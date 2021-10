I dati diffusi nei giorni scorsi evidenziano la progressione delle aziende che hanno adottato criteri di interpretazione degli Esg. Gli Stakeholder Capitalism Metrics danno un purpose ai dati. Le verifiche della Sbti danno una legittimazione

C’è una tangibile accelerazione nell’evoluzione del reporting Esg da parte delle aziende. E questa accelerazione spinge verso una doppia direzione. La prima riguarda la ricerca di uno scopo, ovvero la ricerca di una impalcatura strategico-valoriale entro la quale suddividere la molteplicità delle informazioni Esg. La seconda direzione è la ricerca di legittimazione, ossia di un supporto alla veridicità Esg, oggi ancora non sostenuta da asseverazioni e compliance. Entrambe rivelano la stessa matrice comune, ossia che il sistema imprenditoriale sta cercando con forza una regolazione dell’entropia Esg, a prescindere o, comunque, in parallelo quelle che possono essere direttive di compliance europea

LA RICERCA DI UNo Scopo

La ricerca di uno “scopo” (un purpose) si legge in una nota diffusa nei giorni scorsi World Economic Forum in merito alla diffusione delle metriche di Stakeholder Capitalism, lanciate a fine 2020. Queste metriche raggruppano variabili Esg (per la buona parte riconducibili a indicatori Gri) classificandole secondo quattro pilastri: Governance, Pianeta, Persone e Prosperità. Quattro pilatri che puntano a dare uno scopo specifico e ulteriore alle informazioni di sostenibilità. Cioè puntano a rendere chiaro e confrontabile l’impegno delle imprese verso i propri stakeholder. Non si tratta, insomma, di sostituire un alfabeto (gli Esg) con qualcosa di differente. Ma di prendere le variabili di quell’alfabeto e raggrupparle secondo uno specifico obiettivo condiviso, perché in tal modo assumono un significato ulteriore. Lo spiega in modo chiaro Olivier Schwab, managing director del World Economic Forum: «Le Stakeholder Capitalism Metrics stanno già dimostrando che un reporting Esg coerente e comparabile può aiutare ad articolare agli stakeholder il contributo collettivo degli impegni Esg».

Ebbene, nella nota del Wef si comunica che «sono già oltre 50 aziende hanno iniziato a includere le Stakeholder Capitalism Metrics nel loro materiale di reporting principale, compresi i rapporti annuali o i rapporti di sostenibilità». E che, «tra le aziende che fanno rapporto e quelle che si sono impegnate, più di 100 aziende hanno mostrato il loro sostegno all’iniziativa Stakeholder Capitalism Metrics».

LA RICERCA DI LEGITTIMAZIONE

La ricerca di legittimazione emerge nella nota, diffusa sempre negli ultimi giorni (vedi articolo Low carbon? Solo il 20% è “scientifico”), dalla Science Based Target Initiative (Sbti), ovvero l’organizzazione che certifica quanto i dati riportati dalle aziende siano allineabili a parametri scientifici, principalmente, in tema di decarbonizzazione. Ebbene, Sbti esiste dal 2015, e ha sempre registrato tassi di crescita consistenti nel numero di aziende validate. Ma in soli due mesi, tra giugno e agosto 2021, il numero di aziende che hanno adottato science-based targets è cresciuto del 27 per cento.

E, qui, l’Italia è un caso esemplare dell’accelerazione. Le aziende nella lista della Sbti sono visibili qui e ricomprendono sia le imprese che hanno espresso un commitment sia quelle che hanno già fissato dei target (con diversi livelli di successo in termini di abbassamento della temperatura).

Ebbene, ancora nel 2019 c’era una sola società italiana: Danieli & C Officine Meccaniche.

Nel 2020, si sono aggiunte alla lista altre 11 aziende.

Nel 2021, a settembre, sono già altre 19 le imprese made in Italy visibili sul sito. Significa sfiorare il raddoppio, quando mancano ancora alcuni mesi alla fine dell’anno.