ytd è il fondo BGF US Growth (+34,7% per la classe I2), di BlackRock, che investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente negli Stati Uniti.

Le società sono valutate dal Consulente per gli Investimenti in base alla loro capacità di gestire i rischi e le opportunità associati ai fattori ESG e il loro possibile impatto sulla posizione finanziaria della società. Il Consulente per gli Investimenti conduce un’analisi dettagliata su tutte le società che ritiene presentino un livello elevato di rischi ESG, generano più emissioni di anidride carbonica e sono coinvolte in attività controverse. In tali circostanze, il Consulente per gli Investimenti può stabilire un programma di coinvolgimento di tali aziende in una serie di discussioni finalizzate a migliorarne le credenziali Esg.

Noemi Primini

0 commenti