Imballaggi tossici, ong contro la Us Fda

ET.litigation propone ogni settimana un esempio particolarmente interessante di contenzioso legato agli Esg, ossia le "Esg litigation". In questa rubrica troverete anche gli aggiornamenti dei casi più importanti, magari accompagnati da contributi legali. Selezionati per chi vuole approfondire questo nuovo fronte

Una coalizione di gruppi ambientalisti ha fatto causa contro la Food and Drug Administration degli Stati Uniti per l’uso di ftalati altamente tossici negli imballaggi alimentari in plastica.

Il caso. La causa è stata depositata il 19 dicembre 2024 presso la United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit da un gruppo di otto ong. La causa è l’ultima mossa di una battaglia in corso da otto anni contro la Fda per vietare l’uso delle sostanze chimiche negli imballaggi alimentari. Finora, infatti, l’agenzia si è sempre schierata con l’industria che si oppone alle restrizioni.

Nello specifico, i querelanti chiedono di revocare un’autorizzazione di 40 anni fa per una classe di quasi 30 sostanze chimiche, gli ftalati, sostenendo che si basava su una scienza da tempo considerata obsoleta. Gli ftalati sono utilizzati come plastificanti in contenitori di plastica, utensili da cucina e materiali per la preparazione di alimenti. Diverse ricerche scientifiche negli ultimi 10 anni hanno trovato queste sostanze chimiche nella maggior parte dei campioni alimentari testati e hanno collegato livelli molto bassi di esposizione a difetti alla nascita, parto pretermine e danni allo sviluppo per feti e bambini. L’Unione europea ha già vietato o limitato alcuni composti ftalati a contatto con gli alimenti.

I pregressi. Dal 2016, i gruppi ambientalisti chiedono alla Fda di adottare misure contro le sostanze chimiche poiché presentano gravi rischi per la salute. Ma l’agenzia ha ignorato le petizioni per cinque anni, violando la legge che impone una risposta entro sei mesi.

I gruppi nel 2021 hanno citato in giudizio la Fda, costringendola a rispondere. Nel 2022, l’agenzia si è pronunciata contro l’adozione di misure per revocare le autorizzazioni per l’uso di ftalati nel contatto alimentare, sostenendo che l’industria aveva già abbandonato l’uso del contatto alimentare per la maggior parte degli ftalati.

Allora i gruppi hanno presentato un appello chiedendo all’agenzia di riconsiderare la sua posizione, ma la Fda ha confermato la decisione nell’ottobre 2024. I gruppi hanno quindi deciso di rivolgersi al tribunale per chiedere ai giudici di ordinare un divieto sulla classe chimica.

Alessia Albertin

0 commenti