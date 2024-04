Sbti, rivolta interna sui carbon credit

La Science Based Targets Initiative ha annunciato una modifica agli standard per il target net zero per permettere alle aziende di utilizzare le compensazioni delle emissioni. Lo staff e i consulenti hanno protestato contro la decisione e hanno chiesto le dimissioni di ceo e cda. Dopo le polemiche il board ha fatto retromarcia

Galeotto fu il credito di carbonio e chi lo propose. La scorsa settimana una proposta di modifica degli standard ha gettato nello scompiglio la Science Based Targets Initiative (Sbti), il più accreditato organismo di verifica degli obiettivi climatici aziendali, riconosciuto anche dall’Onu. Il 9 aprile, il Board of Trustees di Sbti ha annunciato che l’organizzazione autorizzerà le aziende a utilizzare i crediti di carbonio, finora sempre esclusi, per raggiungere i loro target climatici Net zero. Nello specifico, l’offset potrà essere usato per compensare le emissioni Scope 3 delle catene di approvvigionamento. Il Board ha precisato che la prima bozza ufficiale di queste nuove regole sarà pubblicata entro luglio, ma queste prime anticipazioni sono state sufficienti a sollevare un polverone.

Come anticipato dalla rassegna sostenibile di questa settimana (OB/ 369 “Compensazioni, lo staff di Sbti in rivolta contro i vertici”), lo staff dell’organizzazione si è subito rivoltato contro la decisione e, in una lettera ai vertici, ha chiesto le dimissioni dell’ad e dei membri del consiglio di amministrazione che hanno approvato la modifica. Anche gli esperti dell’organo consultivo di Sbti hanno pubblicamente criticato l’annunciata mossa e denunciato di non essere stati consultati sulla decisione. Dopo tre giorni di fuoco incrociato, il 12 aprile, il Board ha fatto marcia indietro e ha dichiarato che non sarebbero state apportate modifiche agli attuali standard di Sbti.

L’ANNUNCIO DEL BOARD

In una dichiarazione pubblicata il 9 aprile sul sito di Sbti, il Board of Trustees ha annunciato che, come anticipato a inizio anno, stava lavorando con priorità sulla revisione dello standard Net-zero per le aziende e che questa revisione avrebbe incluso ulteriori orientamenti per contrastare le emissioni Scope 3. Il Consiglio ha proseguito spiegando che, dopo ampie consultazioni su questo tema negli ultimi sei mesi, tra cui anche una call for evidence, ha discusso i risultati di queste consultazioni ed è giunto alla decisione di includere l’utilizzo dei certificati ambientali, tra cui anche quelli acquistabili sul mercato volontario del carbonio. «Pur riconoscendo che è in corso un sano dibattito sull’argomento, Sbti riconosce che, se adeguatamente supportato da policy, standard e procedure basate su prove scientifiche, l’uso di certificati ambientali per l’abbattimento delle emissioni Scope 3 potrebbe funzionare come uno strumento aggiuntivo per affrontare il cambiamento climatico», si legge nella dichiarazione.

Per estendere l’utilizzo dei certificati oltre i limiti attuali, prosegue la nota, Sbti dovrà definire nuovi limiti e soglie specifici e nuove regole da applicare affinché questi certificati siano considerati validi per l’abbattimento delle emissioni Scope 3 rispettando i principi della gerarchia di mitigazione. «Considerando la portata e la complessità di questo argomento, Sbti consulterà e cercherà di raggiungere i necessari accordi di cooperazione con altre iniziative pertinenti e con un insieme più ampio di stakeholder per la revisione del quadro di Scope 3, compreso l’uso responsabile dei certificati ambientali nella definizione degli obiettivi». Il Board ha precisato che la piattaforma non convaliderà la qualità dei crediti di carbonio e consentirà a tutte le entità di convalida un accesso chiaro e una comprensione completa dei limiti e delle regole stabilite da Sbti per il loro utilizzo.

