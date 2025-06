Robeco: clima meno centrale. Ma tornerà

La survey evidenzia come il cambiamento climatico abbia meno importanza nella politica di investimento degli investitori rispetto allo scorso anno. Tuttavia tornerà a crescere nei prossimi due anni. L'indagine evidenzia inoltre crescenti differenze regionali nel modo in cui i climate-related risk sono percepiti

La percentuale di investitori che considerano il cambiamento climatico un fattore centrale o molto significativo nella loro politica di investimento è diminuita a livello globale (vale per Nord America, Europa e nella regione Asia-Pacifico), scendendo al 46% rispetto al 62% di un anno fa. Tuttavia, secondo le proiezioni, entro i prossimi due anni questa percentuale tornerà a salire, e non di poco (vedi il grafico sotto).

Gran parte degli investitori globali (56%) ritiene inoltre che la politica energetica del presidente Donald Trump, favorevole ai combustibili fossili e contrario alle energie pulite, ostacolerà la transizione verso il net zero, ma crede anche che quest’ultima riprenderà slancio una volta cambiata la leadership statunitense.

Questo è quanto emerge dalla quinta edizione annuale del Global Climate Investing Survey di Robeco che nel 2025 ha coinvolto 300 investitori istituzionali e wholesale globali provenienti da compagnie di assicurazione, fondi pensione, banche private, fondi di fondi, società di consulenza, broker/dealer, fondazioni, fondi sovrani e family office.

«Il sondaggio di quest’anno evidenzia una realtà sconfortante: sebbene molti investitori continuino a impegnarsi per gli obiettivi climatici – ha dichiarato Lucian Peppelenbos, Climate and Biodiversity Strategist di Robeco -, in generale la centralità del cambiamento climatico nelle strategie di investimento è in declino, soprattutto a livello globale».

L’indagine evidenzia crescenti differenze regionali nel modo in cui i rischi e le opportunità climate-related sono percepiti e modellati dalle dinamiche politiche, economiche e normative locali.

«La sostenibilità ha significati diversi per i vari investitori, a seconda del loro contesto e delle loro priorità – ha dichiarato Mark van der Kroft, Chief Investment Officer di Robeco -. Questo è evidente nella questione di rendere gli investimenti climatici un elemento fondamentale della strategia». Circa tre quinti degli investitori europei (62%) e dell’Asia-Pacifico (59%) continuano a considerarlo una priorità, invertendo leggermente i risultati del 2024 che vedevano l’Asia in testa. Invece, solo il 23% degli investitori nordamericani pone il cambiamento climatico al centro del proprio approccio d’investimento.

Quasi sei investitori su dieci (59%) oggi affermano di voler osservare gli sviluppi della nuova agenda politica Usa prima di investire in asset che potrebbero risentire delle modifiche alle politiche e alle normative statunitensi proposte dal presidente Trump. Di conseguenza, in futuro, per investire in settori come soluzioni climatiche, aziende in fase di transizione ed energie rinnovabili, gran parte degli investitori di Europa (58%) e Asia-Pacifico (62%) si dichiarano più propensi a guardare fuori dai confini degli Stati Uniti.

DIFFERENZE REGIONALI MARCATE

A prima vista, oggi sono meno numerosi gli investitori che dichiarano che il cambiamento climatico è al centro delle loro politiche di investimento rispetto agli anni precedenti e ciò potrebbe far pensare a un indebolimento dell’impegno degli investitori verso la decarbonizzazione.

Tuttavia, il numero di investitori nella regione Europa e Asia-Pacifico che considera il cambiamento climatico un fattore prioritario nelle loro politiche di investimento è rimasto relativamente costante: si tratta del 56% degli investitori europei, in leggero calo rispetto al 58% del 2024 e al 60% del 2023, e del 52% degli investitori dell’Asia-Pacifico, in calo rispetto al 60% nel 2024 e al 59% nel 2023. Questo valore è invece diminuito in Nord America, a causa di una reazione politica che ha preso slancio sotto la presidenza Trump.

Emergono differenze regionali anche tra chi ritiene che la carenza di politiche governative a sostegno dell’economia sia di ostacolo alla decarbonizzazione: il 41% degli investitori di Asia-Pacifico e il 39% di quelli nordamericani citano questo aspetto come una barriera significativa, rispetto a solo il 25% degli investitori europei. In Europa, in effetti, la legislazione e le normative a favore del net zero rimangono forti.

PROGRESSI NELLA DECARBONIZZAZIONE

L’indagine di quest’anno ha considerato anche i progressi compiuti nel percorso di decarbonizzazione, distinguendo tra coloro che sono all’inizio, quelli in una fase intermedia e quelli in una fase avanzata. È emerso che oltre un terzo degli investitori (36%) si trova in una fase intermedia o avanzata del percorso, con una forte rappresentanza di investitori istituzionali in Europa e Asia-Pacifico in questi gruppi. Al contrario, gli investitori nordamericani e gli investitori all’ingrosso sono più propensi a trovarsi in una fase iniziale del percorso di decarbonizzazione o a non dare priorità alla decarbonizzazione.

FINANZIAMENTO ALLA TRANSIZIONE

Un’altra parte importante della ricerca di quest’anno riguarda il modo in cui gli investitori vedono gli investimenti nelle soluzioni climatiche e nel finanziamento della transizione.

«Gli investimenti in soluzioni consolidate per la mitigazione dei cambiamenti climatici, come le energie rinnovabili o i veicoli elettrici, sono già molto diffusi (rispettivamente il 73 e il 59%) e gli investitori vogliono fare di più – si legge nel report -. In questo caso, è necessaria una gamma più ampia di strategie e fondi, che a sua volta richiede innovazioni tecnologiche in una vasta gamma di settori».

A livello globale, i due approcci attualmente più diffusi per la transizione delle aziende sono l’investimento in green/sustainability bond (45%) e l’investimento in strategie azionarie attive che puntano su aziende orientate alla transizione (36%). Il terzo approccio più utilizzato è l’engagement con le società partecipate per allinearsi ai percorsi Paris-aligned (31%). Tutti questi approcci sono più diffusi in Europa e nell’area Asia-Pacifico rispetto al Nord America.

Guardando al futuro, gli investitori dell’Asia-Pacifico prevedono di ricorrere maggiormente a questi approcci di investimento nei prossimi due anni: il 38% intende investire in strategie azionarie attive che puntano su società orientate alla transizione, mentre il 35% prevede di utilizzare strategie passive a reddito fisso ponderate in base alla credibilità degli sforzi di transizione delle società.

Noemi Primini

