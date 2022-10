Azioni Esg in trend rialzista verso Halloween

La seconda parte di ottobre, quella che conduce verso la festa della paura, si sta mostrando benevola per le società più sostenibili e responsabili di Piazza Affari. Il buon momento delle azioni Sri è favorito da un newsflow positivo sul fronte dell'impegno nella sostenibilità

La seconda parte di ottobre, quella che in agenda conduce verso la festa della paura, Halloween, si sta mostrando benevola per le quotazioni dei titoli delle società più sostenibili e responsabili di Piazza Affari sotto osservazione nella simulazione di trading con azioni Esg implementata dall’Ufficio Studi di ET (vedi Trading con azioni Esg: perché no?). In effetti, da un punto di vista di analisi tecnica e quantitativa dei grafici, dopo un agosto e un settembre da profondo rosso, con lo scorrere del mese in corso appare in evidente attenuazione la paura che aleggiava sui mercati finanziari. Tra cui, ovviamente, anche Piazza Affari.

Il miglioramento in corso aveva già mostrato qualche indizio nella prima parte di ottobre (leggi La tenuta dei supporti aiuta le azioni Esg) e le ultime sedute hanno evidenziato diverse conferme. Certo, la strada rialzista è irta di ostacoli grafici. Diverse resistenze importanti si trovano su un percorso che se prendesse consistenza trasformerebbe quella che per ora è una normale reazione tecnica dopo i precedenti cali in un trend ascendente vero e proprio che possa essere cavalcato dai trader amanti di strategie di trend following. In ogni caso, non mancano già alcuni segnali che potrebbero essere presi in considerazione in ottica di trading.

Il buon momento delle azioni Sri in Borsa è favorito da un newsflow positivo sul fronte dell’impegno nella sostenibilità da parte di alcune blue chip. A cominciare dal settore bancario, sempre vivace nel comunicare attività dallo stampo Esg. Vediamo alcune delle novità più recenti.

Intesa Sanpaolo ha presentato il laboratorio Esg per le imprese laziali in collaborazione con la Luiss e la Camera di Commercio di Roma. Il progetto prevede un plafond da 500 milioni di euro finalizzato a stimolare gli investimenti delle aziende del territorio della direzione regionale Lazio e Abruzzo. Da parte sua, l’altra big del settore, Unicredit, ha continuato a finanziare le imprese con finanziamenti legati a obiettivi Esg. Tra le ultime operazioni, quella da 20 milioni di euro a favore di Unox, il primo produttore di forni professionali al mondo. Nel settore, si è messa in evidenza anche Bper Banca lanciando una partnership con il Muse – Museo delle Scienze di Trento con l’obiettivo di far conoscere ai visitatori le pratiche di sostenibilità adottate dall’Istituto e le possibili scelte che il cittadino può’ fare con i propri investimenti. Per farlo Bper ha allestito all’interno della Goal Zero Area un’installazione in cui l’utente può, tramite una plancia interattiva, scoprire quanto valore condiviso è possibile generare utilizzando i propri risparmi, selezionando diverse strategie di investimento legate alla finanza sostenibile, oppure scoprire a quali fattori Esg corrispondono differenti iniziative proposte da Bper Banca per generare valore positivo e di lungo periodo.

Tra le utility, Terna ha comunicato di aver sottoscritto una linea di credito legata a indicatori Esg per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro. La linea di credito avrà una durata di tre anni, con un tasso d’interesse legato all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori Esg, sottoscritta con Smbc Bank Eu Ag – Milan Branch. Snam ed UnipolSai hanno invece siglato un accordo per la creazione di una polizza di responsabilità civile che tenga conto degli obiettivi Esg dell’azienda di San Donato Milanese. Attraverso il contratto assicurativo con Snam, UnipolSai riconosce – per la prima volta – la significatività delle politiche ed azioni legate alla sostenibilità nella quotazione del rischio. Ma soprattutto premia l’impegno dell’assicurato nella prevenzione del rischio, con una potenziale riduzione sul premio annuo di Snam Rete Gas al raggiungimento di determinati obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di metano.

0 commenti