Clima ancora sereno per le azioni Esg

Nel complesso a febbraio il trend delle big cap più sostenibili ha proseguito nel cammino rialzista già portato avanti a gennaio, come riassunto dall'indice Mib Esg. Il suo uptrend graficamente non mostra ancora stress. Come newsflow Esg, spiccano tra le altre Intesa Sanpaolo, Unicredit e, nell'Euronext Star, Orsero

Notizie positive per gli investitori attivi che puntano sulle azioni a grande capitalizzazione più sostenibili presenti in Piazza Affari e messe sotto osservazione dall’Ufficio Studi di ET (vedi Trading con azioni Esg: perché no?). Nel complesso il trend ha proseguito nel cammino rialzista già portato avanti nel mese di gennaio, come riassunto nell’andamento del Mib Esg. L’indice nato a ottobre 2021 (vedi Borsa Italiana presenta l’indice Mib ESG), ha raggiunto nuovi massimi storici. Attualmente, l’analisi tecnica e quantitativa della tendenza dei valori dell’indice non mostra segnali di debolezza: il movimento ascendente appare ancora equilibrato, non emergono ancora segnali grafici di esaurimento o di inversione della spinta rialzista, mentre gli indicatori di forza non mostrano eccessivi livelli di stress dell’uptrend, a parte quelli di brevissimo termine che lanciano qualche segnale di surriscaldamento.

Dal punto di vista del newsflow Esg da parte delle big cap più sostenibili in Borsa Italiana, le protagoniste sono state soprattutto gli istituti bancari e finanziari.

In una nota sui conti annuali appena pubblicati, Intesa Sanpaolo ha segnalato di continuare a ridurre strutturalmente i costi, citando come driver anche il forte impegno Esg, con un posizionamento ai vertici mondiali per l’impatto sociale. UniCredit ha annunciato un finanziamento di 40 milioni di euro per Matrix Renewables, destinato alla realizzazione di sei impianti fotovoltaici in Sicilia, Lombardia e Campania. Questi progetti contribuiranno alla produzione di energia rinnovabile e alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Al di fuori delle blue chip, tra le società in evidenza spicca Orsero, quotata nel paniere Euronext Star di Piazza Affari. Il gruppo alimentare italiano, nel pubblicare i risultati preliminari del 2024 ha infatti anche condiviso gli obiettivi Esg per il 2025, puntando a ridurre il consumo energetico, coinvolgere i mercati nella lotta allo spreco alimentare e certificare tutti i suoi magazzini per la sicurezza alimentare.

Fabrizio Guidoni

