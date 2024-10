Withers: «Il futuro? Attenzione ai contenziosi Esg»

L'avvocata spiega che, su spinta europea, le imprese hanno avvertito sempre di più l'esigenza non più procrastinabile di adottare un modello di business che sia improntato al successo sostenibile. La partner rimarca che i servizi legali Esg non sono apprezzati solo dai clienti, ma anche dalle risorse più giovani dello studio legale

Ormai non esistono praticamente più consulenze e servizi legali alle imprese che non tengano conto dei profili Esg. Lo racconta Matilde Rota, partner e referente ESG e DEI dello studio legale Withers, protagonista in questa decima intervista della nuova serie che ETicaNews dedica all’esplorazione dell’identità Esg delle law firm. L’avvocata spiega che «l’attenzione alle tematiche Esg» è presente da tempo, ma che la crescente esigenza da parte dei clienti «è innegabile negli ultimi tempi, complice la “spinta europea”». Rota racconta che tutti i legali dello studio «si basano sui valori Esg nell’ambito dei propri servizi» e che Withers ha creato «uno special-interest group Esg che si riunisce regolarmente a livello internazionale» per condividere esperienze e competenze. La partner rivela che «ora come ora la consulenza preventiva va per la maggiore», mentre «per il futuro, c’è molta curiosità sul contenzioso che potrebbe nascere in conseguenza del mancato (o del fittizio) perseguimento di obiettivi di carbon neutrality». Rota ritiene che «la sfida più grande sia guidare la presa di consapevolezza rispetto alla gestione del costo come investimento e nel processo di pianificazione della spesa».

Quando i temi Esg hanno iniziato a entrare nella vostra attività? E perché?

Lo studio, a livello globale, porta con sé da molto tempo un’attenzione alle tematiche Esg, a partire dalle proprie risorse e dal supporto che cerchiamo di dare costantemente. È una caratteristica che i nostri clienti percepiscono giorno per giorno a partire dal modo con cui ci relazioniamo. È innegabile che negli ultimi tempi, complice la “spinta europea”, i nostri clienti hanno avvertito sempre di più l’esigenza di adeguarsi al cambiamento e di adottare un modello di business che sia improntato al successo sostenibile dell’impresa, quale obiettivo non più procrastinabile. Noi legali abbiamo il dovere di adeguare il nostro servizio e di ampliare l’offerta, anche puntando a collaborazioni strategiche con partner che sono al di fuori del mondo strettamente legal.

Quanto pesa oggi l’attività Esg in termini di fatturato rispetto al totale? Qual è stato il trend nel tempo? Quanto stimate che peserà in prospettiva?

È una domanda molto difficile a cui rispondere, per il semplice motivo che una consulenza che non tenga conto dei profili Esg non esiste praticamente più. Pensiamo ad esempio al lavoro di revisione che stiamo portando avanti nel mondo “supply-chain”, sia a livello contrattuale sia a livello di revisione degli assetti della governance, nonché dell’implementazione delle procedure interne. Si tratta di un impegno che sicuramente continuerà a crescere. E sempre di più i clienti ci stanno chiedendo aiuto nell’adozione di un modello di corporate governance con competenze diversificate e trasversali, con una attenzione particolare ai ruoli e alle responsabilità dei soggetti che si occupano di sostenibilità in azienda.

Quanti avvocati/partner svolgono attività in ambito Esg?

Non riesco a pensare a qualcuno che non lo faccia. Se devo fare i nomi dei partner dello studio italiano, oltre al mio, posso fare il nome della collega Cristina Pagni. Entrambe siamo partner del dipartimento Dispute Resolution a Milano e ci occupiamo di sostenibilità in modo trasversale: nella consulenza alla corporate governance, nella revisione dei processi di supply-chain, nel contenzioso (D&Os liabilities, green-washing e social-washing). Poi c’è la nostra managing partner Roberta Crivellaro, tra le principali esperte in Italia in materia di family business e di come strutturare un passaggio generazionale sano, che non intacchi il valore e il funzionamento operativo dell’impresa. Con Stefano Cignozzi, socio del team corporate, lavoriamo sulla gestione delle deleghe in azienda e su come strutturare una migliore procedura ai fini di una sana e corretta circolazione dei flussi informativi e rispondiamo a un rinnovato processo di Due Diligence richiesto dai clienti in sede di pre-acquisizione. Mattia Biasi, esperto di real estate, deve misurarsi quotidianamente con le richieste dei fondi di investimento quando vanno ad acquisire e/o sviluppare un progetto immobiliare a basso impatto. Carlo Alberto Demichelis è il socio di IP che si occupa di sostenibilità nel settore moda ed è un esperto del Regolamento c.d. Eco-Design mentre Jacopo Liguori è il nostro esperto di privacy e digitalizzazione. Insomma, chi può dire di non basarsi sui valori Esg nell’ambito dei propri servizi?

