Conser: «Valutiamo l’Esg visto dagli altri»

Il partner dell'advisor svizzero affronta il tema della moltiplicazione dei rating. Lo strumento Consensus si propone di definire una «visione aggregata del mercato» con l’utilizzo della meta-analisi Esg proprietaria

L’aumento delle informazioni Esg (Environmental, social and governance), per quanto positivo in un’ottica di investimento sostenibile, fa emergere anche la necessità di una mappa del territorio. O meglio, di «una griglia di lettura neutra e facilmente comprensibile per supportare le scelte degli investitori». Così Matteo Bosco, che arriva da Aberdeen Am, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Business Development Southern Europe and Switzerland, e prima ancora è stato per dieci anni ad di Credit Suisse Am in Italia, definisce l’operato della società di consulenza Esg, Conser, di cui è partner da pochi mesi. Conser nasce nel 2007 e, in seguito all’intuizione della fondatrice Angela de Wolff, ha sviluppato un tool in grado di misurare l’impatto e la sostenibilità dei portafogli con l’obiettivo di creare una struttura omogenea di riferimento tra le diverse fonti di dati, rating, e classifiche Esg. Grazie alla sua metodologia unica “consensus-driven” utilizzata, di recente, nella creazione del modulo Esg Analytics di Trackinsight, Concer vuole concretizzare un approccio volto a fare ordine nella complessità, tenendo presenti «i bisogni specifici di ogni investitore».

Qual è l’idea alla base della nascita di Conser?

La significativa espansione del mercato degli investimenti sostenibili e il relativo aumento di dati disponibili hanno generato un numero elevato e crescente di rating Esg, classifiche, indici e fondi sostenibili. Questi offrono al mercato un ricco bacino di informazioni sulla sostenibilità, e ognuno esamina i tre fattori (ambientale, sociale e di governance) attraverso lenti diverse. Con così tante opzioni, gli investitori sono tuttavia costretti a decidere quali soluzioni meritano la loro attenzione e soddisfano le loro esigenze decisionali. E la scelta diventa ancora più difficile quando due rating Esg offrono risultati diversi per lo stesso investimento. Inoltre la lettura di complessi rapporti di sostenibilità e la loro traduzione in decisioni di investimento può essere una sfida. L’obiettivo di Conser è, dunque, assistere l’investitore, combinando più fonti Esg e opinioni dei gestori patrimoniali, in modo da offrire una visione aggregata del mercato. La combinazione delle diverse fonti apre la strada a una visione multi-Esg delle posizioni di investimento.

Quale è la vostra metodologia Esg Consensus e come si configura la meta-analisi Esg?

Lo strumento Esg Consensus elaborato da Conser si basa su molteplici fonti Esg indipendenti e riconosciute. Questo strumento innovativo include non solo una varietà di rating Esg, ma anche la “saggezza degli investitori” tramite un’approfondita analisi dei principali fondi sostenibili e la “saggezza del pubblico” andando a pescare nelle fonti pubbliche di informazione in merito alle aziende. A oggi possiamo contare su una ventina di fonti, che vengono verificate e monitorate a cadenza trimestrale. Il tutto viene elaborato dal team di esperti che hanno accumulato molti anni di esperienza in questo processo. Occorre sottolineare poi, che si tratta di una metodologia in costante evoluzione. Un processo dinamico.

Chi si avvale del vostro servizio?

Dal momento della fondazione (oltre dieci anni fa) a oggi, Conser ha lavorato con successo con oltre 40 clienti istituzionali tra fondi pensione, fondazioni, banche e gestori patrimoniali. In qualità di società indipendente, siamo in grado di offrire una consulenza imparziale e illimitata. La chiara e semplice rappresentazione grafica riconducibile alle classi energetiche della nostra rendicontazione ci ha inoltre permesso di soddisfare il bisogno crescente di piattaforme di distribuzione di relazionarsi efficacemente col proprio pubblico in merito alla sostenibilità dei propri portafogli.

Arriviamo alla notizia di cronaca, ossia la collaborazione con la piattaforma di analisi di Etf Trackinsight, e lo sviluppo del modulo Esg Analytics. Come si configura questa collaborazione?

Trackinsight analizza gli Etf con la metodologia basata sul consenso sviluppato da Conser e offre un’analisi approfondita del consenso Esg sulle aziende a cui gli Etf sono esposti, così come le principali controversie e le violazioni delle norme internazionali, oltre a misure di performance per gli impatti positivi e negativi delle industrie esposte ai cambiamenti climatici. Un punteggio sostenibile facilmente comprensibile, che sarà disponibile per oltre 3mila replicanti quotati in Europa, Nord America e Asia emessi dalle maggiori società di investimento.

Che aria si respira sul fronte della sostenibilità, in Svizzera?

La Svizzera è un piccolo Paese ma di grandi tradizioni. Non soltanto quello dell’armonizzazione con la normativa Europea è un tema molto rilevante, ma rimane di fondamentale importanza l’apertura al resto del mondo. Con una lunga storia nel campo della sostenibilità e numerose aziende leader che offrono prodotti finanziari innovativi e sostenibili, Berna è inoltre leader internazionale nell’integrazione dei principi di sostenibilità nell’economia e nella società. La sua costituzione dichiara che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo nazionale. In qualità di piazza finanziaria, la Svizzera gestisce circa 390 miliardi di franchi secondo i principi di sostenibilità.

Raffaela Ulgheri