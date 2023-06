Anticipazioni IGI 2023: il 36% fa la doppia materialità

In breve

La quasi totalità delle società quotate ha sviluppato l’analisi di materialità con riferimento all’esercizio 2022 (78 su 80, pari al 97,5% del campione quotate).

Sono inoltre 29 le aziende (pari al 36,25% del campione quotate) che hanno rendicontato l’esercizio 2022 secondo il principio di doppia materialità, e che hanno pubblicato il modello utilizzato; a queste si aggiungono ulteriori 9 aziende (pari all’11,25% del campione quotate) che non l’hanno pubblicato. Sono invece 22 (il 27,5% del campione quotate), le aziende che dichiarano di non averlo fatto mentre una su quattro (20 aziende) rimanda tale adempimento al prossimo anno.

Lo confermano i dati di Integrated Governance Index (IGI) 2023 in relazione all’area di indagine “Purpose, materialità e stakeholder”, in particolare, in risposta alla domanda “La società ha rendicontato l’esercizio 2022 secondo il principio di doppia materialità?”

In questa analisi la doppia materialità è da intendersi come “l’unione della materialità di impatti e della materialità finanziaria. Una tematica di sostenibilità, sotto la doppia materialità, sarà materiale se risulta materiale dal punto di vista della materialità di impatto o da quello della materialità finanziaria o da entrambe le prospettive”.

