Ngfs pubblica gli scenari a breve termine

Il Network for Greening the Financial System (Ngfs), coalizione che conta 145 tra banche centrali e autorità di vigilanza a livello globale, ha recentemente pubblicato le proprie previsioni climatiche a cinque anni. Gli scenari del Ngfs sono utilizzati da numerosi operatori e istituzioni finanziarie per la creazione di modelli per la gestione dei rischi, indici e prodotti, ma allo stesso tempo sono stati spesso criticati per il loro orizzonte temporale eccessivamente lungo, oltre 50 anni, che li rende poco utili per decisioni operative immediate.

Le previsioni a breve termine, frutto di due anni elaborazioni, rappresentano quindi un’importante evoluzione e rispondono a precise richieste del mercato. Vengono infatti colmate le lacune riguardanti i punti critici climatici e le correlazioni tra economia reale e settore finanziario, nonché fornite indicazioni per l’allocazione degli asset nel breve termine.

In concreto sono stati presentati quattro scenari che si concludono nel 2030. Due sono allineati agli Accordi di Parigi con il primo che vede aumentare il coordinamento delle policy sul clima in modo in modo ordinato, mentre l’altro considera un’improvvisa impennata dei prezzi dei combustibili fossili con conseguenti turbolenze sui mercati finanziari. Il terzo scenario prevede un mondo in cui solo le economie avanzate aumentano i propri sforzi a contrasto del cambiamento climatico, conseguenti disastri regionali e interruzione della catena di approvvigionamento di minerali critici. Infine lo scenario peggiore, in cui gli sforzi per la decarbonizzazione non aumentano e si verifica un incremento generalizzato degli eventi meteorologici estremi.

La pubblicazione è stata accolta positivamente dagli operatori finanziari, Msci e Moody’s fanno sapere che intendono creare prodotti basati sui nuovi scenari. Brownyn Claire, specialista senior di Ortec Finance, sebbene accolga positivamente il nuovo approccio a breve termine del Ngfs, ne ha tuttavia criticato la scarsa granularità geografica che limita l’applicabilità a livello di singolo mercato nazionale.

0 commenti