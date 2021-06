Pubblicati i risultati dell'indicatore: la crisi da Covid-19 ha impattato negativamente sull’uguaglianza di genere nei Paesi più industrializzati. In ogni caso, il penultimo posto è italiano

L’Aberdeen Standard Investments Research Institute (Asiri) ha pubblicato i primi risultati del suo Gender Equality Index: un nuovo indice che sosterrà gli investitori nelle loro scelte mirate a integrare quella dimensione sociale dei fattori Esg relativa alla condizione delle donne nei Paesi più industrializzati. I risultati annunciati da Aberdeen, ma non ancora disponibili sul portale web dell’istituto di ricerca, rivelano come la pandemia da Covid-19 abbia avuto un impatto negativo sull’eguaglianza di genere nella società, nella politica e nel mondo imprenditoriale.

I risultati dell’Index

L’indice classifica 29 Paesi industrializzati sulla base di diversi indicatori che considerano la situazione economica delle donne, le politiche a sostegno dell’eguaglianza di genere, e le opportunità di carriera politica e imprenditoriale femminile. Fra i criteri presi in esame, gli analisti hanno considerato anche il livello di “empowerment” femminile, misurato come quota di donne in ruoli dirigenziali a livello imprenditoriale, amministrativo e politico, in rapporto agli uomini.

Secondo i dati dell’indice, la pandemia ha avuto un chiaro effetto negativo per le donne, in termini di remunerazioni e opportunità lavorative. Le donne presenti in politica e quelle in posizioni apicali nel settore pubblico e privato sono diminuite significativamente nel corso della pandemia.

Fra i principali fattori a erodere l’uguaglianza di genere nelle sue diverse dimensioni, gli analisti di Aberdeen segnalano le assenti o insufficienti tutele lavorative, in primo luogo i congedi di maternità e, in particolare, quelli di paternità, seguiti dalla mancanza di sostegni per la cura dei figli, di asili nido a costi agevolati o gratuiti. A questo si aggiungono fattori legati al gender gap nel trattamento salariale, con differenze marcate nelle retribuzioni a parità di mansione che persistono in Paesi avanzati come gli Stati Uniti, laddove molte nazioni in via di sviluppo vedono al contrario progressi su questo versante.

Stephanie Kelly, vice direttore di Asiri, ha dichiarato che «l’obiettivo di questo indice è identificare quelle economie che si prevede possano beneficiare di una maggiore uguaglianza di genere, per via dei migliori risultati economici e delle migliori condizioni per attrarre opportunità di investimento». «Le misure estremamente specifiche che abbiamo usato permetteranno agli investitori di vedere cosa si può migliorare e in che modo», ha aggiunto Kelly. «Questo permetterà anche di monitorare avanzamenti o passi indietro nell’uguaglianza di genere nei prossimi anni».

La classifica dei Paesi

Il mondo scandinavo domina la top 3 dei Paesi che registrano i migliori risultati sul fronte dell’uguaglianza di genere, con la Svezia al primo posto, seguita da Danimarca e Norvegia.

Sorprende, al contrario, ma fino a un certo punto, vedere molte delle economie più avanzate in fondo alla classifica. Ad esempio, il Regno Unito si piazza al posto 23, più in basso di gran parte degli altri Paesi europei. A determinare il risultato britannico, secondo l’analisi di Aberdeen, è il punteggio basso sul livello di empowerment delle donne rispetto agli uomini, il basso livello di occupazione femminile nell’amministrazione pubblica, così come la loro scarsa presenza in ruoli istituzionali pubblici o nei board delle società.

Al contrario, a registrare progressi significativi, in particolare sul ruolo delle donne in politica e nel mondo imprenditoriale è la Spagna: Paese in cui la popolazione femminile gode di un più basso livello di diseguaglianza nelle opportunità di lavoro e nelle retribuzioni.

In coda al ranking troviamo invece, al terzultimo posto, gli Stati Uniti, seguiti dall’Italia, in penultima posizione, e dal Giappone, ultimo classificato: nazioni che scontano ancora livelli di diseguaglianze di genere molto elevati, così come di uno scarso empowerment femminile, che appare essersi aggravato con la crisi pandemica.

Le raccomandazioni

Le soluzioni per gli analisti di Aberdeen passano per una serie di provvedimenti urgenti, che mirino innanzitutto a creare condizioni più eque nell’accesso al mercato del lavoro e alle possibilità di carriera per le donne.

Fra gli interventi raccomandati dal rapporto spiccano quelli legati all’introduzione di adeguati congedi parentali per gli uomini, ancora scarsamente sviluppati nel campione del 29 Paesi considerati, unitamente a una riforma che alleggerisca il carico fiscale per le famiglie e per i genitori single.

Inoltre, il rapporto mette in guardia dal ridurre la questione dell’occupazione femminile a un dato meramente legato alla quantità di lavoro, ma anche alle possibilità di progresso della carriera. Per questo l’esplosione del lavoro flessibile e dello smart working nel corso della pandemia, se da un lato appare aver incentivato l’inclusione femminile al mercato del lavoro in alcuni contesti, dall’altro risulta problematica rispetto alle prospettive di sviluppo della carriera futura.

Giuseppe Montalbano