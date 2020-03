Al via Integrated Governance Index 2020

Coinvolte nel progetto Integrated Governance Index quasi 300 aziende. Ecco le novità e come partecipare. Nasce IGIwire per comunicare le novità Esg delle aziende Igi

Mai come quest’anno, dopo Covid-19, la sostenibilità rappresenta una strada per guardare avanti. Oltre questa fase di emergenza, e verso un diverso e migliore modello di business e società. In questo clima, che ci lascia una maggiore consapevolezza della necessità del ruolo politico delle aziende (leggi gli articoli sul tema), quasi 300 imprese sono state in questi giorni chiamate a partecipare al progetto sviluppato da ETicaNews sulla governance della sostenibilità: l’Integrated Governance Index. Con la convinzione che mai come oggi, come ha sottolineato l’editoriale di questa settimana (“Coronavirus visto dalla frontiera Esg”), emerga la necessità di una cultura della “buona governance”. Perché questa invasione di Coronavirus ha mostrato quanto il “come gestire i problemi”, ossia il potenziale impatto della “G” del problema, giochi un ruolo forse anche più cruciale del problema stesso. A livello di governance globale, a livello di comunità socio-economica e a livello di singola impresa.

IL VALORE DI UN INDEX

L’Integrated Governance Index (IGI) è il primo indice quantitativo che esprime in modo chiaro e sintetico il posizionamento delle aziende in relazione agli aspetti chiave di sostenibilità, come la presenza o meno di un comitato sostenibilità, l’esistenza di una politica di remunerazione legata a parametri Esg o la diversity del board. L’Index vuole quindi fotografare il grado di progresso nella governance della sostenibilità o governance integrata. Con una triplice valenza:

Individuare il gruppo di aziende ˝engaged˝ sul governo degli ESG.

Si tratta di un gruppo di aziende che investe tempo ed energia in un dialogo/confronto sul tema della governance della sostenibilità, all’insegna proprio di quella capacità di engagement con gli stakeholder che vede nell’interazione uno degli aspetti più costruttivi della sostenibilità.

Rappresentare una proxy delle best practice del mercato.

Le aziende coinvolte dimostrano non solo attenzione agli Esg e agli stakeholder ma anche di avere una struttura interna che gestisce e monitora i dati necessari a partecipare.

Diventare uno strumento di consapevolezza.

Attraverso Igi prende forma un osservatorio di analisi dei trend, uno strumento di benchmarking per le aziende, un catalizzatore di best practice per stimolare il dibattito

L’Index, che si compone di due aree di indagine (Ordinaria e straordinaria), viene costruito attraverso un questionario strutturato sulla base delle guidance internazionali (Unep Fi, Iirc, Gri), delle normative e delle best practice di autoregolamentazione italiane ed europee. A queste si aggiungono i trend di medio e lungo periodo monitorati da ETicaNews, la valutazione del livello di maturazione del mondo delle imprese e del mercato, l’evoluzione delle richieste degli stakeholder, tra cui gli investitori.

Il panel di riferimento per l’indagine include oggi le prime 100 società quotate, le società che pubblicano la Dichiarazione non finanziaria ai sensi del decreto legislativo n.254 del 30 dicembre 2016, le prime 50 società non quotate e industriali della classifica Mediobanca (scopri i partecipanti all’Index 2019; per informazioni e per partecipare scrivi a ufficio.studi@eticanews.it).

LE NOVITÀ 2020

L’Area di indagine straordinaria 2020 è stata sviluppata con ESGeo ed è dedicata alla ESG Digital Governance: l’applicazione di tecnologia (piattaforma informatica o software di elaborazione/simulazione) alle fasi di monitoraggio, raccolta, gestione, messa in sicurezza e condivisione dei dati non-financial.

