Mef, in consultazione schema dei dati Esg tra Pmi e banche

Il Tavolo per la Finanza Sostenibile ha recentemente sviluppato un documento intitolato “Dialogo di sostenibilità tra Pmi e Banche” uno strumento volto a facilitare la comunicazione tra le Pmi e gli istituti bancari sui temi della sostenibilità. Il Tavolo è stato promosso a fine del 2022 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coinvolge il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), l’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) e la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).

Il documento, attualmente in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024, propone un modello di riferimento per la standardizzazione delle informazioni Esg. Questo modello è stato pensato per essere proporzionato alla dimensione delle imprese e rappresenta un primo passo per aiutare le Pmi a comprendere e gestire questi temi cruciali. La struttura del documento include 45 informazioni di sostenibilità, organizzate in cinque sezioni tematiche: informazioni generali, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ambiente, sociale e governance. Inoltre, il documento offre una guida metodologica per supportare le imprese nella compilazione delle informazioni richieste.

0 commenti