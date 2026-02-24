Il programma di Consulentia 2026

Manca poco alla tredicesima edizione di Consulentia, l’evento ideato da Anasf che si terrà dal 17 al 19 marzo 2026 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nella tre giorni si alterneranno convegni targati Anasf a conferenze dedicate a cura di alcuni partner sponsor.

Gli appuntamenti Anasf sono molteplici. Scopri il programma.

MARTEDì 17 MARZO

Oltre i Saluti istituzionali, è prevista una conferenza dal titolo “Governare il cambiamento: Sicurezza, competenze e AI nell’economia di domani” che coinvolge le principali reti di intermediazione finanziaria: in uno scenario normativo e tecnologico in evoluzione, le reti analizzano come governance, competenze e processi stiano evolvendo per rafforzare qualità della consulenza e responsabilità condivisa lungo l’intera filiera. Al centro del dialogo: cybersecurity e protezione del risparmiatore, gestione dei bias cognitivi nella relazione consulente-cliente, adozione responsabile dell’intelligenza artificiale e centralità della formazione continua. Un confronto orientato a definire priorità strategiche e nuovi standard di affidabilità per la consulenza finanziaria.

A seguire “La sicurezza digitale nell’economia tra protezione e conoscenza”, un focus dedicato all’analisi dello scenario attuale del cyberspazio, tra evoluzione delle minacce informatiche, dinamiche in atto e implicazioni per il sistema Paese, per una riflessione sulle ricadute concrete sulla vita delle persone e l’urgenza di rafforzare strumenti di tutela e consapevolezza digitale a protezione di cittadini e risparmiatori.

MERCOLEDì 18 MARZO

Durante la Plenaria “Al centro della Consulenza Finanziaria” si esplorerà la consulenza finanziaria come dialogo tra società e finanza. Ad aprire i lavori la relazione annuale del Presidente Luigi Conte, seguita da una tavola rotonda tra istituzioni e professionisti.

I lavori proseguiranno con “Economia sociale: politiche pubbliche, iniziative private e professioni per un ecosistema più inclusivo”: un confronto dedicato all’economia sociale, con istituzioni, politica, ricerca e professioni, per approfondire come rafforzare inclusione, coesione sociale e tutela delle fasce più vulnerabili. Il panel mette a fuoco la sinergia tra politiche pubbliche e iniziative private, il ruolo della cultura finanziaria come leva di sostenibilità e il contributo dei consulenti finanziari come facilitatori.

Infine, l’appuntamento “Il patto per la fiducia” che metterà a fuoco come costruire oggi il patto per la fiducia tra risparmiatori, consulenti e sistema. Dalla presentazione del White Book Fecif nasce un confronto tra istituzioni, politica e industria sul ruolo della consulenza finanziaria, tra tutela del risparmio, qualità professionale e formazione continua. La Legge di Bilancio e i suoi effetti su fiscalità, investimenti, Tfr e previdenza complementare sono al centro di un approfondimento che offre ai consulenti finanziari una lettura tecnica e prospettica, utile a guidare risparmio e pianificazione di lungo periodo.

GIOVEDì 19 MARZO

La giornata si apre con l’evento “Sui Generis: costruiamo valore insieme”, un momento per raccontare in modo innovativo il ruolo sociale del consulente finanziario, mettendo in luce il valore del suo impegno nell’accompagnare le persone nella realizzazione di progetti comuni e sostenibili nel tempo.

A seguire il Convegno Anasf.

Maggiori informazioni sul sito www.consulentia.com

