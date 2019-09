Azionari Sri, i fondi best performer

L’analisi prende in considerazione le performance a un anno espresse in euro e la deviazione standard. Il paniere dei fondi Azionari Sri è composto da 158 fondi per un totale di 610 classi, retail e istituzionali

La puntata dell’Osservatorio Sri di oggi analizza i tre fondi Azionari Sri più remunerativi e i tre fondi meno rischiosi tra quelli presenti all’interno dell’Atlante Sri di ETicaNews. L’analisi prende in considerazione le performance a un anno espresse in euro e la deviazione standard (dati al 30 giugno 2019). Il paniere dei fondi Azionari Sri è composto da 158 fondi per un totale di 610 classi, retail e istituzionali. Tra questi, sono 138 i fondi con un track record sufficiente per rientrare nel campione d’analisi.

Top performer



(dati aggiornati a fine giugno 2019, fonte dati MoneyMate, elaborazioni Ufficio studi ETicaNews).

Il fondo più remunerativo è JSS Responsible Equity Brazil (il rendimento indicato fa riferimento alla classe P Usd). Si tratta di un fondo che investe in azioni brasiliane ed esclude titoli di società che, a seguito dei risultati delle analisi di sostenibilità condotte dalla banca J. Safra Sarasin, presentano deficit consistenti in materia di tutela ambientale, relazioni con gli stakeholder (dipendenti, fornitori, opinione pubblica, clienti, concorrenza) o management, tali da comportare rischi finanziari significativi. La ripartizione settoriale del portafoglio di fine luglio vede al primo posto Banche e istituzioni finanziarie (14,09%) e conglomerati e componenti finanziari (13,53%), seguiti da Trasporti (10,85%) e Commercio al dettaglio (10,72%). Il benchmark di riferimento è Corporate Sustainability Index (ISE) rispetto al quale il fondo riesce costantemente a generare extra-performance annuali.

Segue M&G (Lux) Global Listed Infrastructure (il rendimento indicato fa riferimento alla classe B Usd) che investe prevalentemente in azioni emesse da società di infrastrutture attive nei seguenti settori: utility, energia, trasporti, salute, istruzione, sicurezza, comunicazioni e transazioni finanziarie. La valutazione della sostenibilità, in base agli aspetti ambientali, sociali e di governance (Esg), è parte integrante del processo di investimento. Il portafoglio di fine luglio è fortemente esposto ai Servizi di pubblica utilità (24%), Energia (22,9%) e Trasporti (21,2%). Il suo benchmark di riferimento è l’indice Msci ACWI Net Return rispetto al quale il fondo, in termini di ripartizione geografica, sottopesa gli Stati Uniti d’America (37,3% rispetto al 56,1% dell’indice) principalmente a favore del Regno Unito (14,9% rispetto al 5% dell’indice) e del Canada (13,5% rispetto al 3% dell’indice).

Al terzo posto della classifica di rendimento troviamo SSGA World ESG Index Equity (il rendimento indicato fa riferimento alla classe USD L Acc) che investe nei mercati azionari dei Paesi sviluppati globali. La politica d’investimento del fondo consiste nel replicare il più fedelmente possibile la performance dell’Indice Msci World Esg Universal, analizzando i titoli in base a una valutazione della rispettiva conformità alle norme internazionali in materia di tutela ambientale, diritti umani, standard di lavoro, anti-corruzione, tabacco e armi controverse. Più del 60% del portafoglio di fine giugno è investito negli Usa seguiti da Giappone (7,56%) e Regno Unito (5,48%). Dal punto di vista settoriale l’IT (18,89%) e i Finanziari (15,31%) sono maggiormente rappresentati, seguiti da Industriali, Health Care e Consumi Stabili tutti di poco superiori al 10%.

I TRE fondi meno rischiosi



(dati aggiornati a fine giugno 2019, fonte dati MoneyMate, elaborazioni Ufficio studi ETicaNews).

Tra i fondi azionari meno rischiosi troviamo il fondo Mediolanum Best Brand Socially Responsible Collection (la deviazione standard indicata fa riferimento alla classe LA) che investe principalmente nei mercati azionari globali, anche tramite fondi di investimento, tenendo conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del loro impatto sulla società e sullo sviluppo sostenibile. Il portafoglio di fine giugno è composto per il 67% da fondi di diverse case di gestione tra cui, in ordine di grandezza, RobecoSAM (18,75%) e BlueBay (14,84%).

In seconda e in terza posizione troviamo due fondi di Swisscanto Am Int. Si tratta di due azionari internazionali che investono in prevalenza in società di tutto il mondo selezionate considerando anche i criteri Esg di sostenibilità economica.

Il portafoglio di fine luglio del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (Chf) (la deviazione standard indicata fa riferimento alla classe AT) è investito in misura prevalente in franchi svizzeri (39,47%) e in dollari americani (31,29%). Le altre valute seguono a distanza, tra queste anche l’euro (7,07%).

Il fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (Eur) (la deviazione standard indicata fa riferimento alla classe AT), invece, ha una più marcata esposizione valutaria verso l’euro (38,46%) e verso il dollaro (29,62%). Più distaccato il franco svizzero (7,79%).

