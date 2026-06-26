Quelli che… fanno sostenibilità/ 136

Una selezione dei protagonisti della sostenibilità che ETicaNews ha incontrato nell'ultimo periodo. Una parte del mondo raccolto nelle ET.directories: Mark Levine - Sherry Madera - Matteo Maria Zuppi - Alberto Pirelli - Silke Stremlau

Nel corso delle ultime settimane, ETicaNews ha coinvolto o menzionato una serie di protagonisti del business sostenibile e responsabile. Di seguito, ne riportiamo alcuni, con una breve sintesi di ciò che hanno detto e delle posizioni che hanno espresso, con rimando al relativo articolo. Queste persone sono solo una minima parte delle centinaia di protagonisti che ETicaNews ha incrociato nel suo percorso, e che stiamo raccogliendo nel nostro database, per offrire un riferimento unico ai professionisti dell’economia e finanza responsabile.

ABBIAMO PARLATO DI…

Mark Levine, Comptroller of New York City

ARTICOLO: Pensioni NY, bandi monstre in chiave Esg

I fondi pensione di New York hanno avviato la gara per il rinnovo di mandati azionari per circa 127 miliardi di dollari, introducendo criteri Esg più stringenti. La selezione si inserisce nel piano per raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 e richiederà ai gestori impegni concreti sul fronte delle emissioni e dell’engagement. Tra gli asset manager finiti lo scorso anno sotto scrutinio il Comptroller Mark Levine ha confermato criticità per BlackRock e Fidelity, mentre PanAgora ha rafforzato il proprio approccio. I cinque fondi pensione amministrati dal Comptroller hanno già dimezzato le emissioni finanziate rispetto al 2019, rendendo governance climatica e capacità di engagement elementi sempre più decisivi nella scelta dei gestori.

ABBIAMO PARLATO DI…

Sherry Madera, amministratrice delegata di Cdp

ARTICOLO: Cdp si divide in due e apre al private equity

La crisi economica e la necessità di investire in tecnologia spingono Cdp (ex Carbon Disclosure Project) verso una profonda riorganizzazione. L’organizzazione si dividerà in due entità. Una società commerciale indipendente, sostenuta dal fondo di private equity Permira e dedicata a dati e servizi di disclosure, e la Cdp Foundation, ente benefico focalizzato sulla promozione della rendicontazione ambientale basata sulla scienza. La fondazione manterrà una quota nella nuova società e un ruolo nel consiglio di amministrazione. L’amministratrice delegata Sherry Madera ha definito l’operazione «il prossimo capitolo dell’evoluzione di Cdp», sottolineando l’obiettivo di rafforzare la disclosure scientifica e semplificare il reporting attraverso nuove tecnologie.

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Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

ARTICOLO: Zuppi: «Responsabilità è ciò che dà senso anche alla finanza»

«Esg utili, ma non sufficienti», è uno dei messaggi emersi dalla presentazione delle nuove “Linee guida per gli investimenti etici e sostenibili” della Conferenza Episcopale Italiana. Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ha ribadito che la finanza deve restare al servizio della persona, del lavoro e del bene comune, evitando derive autoreferenziali. Nel documento aggiornato trovano spazio i temi della gestione professionale del patrimonio, dell’engagement e della responsabilità verso le generazioni future. Pur riconoscendo il valore dei criteri Esg, la Cei sottolinea che nessun rating può sostituire la responsabilità dell’investitore e richiama l’importanza di collegare risparmio ed economia reale per favorire uno sviluppo sostenibile di lungo periodo.

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Alberto Pirelli, presidente di Fondazione Sodalitas

ARTICOLO: Sodalitas: sostenibilità sociale più rilevante per l’82% aziende

Dal 4° Rapporto dell’Osservatorio Sodalitas sulla Sostenibilità Sociale d’Impresa emerge che la sostenibilità continua a rafforzarsi nelle strategie aziendali. Il 90% delle imprese la considera un valore di riferimento e l’82% ritiene che la sua importanza sia cresciuta negli ultimi cinque anni. «La sostenibilità sociale non subisce arretramenti», ha affermato Alberto Pirelli, presidente di Fondazione Sodalitas, evidenziando come le aziende più impegnate ottengano migliori risultati in termini di crescita e competitività. Per il 93% delle imprese le iniziative rivolte ai dipendenti rappresentano un investimento e non un costo. Tra i principali benefici segnalati figurano reputazione, fidelizzazione dei clienti, clima interno e capacità di attrarre talenti.

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Silke Stremlau, Presidente del Sustainable Finance Advisory Board

ARTICOLO: Berlino restringe il Sustainable Finance Advisory Board

I ministeri tedeschi delle Finanze e dell’Ambiente hanno ricostituito il Sustainable Finance Advisory Board, riducendolo a 20 membri per rafforzarne l’efficacia. Il nuovo assetto punta ad avere un maggior peso operativo sulla finanza sostenibile e sulla competitività economica, con l’obiettivo prioritario di favorire l’afflusso di capitali privati verso investimenti sostenibili. Tra i membri confermati figura Silke Stremlau, già presidente del precedente board.

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