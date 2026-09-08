salone.SRI 2026, gli Esg come CHANGEMAKER

L'evento conferma il posizionamento istituzionale internazionale (con Unpri e Fei) mentre a livello italiano sarà annunciata a giorni una innovativa partnership con un network di riferimento per le pmi. Quest’anno uno spazio di rilievo sarà riservato anche all’evoluzione dei family business

Gli Esg non stanno scomparendo, stanno cambiando. E sono un agente del cambiamento. Dai consulenti ai gestori, dagli investitori istituzionali al mondo bancario e assicurativo, dalle imprese ai family business, l’intera catena dell’investimento si muove alla ricerca di nuovi purpose. In questo senso, si trasformano in modo profondo i prodotti, le strategie e, soprattutto, le relazioni tra i soggetti.

Dopo due anni di attacchi e retromarce politiche, salone.SRI ospiterà gli Esg nel loro formidabile ruolo di CHANGEMAKER.

L’undicesima edizione di salone.SRI effettua dunque una notevole trasformazione, coinvolgendo anche soggetti che non hanno abbracciato gli Esg in via ufficiale, ma che sono indirizzati motu proprio verso strategie sostenibili e responsabili. Gli esempi più chiari sono i family business e le pmi che avranno un importante spazio nella loro relazione con gli investitori e finanziatori sostenibili.

Anche quest’anno l’evento si terrà a Milano, Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, il 17 e 18 novembre. Sono previsti leadership panel con Fondo europeo degli investimenti e United Nation Principle for Responsible Investment. Gli official sponsor dell’evento, a oggi, sono Msci, Morningstar, PwC (tbc), Unipol e Banca Mediolanum, cui andrà ad aggiungersi un network istituzionale per le imprese (il cui nome sarà comunicato nei prossimi giorni).

ET.Group – The ESG knowledge company, la compagine che controlla le testate ETicaNews ed ESG Business Review e organizzatrice dell’evento, ha ampliato il format degli ultimi tre anni, con due giornate intere: la prima (quella del 17 novembre) riservata agli operatori professionali, con tre main conference, altrettante conferenze tecniche e i tavoli di lavoro (guidati da Msci, Morningstar, PwC, con l’aggiunta di quello sui family business); e l’altra (quella del 18 novembre) “open”, previa registrazione, nella quale sarà ritagliato l’importante momento di confronto tra pmi e finanza.

GLI ESG COME DRIVER DEL CAMBIAMENTO

«Si fa un gran parlare – spiega Luca Testoni, fondatore di salone.SRI – in merito all’utilizzo dell’acronimo Esg, soprattutto da parte di chi non vede l’ora di decretarne la fine. La realtà è che l’acronimo o, se si preferisce, i concetti di sostenibilità, hanno già cambiato la cultura del sistema. Gli asset owner, i gestori, i consulenti finanziari, le imprese e i grandi patrimoni familiari, sono tutti alla ricerca di un nuovo “purpose”. E questa nuova value proposition non può che essere coerente con lo spirito di maggiore responsabilità verso ambiente, territori e persone che sta caratterizzando questa nuova epoca».

RICONOSCIMENTI

Il 17 novembre vedrà anche l’assegnazione di una serie di riconoscimenti legati alle ricerche di ET.Group. In particolare:

· l’assessment ESG.IAMA* per le società di gestione del risparmio

· la ricerca con Assofondipensione per i fondi pensione con la migliore identità Esg

· l’assessment ESG.ICI (ESG Identity Corporate Index) per le aziende con migliore governance Esg

PARTNER ISTITUZIONALI

Il gruppo dei partner istituzionali del progetto salone.SRI comprende: Adepp; Aiaf; Aifi; Aipb; Anasf; Assiomforex; Assofondipensione; Assoprevidenza; Assoreti; Cfa Society Italy; Efpa; Forum per la Finanza Sostenibile; Mefop.

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