Quali servizi legati agli Esg offrite? Quali sono le practice più coinvolte? Avete creato una practice/team dedicata agli Esg?

Abbiamo uno special-interest group Esg che si riunisce regolarmente a livello internazionale e condivide le esperienze, le novità e i progetti su cui i professionisti stanno lavorando. È molto importante per noi continuare a condividere le competenze. Tutte le practice sono coinvolte ma se dovessi scegliere la leader del gruppo sarebbe senz’altro Dispute Resolution, sia come ramificazione dell’attività di prevention, sia come attività di contenzioso vera e propria.

Quali sono i servizi legati agli Esg più richiesti dai vostri clienti? Quali pensate che saranno in futuro?

Ora come ora la consulenza preventiva va per la maggiore: revisione della catena dei fornitori e di tutte le procedure inerenti, inclusa la strutturazione degli assetti organizzativi, dell’onboarding dei fornitori e delle modalità di supervisione nell’ambito del sub-appalto; revisione e aggiornamento dei modelli operativi di gestione e consulenza in ambito eco-design. Per il futuro, c’è molta curiosità sul contenzioso che potrebbe nascere (anche sulla scorta di poche timide iniziative che stiamo monitorando in ambito domestico, mentre abbiamo già esempi di casi internazionali su cui riflettere) in conseguenza del mancato (o del fittizio) perseguimento di obiettivi di carbon neutrality.

Avete un focus su una particolare industry? Quali sono secondo voi le industry con maggiori potenzialità?

Le industries su cui siamo più forti sono quelle in cui siamo specializzati da sempre: fashion brands, tech e settore agro-alimentare.

Quali sono i maggiori rischi e sfide legati agli Esg sia per voi sia per i vostri clienti?

A mio avviso, è diventato desueto ormai parlare di sfide e rischi: bisogna parlare di cambiamento culturale, di integrazione dei valori Esg all’interno della cultura aziendale, a cominciare dalla governance. È un cambiamento inevitabile, imprescindibile. Se inizia il processo di cambiamento culturale, la gestione dei rischi sarà una conseguenza naturale. Ritengo che la sfida più grande sia guidare la presa di consapevolezza rispetto alla gestione del costo come investimento e nel processo di pianificazione della spesa.

Avete definito una strategia di comunicazione/posizionamento dei vostri servizi Esg? E che feedback avete ricevuto?

Se la domanda è chi sono i primi stakeholder a capire e apprezzare il nostro impegno nel mondo Esg vi rispondo che … siamo noi stessi. Chi lavora in Withers (staff & legal) è il primo ad apprezzare questo nostro impegno nel campo, non solo per le numerose iniziative che supportiamo all’interno dello studio, ma perché ci distinguiamo anche nell’erogazione dei servizi legali ai nostri clienti. I nostri colleghi apprezzano la coerenza tra ciò che siamo e ciò che facciamo e i feedback interni sono giudizi molto importanti. In particolare, le risorse più giovani amano lavorare a progetti di business a basso impatto ambientale, in quanto li trovano allineati ai propri valori. All’esterno, abbiamo un’intensa attività di comunicazione in ambito Esg che condividiamo con il nostro network internazionale, che pure vanta professionisti competenti e appassionati. Guardando fuori dallo studio, molti dei nostri clienti stanno lavorando attraverso le loro attività e con i propri enti filantropici per affrontare l’emergenza climatica, ridurre le disuguaglianze e sostenere le comunità, e siamo orgogliosi di aiutarli a realizzare le loro iniziative.

Avete mai avviato un processo di rating/valutazione Esg sul vostro studio legale?

