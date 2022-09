Net Zero, pronte solo 16 quotate italiane su 100

Uno studio ha analizzato gli inventari di emissioni di gas serra, target emissivi e strategie di compensazione delle prime 100 società per capitalizzazione quotate in Borsa negli indici Ftse Mib e Ftse Italia Mid Cap. Emerge che solo 16 sono sufficientemente preparate per affrontare la sfida climatica verso il Net zero

Solo 16 delle prime 100 aziende per capitalizzazione quotate in Borsa sono sufficientemente preparate per affrontare la sfida climatica verso il Net zero. È quanto emerge dal report “Net Zero Readiness Index 2022” realizzato da Carbonsink in collaborazione con Borsa Italiana. L’analisi valuta la preparazione delle principali aziende italiane di fronte alla sfida della decarbonizzazione. Nello specifico, lo studio ha preso in considerazione la completezza degli inventari di emissioni di gas serra, target emissivi e strategie di compensazione delle prime 100 società per capitalizzazione quotate in Borsa negli indici Ftse Mib e Ftse Italia Mid Cap.

Il documento è stato presentato durante l’evento “The strategic relevance of ESG: from the role of leading players to the engagement with market stakeholder”, ospitato all’interno dell’edizione 2022 dell’Italian Sustainability Week, l’iniziativa annuale di Borsa Italiana dedicata alla finanza sostenibile. «Il quadro completo delle strategie net zero delle società analizzate è eterogeneo e non del tutto incoraggiante. L’azione aziendale per il clima è in corso, ma non è sufficiente. Nonostante i recenti progressi e le molteplici iniziative, solo un ristretto numero di società italiane quotate si sta preparando attivamente e adeguatamente alla transizione verso il Net zero», ha illustrato Daniele Carbonin, Regional Coordinator Climate Strategies di Carbonsink. «Abbiamo constatato che la regolamentazione e la consapevolezza da parte degli stakeholder svolgono un ruolo. Infatti, i settori maggiormente impegnati sono quelli già presi di mira dai framework normativi o quelli sotto il radar di investitori e clienti», ha aggiunto il relatore.

AZIENDE IMPREPARATE

Il report fotografa un progresso sul clima incoraggiante da parte delle aziende italiane negli ultimi anni. Questo progresso, però, non è omogeneo né in termini di azioni intraprese, né di aziende, né di settore. In primis, sono stati registrati grandi passi avanti nel campo della misurazione e rendicontazione delle emissioni dirette, Scope 1, e di quelle indirette legate al consumo di energia, Scope 2. Tuttavia, la misurazione e rendicontazione delle emissioni indirette lungo la filiera, Scope 3, restano una sfida notevole per le società nonostante il fatto che spesso rappresentino la fonte principale di emissioni, fino al 90% delle emissioni totali per alcune aziende.

Inoltre, la maggioranza delle imprese non risulta ancora adeguatamente preparata a sostenere un percorso di decarbonizzazione allineato agli obiettivi internazionali dell’Accordo di Parigi. Dall’analisi, infatti, emerge che solo 16 aziende su 100 raggiungono la sufficienza rispetto al livello di preparazione necessario per affrontare la sfida climatica verso il Net zero. La ricerca mette in luce che le aziende più virtuose e con un approccio più proattivo alla transizione Net zero appartengono principalmente a tre settori: energia e utilities; moda; e industria pesante. Seguono i settori finanziario, manifatturiero, dei servizi e tecnologico. Invece chiude fa da fanalino di coda quello alimentare e delle bevande.

IMPEGNI INSUFFICIENTI

Il report di Carbonsink mette in luce anche un altro grande problema: gli impegni presi fino a ora dalle principali società quotate italiane per tagliare le proprie emissioni di Co2 non sono sufficienti. Anche se tutte le aziende del mondo riducessero le emissioni in linea con gli impegni climatici delle aziende del Ftse Italia Mid Cap e del Ftse Mib, le temperature globali supererebbero il limite di 1,5°C previsto dall’Accordo di Parigi, allineandosi a uno scenario di aumento globale delle temperature di 2,5°C rispetto a livelli pre-industriali.

Andando a guardare più nel dettaglio gli impegni climatici delle quotate italiane, lo studio mostra che le aziende del Ftse Mib hanno, in media, impegni climatici più ambiziosi di quelle del Ftse Italia Mid Cap, anche se per entrambe viene sottolineato l’ampio margine di miglioramento. Inoltre, le prime si configurano come elemento trainante della decarbonizzazione in Italia, stimolando l’azione di misurazione e riduzione delle emissioni in modo esponenziale lungo l’intera catena del valore.

Un altro elemento problematico rilevato dalla ricerca è legato alle compensazioni di carbonio. Nel report si legge che, nonostante esistano strumenti per bilanciare le emissioni aziendali residue, la grande maggioranza delle aziende del campione non li utilizza. Più nel dettaglio, l’80% delle società analizzate non compensa ancora le proprie emissioni e solo il 5% ha attivato o pianificato investimenti in tecnologie di carbon removal.

LE 5 AZIONI RACCOMANDATE

Infine, lo studio di Carbonsink e Borsa Italiana si conclude raccomandando cinque azioni che le società quotate italiane dovrebbero implementare oggi per essere pronti alla transizione Net zero. I cinque step mirano ad accelerare l’azione per il clima attraverso la definizione di strategie climatiche solide a medio-lungo termine e sono:

Misurare e rendicontare le emissioni Scope 3; Definire target di riduzione delle emissioni in linea con la scienza; Essere ambiziosi nei piani di riduzione; Bilanciare le emissioni residue finanziando progetti di mitigazione attraverso crediti di carbonio certificati; Comunicare in modo trasparente ed efficace.

Alessia Albertin

