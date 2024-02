La Bce nei prossimi due anni intensificherà le attività per il clima

Lo scorso 30 gennaio la Bce in un comunicato stampa ha fatto sapere di voler intensificare le attività per il clima, individuando tre aree principali su cui incentrare le sue attività nel 2024 e nel 2025.

Per ciascuna di queste aree la Bce ha già deciso le misure concrete da attuare, come evidenziato anche nella roadmap del Piano per il clima e la natura:

l’impatto e i rischi della transizione verso un’economia verde, in particolare i costi di transizione e il fabbisogno di investimenti associati.

Azioni: la Bce intensificherà le proprie attività sugli effetti del finanziamento della transizione, sul fabbisogno di investimenti verdi, sui piani di transizione e sulle modalità in cui la transizione verde influisce su alcuni aspetti dell’economia, come il lavoro, la produttività e la crescita. il crescente impatto fisico del cambiamento climatico e le modalità in cui le misure di adattamento a un pianeta più caldo influiscono sull’economia.

Azioni: tra le altre cose la Bce approfondirà la propria analisi dell’impatto degli eventi meteorologici estremi sull’inflazione e sul sistema finanziario e valuterà il potenziale effetto dell’adattamento (o del mancato adattamento) al cambiamento climatico sull’economia e sul settore finanziario, compresi il fabbisogno di investimenti e il gap di protezione assicurativa connessi. i rischi connessi alla natura, le modalità in cui interagiscono con i rischi climatici e come potrebbero influenzare le attività della BCE attraverso il loro impatto sull’economia e sul sistema finanziario.

Azioni: la Bce analizzerà lo stretto legame con il cambiamento climatico e le relative implicazioni economiche e finanziarie. Inoltre, esplorerà ulteriormente il ruolo degli ecosistemi per l’economia e il sistema finanziario.

Inoltre, per quanto attiene alle proprie operazioni, la Bce avvierà l’ottavo programma di gestione ambientale per favorire il conseguimento dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

