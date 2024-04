Un aut-aut come adv: se inquini, allora non bere Ichnusa

Per 1 italiano su 2 l’abbandono dei rifiuti di vetro è diffuso; 6 italiani su 10 (7 su 10 in Sardegna) affermano che se vedono una bottiglia di vetro abbandonata nell’ambiente la raccolgono (anche se non è la loro); il 67% riconduce l’abbandono del vetro principalmente ai comportamenti sbagliati dei giovani nella fascia 18-34 anni. Ma quando poi si va a indagare meglio, si scopre che 1 italiano su 4 ha ammesso di aver abbandonato, una o più volte, bottiglie di vetro per strada o nell’ambiente. Sono i risultati della ricerca condotta da AstraRicerche per conto del birrificio sardo Ichnusa.

La ricerca accompagna una campagna originale da parte di Ichnusa, impostata su un aut-aut ai suoi consumatori: “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. Un claim che fa massima leva sull’ingaggio del cliente, al punto da imporre un distacco nel caso di mancato allineamento sui valori.

