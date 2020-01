Uk, le falle nella governance Esg

Le società inglesi stanno sperimentando difficoltà nel definire il proprio purpose e l'applicazione del Codice rischia di rivelarsi un mero esercizio di compliance. Serve più attenzione alla cultura aziendale e all'analisi dei temi chiave di interesse degli stakeholder

C’è ancora da migliorare le pratiche di governance se si vuole dimostrare il proprio impatto positivo sull’economia e sulla società. In particolare, bisogna abbandonare l’approccio di stretta compliance e riempire alcune mancanze soprattutto in termini di cultura aziendale e purpose, engagement, con particolare attenzione ai temi di interesse degli stakeholder, e piani di successione. Questi in sintesi alcuni degli aspetti messi in evidenza dal Financial Reporting Council (Frc) che ha analizzato il comportamento delle aziende quotate inglesi rispetto al Codice di corporate governance inglese nel report “Annual review of the Uk corporate governance code”.

Il report ha due obiettivi: fare un assesment della corporate governance delle aziende attraverso l’analisi della qualità del reporting rispetto al Codice 2016; commentare l’adozione anticipata (early adoption”) del nuovo Codice licenziato nel 2018 e, di conseguenza, chiarire le proprie aspettative per il futuro.

Il nuovo approccio della governance

Nell’ambito del dibattito in corso sullo scopo (purpose) del mercato dei capitali e del ruolo delle aziende e degli investitori nel risolvere i problemi ambientali e sociali, Frc ha adottato modifiche sostanziali per il Codice di corporate governance Uk, per lo Stewardship Code Uk e ha introdotto nuovi principi di corporate governance per le grandi società private (Wates Principles). Questi cambiamenti hanno ampliato gli scopi della governance e della stewardship, e fanno riferimento a come gli attori del mercato dei capitali interagiscono con un più ampio set di stakeholder per creare valore sostenibile e impattare positivamente l’economia, l’ambiente e la società. «C’è una generale accettazione di questo approccio più ampio ma il reporting sugli aspetti concreti necessita di ulteriori sviluppi per dimostrare l’efficacia dell’approccio adottato», si legge nel report che parla di timori nell’efficacia del board nel considerare e riportare i rischi per la sostenibilità di lungo periodo.

Il nodo compliance

«Dalla revisione effettuata è emerso con evidenza che molte società sono semplicemente concentrate nel soddisfare gli aspetti di compliance, ma questo approccio dà poca visibilità sulle practice di governance. Se molte società si sono dichiarate “fully Code compliant”, molti report sono carenti delle informazioni sui risultati delle policy e delle practice di governance». Il Codice 2018 richiede invece di dimostrare le azioni prese e come queste si collegano alla strategia e al purpose, chiedendo in differenti circostanze di spiegare l’impatto delle azioni, per esempio in relazione all’engagement di stakeholder e dipendenti, e i progressi fatti in relazione alla diversity.

Occhio al purpose

Il Financial reporting Council ha notato che c’è “considerazione insufficiente” sull’importanza della cultura e della strategia, così come sui punti di vista degli stakeholder. «È deludente vedere che solo un piccolo numero di board ha reso noto di aver ricevuto report sulla cultura per supportare il dibattito sul tema, specialmente per il fatto che l’importanza della cultura è stata sollevata dal Frc più di tre anni fa». Allo stesso tempo le società inglesi stanno sperimentando difficoltà nel definire il loro purpose. «Troppe società – continua il Frc – hanno surrogato il purpose con quello che sembra uno slogan di marketing o lo hanno ridotto al mero raggiungimento di ritorni e profitti per gli azionisti. Questo approccio non è accettabile nel Codice 2018». In particolare, i risultati indicano che molte società non hanno considerato pienamente l’importanza del purpose in relazione alla cultura e alla strategia, né hanno sufficientemente considerato le opinioni degli stakeholder nei loro statement sul purpose.

Engagement, ma con che metodo?

Se le suvey ai dipendenti sono uno strumento utile per raccogliere informazioni interne, non possono essere certo l’unico. Tuttavia, l’indagine Frc ha riscontrato una scarsa analisi sui metodi utilizzati per l’engagement e sulla loro effettiva adeguatezza per la società in questione affinché il board possa essere sempre a conoscenza dei temi chiave. Inoltre, è importante comprendere l’opinione degli stakeholder chiave e descrivere nel report annuale come i loro interessi sono stati considerati nelle discussioni del board e nel processo di decision making, includendo dettagli ed esempi su ciò che la società ha effettivamente fatto. Al contrario, molte aziende identificano gli stakeholder chiave, riportano l’engagement con la comunità e il lavoro sulla sostenibilità, dettagliano questo in specifici eventi ma, nota Frc, «c’è una discussione limitata sui temi che sono importanti o che sono stati sollevati dagli stakeholder e, conseguentemente, c’è una discussione limitata su quanto il board li abbia considerati e l’impatto avuto dallo strategia».

Piani di successione senza dettagli

Tra i fronti su cui lavorare anche i piani di successione. L’analisi nota che c’è una diffusa mancanza di dettagli con «molte società che si focalizzano sul processo di nomina (incluso l’utilizzo di agenzie di recruiting esterne) piuttosto che dare informazioni su come hanno pianificato i vari tipi di successione esistenti in concreto». Alcune aziende hanno in effetti stabilito piani per gli attuali membri del board e piani di progressione per chi si muove verso il board. Ma certo non può dirsi la regola.

Elena Bonanni