Score Esg, le Pmi non sanno di averlo

L’analisi sulle piccole e medie imprese italiane sorprende e mostra una grande attenzione alla sostenibilità. Le micro aziende sono le più sensibili e geograficamente emerge anche la Puglia tra le regioni più virtuose e proattive

Le micro aziende, e a seguire le piccole e le medie, sono «le più pronte e sensibili a far conoscere la loro sostenibilità in tutte e tre le dimensioni» E, S e G. E quelle più proattive sul tema, e col fatturato più alto, sono in Trentino, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Questi dati vengono raccolti da TranspArEEnS, primo progetto di matrice pubblico-universitaria che si pone l’obiettivo, da un lato, di valutare la sostenibilità delle Pmi e di «offrire alle piccole e medie imprese un modello standard per valutare con trasparenza e rigore metodologico i fattori» Esg; e, dall’altro, di «aumentare le informazioni disponibili per migliorare le valutazioni e le scelte da parte delle banche e degli investitori, così come l’accesso a filiere e catene di valore». Il programma, basato su standard internazionali di sostenibilità, tra cui la Global Reporting Initiative, il Global Compact delle Nazioni Unite, il Carbon Disclosure Project e le linee guida della Tassonomia europea, è finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia e attuato attraverso la piattaforma SynESGy del partner Crif.

Il comunicato stampa spiega come le prime duemila aziende che hanno partecipato a TranspArEEnS abbiano dimostrato ampia proattività sulla sostenibilità e sulla disclosure, con «attenzione e capacità di attivarsi sui vari aspetti della sostenibilità in vista di una crescente domanda di informazioni da parte del sistema finanziario e del mercato».

Nonostante la minore strutturazione, le micro aziende (meno di dieci dipendenti) sono state le più partecipi, con una partecipazione del 42%, con a seguire le piccole (< 50 dipendenti) e le medie (< 250 dipendenti) con rispettivamente il 36% e 22% di partecipazione. In termini geografici le regioni con le Pmi più proattive e dal fatturato medio maggiore sono Trentino, Friuli-Venezia Giulia e inaspettatamente Puglia.

In generale, i risultati mostrano un 11% delle Pmi intervistate che dichiara di utilizzare contratti di fornitura elettrica da fonti rinnovabili, il 19% che ha impianti di produzione elettrica (di cui il 40% fotovoltaici) e un investimento in efficientamento energetico che dal 2020 si è avviato per il 15% delle Pmi.

A livello di risorse umane, la differenza di stipendio tra generi varia tra il 12,4% per le micro e il 16,8% per le medie, a indicare un aumento del divario al crescere delle dimensioni dell’azienda. La presenza femminile a livello professionale invece risulta simile nelle micro, mentre è penalizzata a livello quadro e dirigenziale al crescere delle dimensioni aziendali, nello specifico per un 66% del campione la presenza femminile nei Cda è inferiore del 33 per cento. Infine, in termini di età, solo il 3% delle aziende ha dipendenti con età media inferiore ai 30 anni, mentre il 7% ha un’età media oltre i 50.

La coordinatrice di TranspArEEnS, Monica Billio dell’Università Ca’ Foscari Venezia, evidenzia il problema di diverse aziende che «si trovano con score Esg di cui non sono a conoscenza», dovuto alle necessità informative del sistema finanziario per rendicontare i livelli di sostenibilità dei propri portafogli e della propria clientela, e su come la presenza di questi score non rappresentativi porti a una perdita di valore aziendale.

Per questo motivo «TranspArEEnS ha un’importanza strategica, considerando che il 99% di tutte le imprese italiane sono Pmi e che oltre il 44% delle aziende dei settori manifatturiero e costruzioni potrà accedere ai fondi Pnrr NextGenerationEU nei prossimi 3 anni».

Alessandro Fenili

0 commenti