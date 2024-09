L’Etf piace più bond che equity se è Esg

In un contesto di alta volatilità per i mercati azionari e di forza per quelli a reddito fisso grazie alle banche centrali, in ambito Esg l'entità del flusso degli acquisti sugli obbligazionari ha surclassato quella sui prodotti equity in agosto

Il mese di agosto ci ha restituito un quadro tecnico e grafico più favorevole agli Etf di tipo Esg obbligazionari rispetto a quelli azionari, all’interno del panorama degli Etf sostenibili quotati a Piazza Affari e tenuti sotto osservazione dall’Ufficio Studi di ET (leggi Trading con Etf Sri: la prova su strada). I prezzi dei prodotti Esg indicizzati a benchmark azionari hanno sofferto per diverse fiammate di volatilità e quindi di nervosismo degli investitori, mentre il trend delle quotazioni dei cloni di indici di reddito fisso orientati alla sostenibilità stanno beneficiando da settimane dei passi in direzione di politiche monetarie espansive, quindi con costo del denaro in calo, da parte della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve.

Queste dinamiche dei prezzi si è riflessa tra l’altro anche nei volumi in entrata sugli Etf Esg a livello europeo.

Come sintetizzato dal report mensile targato Amundi sui flussi sugli Etf, in Europa i prodotti azionari nel complesso hanno raccolto 14,6 miliardi di euro ad agosto a fronte di una raccolta pari a 5,1 miliardi di euro registrata da tutti gli Etf a reddito fisso domiciliati in Europa. Ma attenzione. Se si guarda al mondo Esg, la forza del trend degli acquisti sugli obbligazionari ha surclassato quella sugli azionari.

Il dettaglio dei volumi mensili per quanto riguarda i cloni sostenibili mostra infatti che le strategie Esg a reddito fisso hanno registrato una raccolta maggiore rispetto a quelle azionarie, con afflussi pari a 1 miliardo di euro. Le strategie investment grade hanno contribuito alla maggior parte degli afflussi, con una raccolta di 700 milioni di euro. Tra le strategie azionarie Esg si sono salvate, a livello di volumi in acquisto, quelle con sottostanti indici statunitensi, che hanno totalizzato 700 milioni di euro mentre hanno sofferto quelle “all country” penalizzate con disinvestimenti per 600 milioni di euro.

Come esempio di conferma delle difficoltà delle strategie Esg azionarie internazionali, può essere considerato il risultato di un’analisi firmata Morningstar eseguita con obiettivo di trovare gli strumenti che hanno registrato le performance più deboli in agosto tra gli Etf azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia. Lo studio ha messo in luce che tra i 10 Etf meno brillanti è rientrato anche un Etf sostenibile di tipo equity, il Fineco AM MarketVector Global Clean Energy Transition Esg Ucitsa, posizionato al nono posto.

