La Florida banna gli Esg dal fondo pensione

Il Governatore dello Stato, Ron DeSantis, ha imposto ampi limiti agli investimenti sostenibili del fondo pensione pubblico. La risoluzione esclude i fattori Esg dalle considerazioni dei gestori dei fondi di investimento statali e ordina loro di dare priorità solo agli elementi pecuniari e al più alto ritorno sugli investimenti

I fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) esplodono nell’arena politica americana. Dopo il grande successo che hanno riscontrato nel settore degli investimenti, e forse proprio per quello, gli Esg sono finiti nel mirino di alcuni politici repubblicani che si stanno adoperando per ostacolare gli investimenti sostenibili, accusandoli di essere al servizio dell’agenda ideologica “woke” [termine usato dai conservatori per indicare le idee dell’area più a sinistra dei democratici, ndr]. L’ultima iniziativa di questo tipo arriva dalla Florida, dove il 23 agosto lo State Board of Administration ha adottato una proposta del Governatore repubblicano Ron DeSantis che impone ampi limiti agli investimenti del fondo pensione dello Stato.

Il Florida Retirement System Defined Benefit Pension Plan è uno dei più grandi piani pensionistici pubblici negli Stati Uniti e supervisiona oltre 30 fondi pensione statali con circa 240 miliardi di dollari in gestione. Come anticipato dalla rassegna sostenibile di questa settimana (OB/ 306 “Florida, banditi gli investimenti Esg per il fondo pensione statale”), la misura prende di mira nello specifico gli investimenti Esg, vietando la considerazione di «interessi sociali, politici o ideologici» quando si prendono decisioni di investimento. La risoluzione, infatti, ordina ai gestori dei fondi di investimento statali di investire in modo da dare priorità al più alto ritorno sugli investimenti per i contribuenti, «senza considerare l’agenda ideologica del movimento Esg».

LA RISOLUZIONE ANTI-ESG

L’aggiornamento dei doveri fiduciari dei gestori definisce chiaramente i fattori che i fiduciari devono considerare nelle decisioni di investimento. Nello specifico, la risoluzione stabilisce che le considerazioni Esg non saranno incluse nelle pratiche di gestione degli investimenti pensionistici della Florida e che, quando investono denaro pubblico, i gestori non possono sacrificare il rendimento degli investimenti o assumere rischi di investimento aggiuntivi per promuovere eventuali fattori non pecuniari.

La misura incarica anche lo State Board of Administration di condurre una revisione completa e preparare una relazione sulla governance per le pratiche di voto del Fondo Statale dello Stato. Inoltre, DeSantis ha anche svelato che intende presentare una proposta per modificare lo statuto della Florida sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali per vietare pratiche discriminatorie da parte delle grandi istituzioni finanziarie basate su score Esg.

«Il potere delle società è stato sempre più utilizzato per imporre un’agenda ideologica al popolo americano attraverso la perversione delle priorità di investimento finanziario sotto gli striscioni eufemistici di governance ambientale, sociale e aziendale e diversità, inclusione ed equità», ha dichiarato DeSantis. Il Governatore repubblicano ha aggiunto che agli amministratori del fondo statale saranno fornite istruzioni di dare la priorità «al più alto ritorno sull’investimento per i beneficiari, senza considerare le convinzioni non pecuniarie o i fattori politici».

LE CONTRADDIZIONI

Diversi esperti di finanza sostenibile hanno messo in luce la contraddizione intrinseca nella risoluzione di DeSantis: dare priorità agli investimenti con un ritorno più alto e allo stesso tempo escludere gli investimenti sostenibili. Secondo la Global Sustainable Investment Alliance, l’asset allocation basata su criteri ambientali, sociali e di governance è un’industria da almeno 35mila miliardi di dollari, cifra che supera del 53% l’economia statunitense nel 2021. Secondo i dati di Bloomberg, dal 2020 in poi, gli Esg producono rendimenti più elevati e con minore volatilità rispetto ai benchmark del mercato azionario tradizionale. La testata finanziaria sottolinea che uno dei principali motivi per cui gli Esg stanno attirando così tanti investimenti è proprio perché stanno superando i tradizionali benchmark di investimento. Inoltre, sempre secondo i dati elaborati da Bloomberg, proibire le considerazioni basate sulla sostenibilità si traduce in prestazioni inferiori in qualsiasi periodo dell’ultimo decennio.

Alessia Albertin

