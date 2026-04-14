Azioni Esg agitate dagli alti e bassi su Hormuz

I trend di breve periodo delle quotazioni delle blue chip italiane più Esg appaiono orientati al recupero nelle ultime sedute, ma ancora agitati dagli sviluppi geopolitici. Le tensioni su Hormuz continuano a influenzare il sentiment dei mercati globali. Terna e Danieli protagoniste del recente newsflow Esg

Prosegue la fase da montagne russe per le azioni a maggiore capitalizzazione più sostenibili di Piazza Affari, inserita in un contesto di elevata incertezza geopolitica. Nelle ultime cinque sedute, tuttavia, i principali benchmark Esg italiani hanno mostrato un recupero significativo: sia il Mib Esg sia il Morningstar Sustainability 24 registrano rialzi intorno al 4%, nonostante la volatilità osservata nella seduta di lunedì 13 aprile.

Il trend di breve periodo positivo si inserisce però in uno scenario dominato dalle tensioni internazionali, in particolare dagli sviluppi nei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Il fallimento dei negoziati e le frizioni legate alle attività nucleari di Teheran e al tema dello Stretto di Hormuz continuano a rappresentare il principale fattore di incertezza per i mercati globali. In questo contesto, anche il comparto Esg risulta strettamente legato alle dinamiche geopolitiche, con gli investitori più impegnati a valutare le condizioni di un eventuale allentamento delle tensioni che non a prezzare uno scenario di stabilizzazione già definito.

In questo quadro, anche le blue chip più Esg restano fortemente esposte agli sviluppi del contesto energetico e geopolitico. Secondo quanto evidenziato dagli analisti di Equita Sim, il blocco o le tensioni sullo Stretto possono essere letti anche come leva negoziale, con possibili effetti rapidi sui prezzi in caso di riapertura del dialogo. Tra i titoli sotto osservazione da parte di Equita Sim, Eni potrebbe beneficiare direttamente del rialzo dei prezzi degli idrocarburi, mentre Maire potrebbe invece trarre vantaggio nel medio periodo da eventuali attività di ricostruzione e ripristino delle infrastrutture energetiche.

Sul fronte del newsflow Esg, le indicazioni provenienti dalle società quotate restano selettive ma coerenti con il ruolo della finanza e degli investimenti nella transizione. Terna ha sottoscritto con Banco Bpm una linea di credito Esg-linked da 100 milioni di euro, con durata quinquennale e tasso legato al raggiungimento di specifici indicatori ambientali, sociali e di governance. L’operazione rafforza la flessibilità finanziaria del gruppo e conferma l’integrazione della sostenibilità nelle scelte di funding.

Nel campo degli investimenti industriali attenti alla sostenibilità, è stato annunciato il progetto di Abs, controllata del gruppo Danieli, che ha avviato un investimento da 400 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di acciai speciali a Pozzuolo del Friuli. Il progetto, denominato Hybrid Digital Green Plant, integra tecnologie avanzate lungo l’intero ciclo produttivo e punta a definire nuovi standard di sostenibilità nel settore siderurgico. Tra i risultati attesi figurano una riduzione dei consumi idrici fino al 50%, un minore utilizzo di materiali e una diminuzione dell’intensità carbonica di circa il 16%. L’iniziativa si inserisce nel piano industriale di Abs, che prevede una significativa quota di investimenti dedicata a tematiche ESG e l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ del 30% entro il 2030.

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