«Sbti considera questo passo un modo per accelerare la decarbonizzazione delle catene del valore con una logica di compensazione, mentre le aziende fanno progressi nell’eliminazione delle emissioni di carbonio alla radice attraverso l’innovazione e i miglioramenti tecnologici», ha aggiunto il Board. La nota conclude annunciando che, dopo la consultazione con tutti gli stakeholder rilevanti, una prima bozza delle nuove regole, soglie e limiti sarà pubblicata entro luglio 2024, come parte del processo di revisione dello standard in questione.

UNA SOLUZIONE CONTROVERSA

L’annuncio del piano per consentire le compensazioni delle emissioni ha scatenato la rivolta dello staff all’interno dell’organizzazione, che finora aveva sempre escluso l’uso dei crediti di carbonio, insistendo invece sull’importanza della riduzione delle emissioni di gas serra. Anche diversi consulenti di Sbti si sono espressi contro il nuovo piano, sostenendo di non essere stati consultati sulla decisione. In più, gli esperti tecnici dell’organo consultivo hanno denunciato che la decisione di introdurre la compensazione delle emissioni nelle catene di approvvigionamento come strumento aggiuntivo per affrontare il cambiamento climatico non è basata sulla scienza. Entrambi sostengono che il Board abbia violato le regole e le procedure di Sbti prendendo questa decisione unilateralmente, senza affidarsi alla guida del personale o del consiglio tecnico indipendente, che non è stato né informato né consultato.

In una lettera interna, vista da alcune testate giornalistiche, i dipendenti hanno chiesto il ritiro della dichiarazione, le dimissioni del ceo Luiz Fernando do Amaral e di tutti i membri del consiglio che hanno sostenuto la decisione. Lo staff ha spiegato che teme che l’introduzione delle controverse compensazioni delle emissioni di carbonio consenta il greenwashing da parte delle aziende e incentivi i più grandi inquinatori ad acquistare crediti invece che effettuare i tagli alle loro emissioni necessari per limitare il riscaldamento globale in linea con l’Accordo di Parigi. «Siamo pronti a fare tutto il possibile per garantire che la Sbti non diventi una piattaforma di greenwashing in cui le decisioni sono indebitamente influenzate dai lobbisti, guidate da potenziali conflitti di interesse e scarsa aderenza alle procedure di governance esistenti», hanno scritto nella lettera, aggiungendo di essere pronti a intraprendere anche ulteriori azioni.

Tra i sostenitori della decisione, invece, c’è il fondo filantropico privato Bezos Earth Fund, uno dei principali finanziatori dell’iniziativa. Il fondo da 10 miliardi di dollari sostenuto da Jeff Bezos è anche uno dei principali sponsor di Energy Transition Accelerator, uno schema di credito di carbonio. L’annuncio di Sbti è stato, ovviamente, accolto con favore anche dagli attori del mercato volontario del carbonio.

IL PASSO INDIETRO

Dopo tra giorni di polemiche interne ed esterne, il 12 aprile, il Board of Trustees di Sbti ha pubblicato una seconda «dichiarazione di chiarimento» sull’annuncio di tre giorni prima. «Non è stata apportata alcuna modifica agli attuali standard di Sbti», si legge nella nota. «Qualsiasi uso dei certificati ambientali per lo Scope 3 sarà realizzato sulla base di prove. Qualsiasi modifica agli standard Sbti, incluso l’uso di certificati ambientali per lo Scope 3, sarà condotta secondo la procedura operativa standard di Sbti precedentemente approvata per lo sviluppo di standard» che prevede i seguenti step: ricerca; progettazione; consultazione pubblica; riesame e approvazione del consiglio tecnico; esame e adozione da parte del Board. Il Board ha anche precisato che a luglio sarà pubblicato un discussion paper con una bozza di proposta sulle potenziali modifiche da apportare allo standard.

Alessia Albertin

0 commenti