Quest’anno abbiamo avviato un nuovo processo di valutazione per la misurazione delle nostre emissioni globali di gas serra in collaborazione con Altruistiq, una piattaforma di dati sulla sostenibilità. La piattaforma fornirà misurazioni e report dettagliati per le emissioni di Scope 1, 2 e Scope 3 a monte e ci aiuterà a sviluppare iniziative di decarbonizzazione e a monitorare le prestazioni rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni in tutti gli Scope 1-3. La piattaforma faciliterà anche l’interazione in-app con i fornitori, consentendo lo scambio automatico di dati sulle emissioni e la collaborazione nel percorso cruciale verso l’impatto zero, perché solo lavorando insieme potremo ridurre le nostre emissioni. Inoltre, a testimonianza dell’impegno preso quotidianamente su come gestire e ridurre il nostro impatto ambientale, quest’anno tutti i nostri uffici globali hanno ottenuto lo status Planet Mark.

Avete adottato policy interne su temi Esg e /o codici etici/di condotta?

Da molti anni il management a Londra ha creato un percorso virtuoso che si ramifica in varie aree di attività per avere un impatto più diretto e specialistico a favore delle persone che lavorano nella firm: la lista potrebbe essere infinita, cercherò di concentrarmi sui principali. In tema Dei, esistono in Withers diversi gruppi di confronto e sostegno per: la parità di genere, la comunità Lgbtq+, la genitorialità, la neurodiversità e le comunità religiose. Promuoviamo una vasta gamma di eventi e iniziative sulla diversità che aumentano la consapevolezza in tutta l’azienda ogni anno. In particolare, vantiamo numeri significativi di donne che ricoprono ruoli di leadership. Le donne costituiscono il 66% della nostra forza lavoro globale e il 47% dei nostri partner sono donne. La nostra managing partner Roberta Crivellaro è stata la prima donna italiana a diventare socia di una law firm della city. Nei nostri uffici negli Stati Uniti, il rapporto Law360 Glass Ceiling 2022 ci ha classificato terzi tra gli studi legali statunitensi con 101-250 avvocati per la più alta rappresentanza di donne nelle partnership di equity. Siamo stati lieti di ottenere la certificazione Mansfield Plus negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo riconosce i nostri sforzi per aumentare la diversità nella nostra attività di recruiting e la nostra progressione verso ruoli di leadership all’interno dell’azienda. Per toccare invece l’ambito del Wellbeing, esiste un programma di assistenza psicologica, l’Employee Assistance Programme per dipendenti e collaboratori e i loro famigliari. Il servizio è a disposizione 24/24 tutto l’anno, può essere utilizzato anche per ricevere dei consigli pratici in ambito finanziario, familiare, lavorativo o legale. Supportiamo i costi dell’assicurazione sanitaria privata di dipendenti e collaboratori (direttamente per i dipendenti, tramite rimborso per i professionisti). Il congedo di maternità è pagato al 100% e abbiamo esteso il congedo di paternità anche ai professionisti. Inoltre, lo studio ha istituito dei permessi speciali retribuiti e sta continuando a lavorare per fornire sempre più supporto in questo senso.

Avete un piano di formazione sugli Esg?

I nostri programmi sono aperti a tutti perché non si basano sui ruoli ma sulle persone. Naturalmente, dove si parla di attività di coaching/mentoring, queste saranno declinate diversamente in base alle esigenze specifiche ma le iniziative sono aperte a tutti. Di recente abbiamo organizzato dei corsi sulla neuro diversità e gli unconscious bias, per sensibilizzare e attivare l’interesse e la discussione attorno all’importanza di valorizzare la diversità e rendere il luogo di lavoro sempre più inclusivo.

Partecipate a iniziative di collaborazione con altre realtà sui temi Esg?

Siamo lieti di aver ottenuto la certificazione Plant Mark Business per tutti i nostri uffici nel mondo. Siamo anche membri della Legal Sustainability Alliance e collaboriamo attivamente per condividere consigli, informazioni e risorse sulla sostenibilità, al fine di supportare gli studi legali nel loro percorso verso l’impatto zero. Collaboriamo anche con organizzazioni interazionali focalizzate sulla Dei, tra cui Stonewall, Prime e la Law Firm Antiracism Alliance.

Alessia Albertin

0 commenti