Novità anche per l’Area Ordinaria, soggetta annualmente a un processo di revisione e aggiornamento che tiene conto delle evoluzioni della tematiche (a livello regolamentare, di autodisciplina, di richieste del mercato e degli stakeholder, di maturità del mercato). E che nel 2020 non poteva non tenere conto del messaggio lanciato dal nuovo Codice di autodisciplina di Borsa Italiana che, in linea con la direzione europea (vedi l’articolo “Autodisciplina, svolta Esg dei codici Ue”) ha introdotto il concetto di successo sostenibile e integrato la sostenibilità in tutta la struttura del Codice. Tra le modifiche più significative dell’Index, l’introduzione del concetto di purpose con il rafforzamento dell’area materialità e stakeholder e il recepimento dell’indagine sulle Risorse umane, che nel 2019 aveva costituito l’Area di indagine Straordinaria del progetto.

Nasce inoltre nel 2020, IGIwire: tutte le aziende partecipanti al progetto potranno accedere a un canale diretto con la redazione di ETicaNews e a uno spazio dedicato dove verranno segnalate le novità Esg che riguardano le società IGI.

PERCHÉ PARTECIPARE?

La principale forza dell’Index è frutto di una scelta originaria che mirava esattamente a evitare la discrezionalità dei premi a giuria: i punteggi di IGI sono il risultato di un modello quantitativo. Certo, entrando nel merito, si può disquisire se sia corretta la selezione, che l’Index fa, dei fattori di integrazione degli Esg nella governance. E poi, a seguire, se il peso assegnato ai diversi fattori (ormai davvero tanti: oltre 70 domande) sia coerente con la realtà. Anzi, con le molteplici realtà con cui le aziende si confrontano. Su questo, ovviamente, non ci sono certezze. C’è stata, però, sempre l’apertura a recepire cambiamenti e miglioramenti suggeriti dai partecipanti, e infatti la composizione dell’Index si è evoluta in quattro anni. E c’è sempre stata la volontà di aggiornamenti coraggiosi, a premiare le aree di frontiera, quelle che possono caratterizzarsi per capacità di garantire l’endo-miglioramento che deve essere proprio una buona governance.

Da sempre l’Index si è quindi proposto non come un semplice “award” ma come uno strumento a servizio delle aziende su un triplice fronte:

L’Integrated Governance Index è uno strumento di valutazione per l’azienda

Successivamente alla partecipazione verrà comunicato il posizionamento nell’Index dell’azienda e la performance nelle singole aree tematiche, con un report sintetico di benchmarking.

L’Index è uno strumento di allineamento e dialogo tra le funzioni aziendali

La compilazione dell’Index favorisce l’allineamento tra le figure interne all’azienda che sono coinvolte su vari fronti nella gestione degli ESG e delle informazioni non finanziarie, anche in relazione alla necessità di migliorare i processi per l’elaborazione della Dnf. Nello spirito dell’indagine, consigliamo di coinvolgere nella compilazione del questionario, tutte o in parte, le seguenti funzioni (in ordine alfabetico): affari legali, amministratore delegato, amministrazione e finanza, compliance, comunicazione, Csr manager, internal audit, investor relation, presidente del cda, rischi, risorse umane, segretario del cda.

Non è un indice di investimento. Ma assume una forte valenza comunicativa

Permette di posizionarsi nel gruppo di aziende impegnate nella gestione dei fattori Esg. Aspetto centrale nella relazione con gli investitori “responsabili” e con gli altri stakeholder

LA CONFERENCE SUI RISULTATI

In linea con questa filosofia, la disclosure dei risultati dell’Index è limitata alle sole best practice individuate (per classifica complessiva, settore, tipologia di azienda, etc). Un modo sia per favorire la partecipazione delle realtà che hanno avviato il cantiere sulla governance Esg, sebbene non siano ancora arrivate alla meta, sia valorizzare le imprese che hanno investito e accelerato sull’implementazione delle best practice. I risultati verranno presentati nella ESG Business Conference in agenda per il 10 giugno 2020 organizzata con i partner Mercer, ESGeo, Crédit Agricole, Dentons, Gianni Origoni Grippo Cappelli e Assofondipensione. All’evento verranno invitate a presentare il proprio caso alcune delle best practice individuate dall’Index e saranno diversi i momenti di confronto e partecipazione (tavole rotonde, workshop e networking) tra professionisti degli Esg, manager, istituzioni e investitori.