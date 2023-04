Lombardia, 10 mln per certificare la parità di genere

Lo scorso 3 aprile si è dato il via ufficiale all’iniziativa lombarda volta alla promozione della certificazione della parità di genere in azienda. Il progetto, noto come #ZHEROGAP ed organizzato dalla Regione Lombardia, si compone di 6 seminari formativi, ciascuno ospitato in una differente città. Il primo di questi seminari ha avuto luogo a Milano, presso Palazzo Giureconsulti ed è stato organizzato da Unioncamere Lombardia in collaborazione con Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. I successivi appuntamenti avranno luogo nelle seguenti città lombarde: Varese (19 aprile), Sondrio (4 maggio), Brescia (24 maggio), Cremona (30 maggio) ed infine Mantova (7 giugno).

La norma UNI/PDR 125:2022, ovvero la norma su cui si poggia la certificazione della parità di genere, si scompone in 6 macro-temi. Per ciascuno di questi macro-temi è stato organizzato un seminario formativo dedicato. Il primo seminario, che ha già avuto luogo a Milano, è stato dedicato al macro-tema “Cultura e strategia”. Seguiranno i seguenti macro-temi: “Governance”, “Processi di risorse umane”, “Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda”, “Equità remunerativa per genere” e “Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro”.

A corredo del progetto vi è il supporto finanziario della Regione Lombardia che, nel perseguire l’Sdg n.5 dell’Agenda 2030, mette a disposizione delle aziende lombarde un’ammontare pari a 10 milioni di euro al fine di supportarle nel percorso che le porterà al raggiungimento della certificazione stessa.

0 commenti