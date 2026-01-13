Boom dei NextGeneration green bond Ue: 78,5 mld raccolti

Secondo l’edizione 2025 del NextGenerationEU (NGEU) Green Bonds Annual Allocation and Impact Report pubblicata a inizio dicembre, a soli quattro anni dalla prima emissione, l’Ue è diventata uno dei maggiori emittenti di green bond al mondo.

Il report mostra che i Green Bond del NextGenerationEU sono cresciuti rispetto alla rilevazione annuale precedente, raggiungendo un volume di 75,1 miliardi con cinque diverse scadenze (2033, 2037, 2043, 2048 e 2050) al 1° agosto 2025 (data di chiusura del report), aumentato a 78,5 miliardi di euro all’inizio di dicembre 2025. Grazie al finanziamento fornito dai NGEU Green Bond, si stima che saranno evitate 14,0 milioni di tonnellate di CO2e/anno.

Le obbligazioni finanziano progetti in tutta l’Unione europea, offrendo sostegno in ambiti come l’energia pulita ed efficiente, la biodiversità e i trasporti puliti.

I fondi provenienti dalle emissioni di green bond NextGenerationEU finanzieranno gli investimenti rilevanti per il clima all’interno dei Pnrr degli Stati membri.

Il pool di misure ammissibili al finanziamento nell’ambito dei NGEU Green Bond, costituito da 262,8 miliardi di euro di eligible asset (dati al 1º agosto 2025) di cui oltre 73 miliardi riconducibili all’Italia, ha il potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’Ue di 53,4 milioni di tonnellate di Co₂ all’anno.

Le emissioni di Green Bond NextGenerationEU si basano sul Green Bond framework NGEU, adottato nel settembre 2021 e allineato ai Green Bond Principles dell’Icma.

0 commenti