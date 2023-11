Investi Esg? La politica non è una scusa

Dall'indagine annuale dell'Iss sulle sue policy globali di proxy advisory, emerge che gli investitori vogliono più disclosure sui rischi Esg e climatici e che sono favorevoli alla doppia materialità. Inoltre, per gli investitori la politicizzazione dei criteri Esg non è una scusa valida perché le società riducano la loro disclosure

Le questioni ambientali, sociali e di governance (Esg) e i rischi a cui posso esporre aziende e investitori sono al centro del processo di sviluppo delle policy globali della società di proxy advisory Institutional Shareholder Services (Iss). Come ogni anno, l’Iss ha aperto un sondaggio per raccogliere dagli stakeholder un feedback su potenziali cambiamenti alla sua policy per il 2024 e oltre. Le 455 risposte raccolte dal 29 agosto al 21 settembre 2023 sono state riassunte nel documento “2023 ISS Global Benchmark Policy Survey”, pubblicato il 31 ottobre. Di queste, 239 risposte provengono da investitori e organizzazioni affiliate agli investitori; mentre 216 provengono da intervistati non investitori.

Come anticipato alla rassegna sostenibile di questa settimana (OB/ 351 “Gli investitori chiedono più disclosure Esg”), dall’indagine emerge che gli investitori ritengono che la politicizzazione dei criteri Esg non sia una scusa valida perché le società riducano la loro disclosure. In particolare, l’85% degli investitori ha dichiarato che «non sarebbe tollerante nei confronti di riduzioni della trasparenza». Al contrario, il 51% dei non investitori ha dichiarato di essere «tollerante con la mancanza di trasparenza su argomenti sensibili». Inoltre, dall’indagine è emerso che il 75% degli investitori ritiene che le valutazioni di materialità dovrebbero includere gli impatti previsti delle aziende sulla società e sull’ambiente e il 31% che dovrebbero includere anche i fattori senza «un impatto finanziario sull’azienda».

RISCHI GLOBALI, APPROCCI REGIONALI

Quest’anno, il sondaggio è partito dalla premessa che le normative e le aspettative per aziende e investitori sulle questioni ambientali e sociali si stanno muovendo a ritmi diversi e a volte divergenti in una serie di mercati importanti. L’Iss ha chiesto agli stakeholder quanto dovrebbe tenere conto delle specifiche del mercato nell’applicazione delle sue policy sulle questioni Esg. Oltre la metà degli investitori intervistati si è detta favorevole, quando possibile, alla coerenza globale nell’applicazione dei principi e delle policy, soprattutto per quanto riguarda il clima (54%), la biodiversità (51%), i diritti umani (56%); contro un terzo dei rispondenti che ha affermato di preferire che sia tenuto contro della specificità del mercato nell’applicazione delle policy. Anche le risposte da parte degli stakeholder non investitori tendono a favorire l’applicazione specifica per mercato.

DOPPIA MATERIALITÀ

La società di consulenza ha chiesto un feedback anche sull’analisi di materialità e sulla questione della doppia materialità. Tre quarti degli investitori hanno risposto che le valutazioni di materialità dovrebbero includere l’impatto previsto da parte dell’azienda sull’ambiente e sulla società. Nello specifico, il 44% ha sottolineato che si può prevedere che questi impatti avranno un effetto anche sulle prestazioni finanziarie dell’azienda nel medio-lungo termine; mentre il 31% sostiene che gli impatti dell’azienda su ambiente e società dovrebbero essere considerati significativi indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un impatto finanziario sull’azienda. Il 6% degli investitori intervistati, invece, ha risposto che le valutazioni di materialità dovrebbero essere limitate solo ai fattori che possono avere un impatto diretto sulle prestazioni finanziarie e che non ritengono che i fattori ambientali e sociali rientrino in questa categoria.

Per quanto riguarda le risposte degli intervistati non investitori, il 48% concorda che ci si può aspettare che gli impatti ambientali e sociali abbiano un impatto sulle prestazioni finanziarie dell’azienda, ma solo il 14% è d’accordo che le valutazioni di materialità delle aziende dovrebbero includere anche impatti che non hanno effetti finanziari. L’Iss ha evidenziato che c’è una chiara dimensione regionale nelle risposte, con gli investitori fuori dagli Stati Uniti molto più propensi all’inclusione dei fattori Esg nelle valutazioni di materialità e molto più convinti dell’impatto sulle performance finanziarie di questi fattori rispetto agli investitori con sede negli Usa.

RISCHI ESG

Quasi tutti gli investitori intervistati hanno segnalato di aspettarsi un’adeguata disclosure sui rischi materiali da parte delle aziende, e hanno aggiunto che la divulgazione deve includere tutti i pilastri principali della climate-related financial disclosure: governance, strategia, gestione del rischio e metriche e obiettivi. In particolare, nel sondaggio l’Iss ha incluso una domanda per valutare se la recente maggiore politicizzazione della disclosure e della mitigazione dei rischi Esg potesse portare gli investitori a considerare accettabile una riduzione della trasparenza aziendale su argomenti potenzialmente sensibili. L’85% degli investitori ha risposto che non sarebbe tollerante nei confronti di cali nella trasparenza, contro solo il 49% dei non investitori. Al contrario 15% degli investitori e il 51% dei non investitori hanno dichiarato di ritenere come grandi rischi quelli derivanti da minacce politiche e perciò sarebbero tolleranti verso la mancanza di trasparenza su argomenti sensibili.

SAY ON CLIMATE

Infine, per quanto riguarda la valutazione dei piani di transizione climatica, tre quarti degli investitori intervistati hanno risposto che considererebbero molto negative la mancanza o l’insufficienza di informazioni quantificate sulle azioni per ridurre le emissioni di gas serra. Oltre l’80% degli investitori si aspetta che un piano di transizione climatica includa obiettivi Scope 1 e 2 a medio termine; oltre tre quarti si aspettano anche obiettivi Scope 3 a medio termine e quasi il 90% a lungo termine. Il 61% degli investitori ha risposto di ritenere lo scenario a 1,5°C accettabile per la definizione degli obiettivi. Il 65% degli intervistati ha dichiarato che prenderebbe in considerazione se gli obiettivi hanno ricevuto una convalida basata sulla scienza. Tuttavia, la maggior parte degli investitori ha detto di non considerare rilevante se la società si è impegnata o meno a ripresentare la sua strategia di transizione climatica o i progressi sulla strategia per il voto degli azionisti.

Alessia Albertin

