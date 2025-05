Assiom Forex sull’evoluzione della finanza sostenibile

In breve

Giovedì 22 maggio presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo si terrà dalle 14 alle 18 la Spring Conference 2025 di Assiom Forex.

Il tema dell’incontro è L’evoluzione della finanza sostenibile in un mondo sempre più complesso.

Nella prima sessione si discuterà di Esg e geopolitica: l’Europa continua il suo percorso nella transizione sostenibile. Gli Stati Uniti d’America sono per un passo indietro. Cosa ne sarà dell’Esg nell’ambito della collaborazione atlantica e non solo?

Ne parleranno Maria Paola Toschi, Senior Strategist di Jp Morgan Asset Management, Dario Mangilli, Head of Sustainability di Impact Sgr e Laura Maida, Head of Esg Steering di Intesa Sanpaolo, moderati da Antonio Lancellotti, Co-Responsabile Commissione Esg di Assiom Forex.

Nella seconda sessione il focus sarà la proposta Omnibus. Quali saranno gli impatti su imprese e banche? Quali gli effetti sulla raccolta dati di sostenibilità per la classificazione dei prodotti finanziari, profilazione cliente e importanza dell’engagement investitori-imprese?

Moderati da Sabrina Bonomi, Wealth Risk Advisor di CredemBanca, proveranno a rispondere a queste domande Gabriele De Carli, Senior Manager di Be Shaping The Future, Maria Martinelli, Responsabile Area Esg di Aiaf e Armando Carcaterra, Responsabile Dipartimento Investment Support and Principles di Anima Sgr.

